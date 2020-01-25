Макрон поддержал идею Путина о встрече пяти постоянных членов СБ ООН.

Разобщенность в современном мире может привести к страшным последствиям, пять постоянных членов СБ ООН могли бы провести совместное мероприятие по безопасности, заявил ранее президент РФ Владимир Путин, отметив, что такая встреча сыграла бы огромную роль в поисках коллективных ответов на актуальные вызовы и угрозы.

"Мой дорогой друг президент Путин, я согласен с вами в том, что пять стран-основательниц ООН несут особую ответственность, особую истерическую ответственность, и сейчас нам вновь нужно собраться вместе‏", - сказал Макрон, выступая в ходе Пятого международного форума памяти жертв холокоста.

"Мы действительно говорили об этом несколько дней назад, мы должны собраться вместе и говорить об этом, потому что мы понимаем важность исторических событий, и мы должны обеспечить устойчивость мирового порядка, который опирается на международное право и права человека", - добавил он.