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Макрон поддержал идею Путина о встрече пяти постоянных членов СБ ООН.

08:51. 25 января 2020 100 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

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ИЕРУСАЛИМ, 23 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что согласен с президентом РФ Владимиром Путиным, что пять стран-основательниц ООН несут особую ответственность за ситуацию в мире и поддержал идею о встрече.
 
Разобщенность в современном мире может привести к страшным последствиям, пять постоянных членов СБ ООН могли бы провести совместное мероприятие по безопасности, заявил ранее президент РФ Владимир Путин, отметив, что такая встреча сыграла бы огромную роль в поисках коллективных ответов на актуальные вызовы и угрозы.
 
"Мой дорогой друг президент Путин, я согласен с вами в том, что пять стран-основательниц ООН несут особую ответственность, особую истерическую ответственность, и сейчас нам вновь нужно собраться вместе‏", - сказал Макрон, выступая в ходе Пятого международного форума памяти жертв холокоста.
 
"Мы действительно говорили об этом несколько дней назад, мы должны собраться вместе и говорить об этом, потому что мы понимаем важность исторических событий, и мы должны обеспечить устойчивость мирового порядка, который опирается на международное право и права человека", - добавил он.
Форум приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Освенцим" советскими войсками в январе 1945 года. Для участия в мероприятиях, центральная часть которых пройдет в иерусалимском музее Яд Вашем, приглашены делегации из десятков стран мира. Президент России Владимир Путин, приглашенный в Иерусалим президентом Израиля Реувеном Ривлином, как ожидается, не только примет участие в работе международного форума, но и будет присутствовать на церемонии открытия памятника блокадникам Ленинграда в центральном иерусалимском парке Сакер.

 

 

 

Источник: https://ria.ru/20200123/1563793162.html?in=t

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