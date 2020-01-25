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Как убить в себе дракона.

14:15. 25 января 2020 91 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Как убить в себе дракона?

Ответы на вопросы к семинару Алексея Орлова 1 февраля 2020 года в Москве.
«Как жить без страха, стать хозяином своей жизни». Из серии «Родовая Нить».

Кто такой дракон, который сидит внутри каждого из нас?
Какие у него повадки и качества?
Что он делает?
Как его победить?

Приглашение на семинар. https://youtu.be/Pc02jtMJyFc
Происхождение мироздания. https://youtu.be/PqTYg-nh0k8
Магия нашей жизни. https://youtu.be/ELFCP7ouULM
Человек – Божественная структура или биоробот? https://youtu.be/fce2dtD_9Fc
Может ли человек управлять своим телом? https://youtu.be/KKAmvt88Vk8
Как определить в себе гордыню? Как понять есть ли у меня страх? https://youtu.be/KKAmvt88Vk8
Как убить в себе дракона. https://youtu.be/IpXsDVqh4zw

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IpXsDVqh4zw

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