Как убить в себе дракона?



Ответы на вопросы к семинару Алексея Орлова 1 февраля 2020 года в Москве.

«Как жить без страха, стать хозяином своей жизни». Из серии «Родовая Нить».



Кто такой дракон, который сидит внутри каждого из нас?

Какие у него повадки и качества?

Что он делает?

Как его победить?



Приглашение на семинар. https://youtu.be/Pc02jtMJyFc

Происхождение мироздания. https://youtu.be/PqTYg-nh0k8

Магия нашей жизни. https://youtu.be/ELFCP7ouULM

Человек – Божественная структура или биоробот? https://youtu.be/fce2dtD_9Fc

Может ли человек управлять своим телом? https://youtu.be/KKAmvt88Vk8

Как определить в себе гордыню? Как понять есть ли у меня страх? https://youtu.be/KKAmvt88Vk8

Как убить в себе дракона. https://youtu.be/IpXsDVqh4zw



Желаем ДОБРА!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IpXsDVqh4zw