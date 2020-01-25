Как народы в капитализме разочаровывались…

Интересно, что многие жители развитых стран не верят, что через пять лет будут жить лучше. В Японии, например, с надеждой смотрят в будущее только 15% респондентов.

Жители большинства стран мира разочаровались в капитализме , признав его вредным и неэффективным, гласит аналитический доклад Edelman Trust Barometer . В ходе исследования его авторы опросили 34 тысячи респондентов из 28 государств, сообщает сайт компании Edelman. В целом, о капитализме негативно отозвались 56% участников. Самые критические настроения царят в Таиланде и Индии (75% и 74% соответственно), а также во Франции (69%). Кроме того, капитализм не одобряют в Италии (61%), Испании (60%), Нидерландах (59%), Ирландии (57%), Германии и России (по 55%) и в Великобритании (53%).



И тут всё понятно, кроме термина «разочаровались». Для того, чтобы разочароваться – нужно сперва очароваться, то есть поверить в некую мечту-проект, которая потом окажется неинтересной.

Особенность же капитализма и, собственно, источник его немалой внутренней силы, жизнеспособности – в том, что он никакой мечты-проекта, никакого «очарования» никогда не предлагал.

В дискуссиях ХХ века капитализм занимал очень выгодную позицию скептика-циника, охаивающего чужой романтизм. Эта позиция и легка, и беспроигрышна, как пессимистический прогноз. Сбудется – объявят пророком, не сбудется – скажешь, вот, благодаря моему предупреждению предотвратили…

Капитализм выстроил себя на критике альтернативных обществ, и никакого позитивного содержания внутри себя никогда не имел. Те попытки, которые наши системщики делали, пытаясь отыскать признаки капитализма – имеют советское происхождение, вывернутую наизнанку страсть искать обобщающие признаки идеи.

У всякой идеи такие признаки действительно, можно найти, а у безыдейности и всеядности – нет.

Наши писали, что в основе капитализма частная собственность – но её там только и делают, что отнимают как военным, так и невоенным путём. Вы не понимаете зоологизма рыночной экономики, в которой священна не всякая частная собственность, а только "моя".

Из звериного рычания частного собственника "моё не трожь!" вовсе не вытекает "чужого не трогай". С чего вы взяли, что зверь, охраняя свою добычу, обобщает это как право всякого на его добычу? Всё как раз наоборот. Крупные капиталы только потому и возникли, что никакой "священности" за чужой собственностью не признавали. Понятно, что вор не хочет отдавать присвоенного, но это вовсе не значит, что вор не хочет воровать.

Он функционирует в рамках зоологизма, пожирая тех, кто мельче и убегая от тех, кто сильнее его. «Раскулачивая» слабых как по мелочи, так и по крупному. Демократия? Но разве при Франко или Пиночете не было капитализма? И так – за что не возьмись. Религиозность? Ещё смешнее: мы знаем примеры очень клерикальных капиталистических обществ, и совершенно безрелигиозных, однако тоже капиталистических.

У капитализма нет идеального образа – потому что он не является идеологией, рукотворным проектом, продуктом человеческого конструирования. В итоге правильно только одно определение: что стихийно, само по себе, сложилось – то и есть капитализм.

А сложится оно, как мусор на помойке: то есть как повезёт.

Может сложиться, как в Норвегии, может, как в Эквадоре, а может как в Нигерии. Смысл-то в том и состоит, что никто ничего сознательно не строит, а всё строится само по себе, как деревья растут. И не в саду, а в диком лесу.

+++

Социализм в частности, и цивилизация в целом – предполагают разницу между реальным обществом и идеалом, и эту разницу нужно преодолеть созидательными усилиями общего труда и ума. Например, в реальности есть бездомные, а в идеальном обществе их не должно быть. Отыскиваем ресурсы для расселения, строим социальное жильё, решаем жилищную проблему – бездомных становится меньше, и мы видим, что движемся в правильном направлении.

Но что такое, спрашиваю я вас – «правильное направление»?

Ведь нет во вселенной правильного или неправильного направления! Это ведь только наше решение, наша коллективная воля – считать идеал идеалом, а не вздором. В животном мире, при смене факторов, одни виды животных вымирают – правильно это или неправильно? Другие процветают – опять же, что тут правильного или неправильного? Волк съел зайца – кто добро, кто зло? Зайца ли спасать от волка, или волка от голода?

И сила, и слабость капитализма в том, что он изначально исключает возможность разочарований, потому что ничем никого не очаровывает. С точки зрения рыночной экономики смерть города моторов Детройта не зло и не благо, а итог конкуренции. Когда город моторов процветал – это был итог конкуренции. И когда в руины превратился – итог той же самой конкуренции.

Движущие силы капитализма – сила и удача. Ни то, ни другое рационально истолковать нельзя. Ведь сильный вполне может сделать неумное, нерациональное дело – кто ему помешает, если он сильный, и ему так хочется? Да и выиграть в лотерею – никак не связано с умом или образованием, эрудицией или активностью мысли.

Капитализм по своей системе отношений предельно близок к дикой природе, что делает его очень выносливым и жизнестойким, но при этом, с точки зрения цивилизации – бесплодным, как мул (мул тоже живучий и очень выносливый). Капитализм не плачет над жертвами. Он их не замечает, а если его тыкать носом в них – недоумённо пожмёт плечами.

Если бы Солженицын написал бы свой «Архипелаг» про 7 млн умерших с голоду в 30-33 годы американцев, про «Великую Депрессию» – это не вызвало бы никакой шумихи. А что такого? Идёт процесс зоологического выживания, кто выжил, тому и повезло, а другим – не повезло. Что, все зайцы в лесу выживают, или все мыши в поле?!

Жертвы режима очень болезненны для советского сознания, которое настроено на идеальное общество, и остро реагирует, когда реальность идеалу не соответствует. Капитализм ни на какое иное общество не настроен, идеалом он считает сам себя, и если кто-то в нём подох – «сам виноват». Вовремя не прогнулся или не крутнулся.

Чужая гибель (говорят об этом или нет) – всё равно подсознательно воспринимается как облегчение, снижение конкуренции. Было нас двое, остался я один, значит, мне повезло, я выиграл!

С точки зрения экономической, уход (не обязательно смерть – уход неважно куда) одного человека сдвигает целую цепочку судеб. У нас на предприятии уволилась зам начальника отдела – уехала за мужем в другой город. И что в итоге? Тот, кто был просто специалистом – стал зам.начальника. Тот, кто сидел на декретном месте – перешёл на постоянку. Тот, кто был безработным в резерве – получил декретное место и т.п. Целая цепочка благих для людей перемен – потому что удалили из системы всего одного человека!

Артельное же сознание наоборот оценит жертву, как утрату полезного работника, часть себя. Но там, где культ индивидуального успеха – возникает очень мощная толерантность к чужой смерти или беде. Всякое, рухнувшее в лесу большое дерево – даёт шанс подлеску тянуться к Солнцу. Подлесок это понимает, ценит, и одобряет дровосеков.

+++

Капитализмом нельзя разочароваться, потому что никакого капитализма, как Книги (подобной Евангелию, Корану или современной Конституции) не существует. Наоборот, всякая книга, выделяя одни признаки в ущерб другим, урезает капитализм, потому что приходится делать по писаному, по инструкции, а не как сложилось и не как удобно.

А инструкции пишут не одни гении – хватает и дураков. Порой разрыв между удобным, напрашивающимся действием и инструкцией (идеологией) вопиющий для человека, или кажется ему таковым. И потому свобода часто побеждает книжную инструктивность, неограниченный произвол – часто оказывается эффективнее скованного запретами и предписаниями идеологического порядка.

Нельзя разочароваться в капитализме, потому что он лишён предметности. Всю его предметность за него выдумали его враги, когда боролись с ним и пытались описать расплывчатые формы своего противника. И даже его апологеты в пору борьбы систем – брали терминологию описания у его врагов.

Потому что – ну как ты опишешь правила жизни в дикой природе, если там нет правил? Точнее, правило там одно: приспосабливайся к тому, с чем столкнулся или сдохни.

Нельзя подогнать коммерческую выгоду под закон – потому что она принципиально переменчива.

+++

В капитализме нельзя разочароваться, потому что он никогда и никому ничего не обещал. Это у религии и у социализма есть авторы, которые дают обещания. Обещания сбываются – или не сбываются. Если обещание не сбылось – следует разочарование автором.

А у капитализма нет автора. Он никогда не обещал ни светлого завтра, ни выживания всех живущих. Те, кто ждали от капитализма, что жизнь улучшится – безумно и бестолково перенесли на капитализм обещания социализма или религии.

То есть в их безумном мышлении капитализм предстал тем же самым социализмом, только без ошибок проектировщиков. Точно так же в советских исторических фильмах язычников изображали теми же самыми христианами, только без средневекового мракобесия.

То есть со средневековым попом разговаривал не язычник, а современный человек, с современными нравственными представлениями. В обоих случаях не понимали сути ни язычества, ни капитализма.

+++

Капитализм – это не исправление исторических ошибок проектировщиков (они люди, а людям свойственно ошибаться).

Это отсутствие проектирования.

А ведь безумцы искренне верили, что капитализм поведёт их в светлое будущее, только быстрее и легче, чем это делала КПСС!

Но это – аллюзии людей, перенесённые из другого, потустороннего для капитализма, мира понятий и отношений. Не имея никакого автора, капитализм не давал никаких обещаний людям.

Единственное правило в нём: кто выживет, тот и выживет. У кого получится – у того получится. И в этом смысле он неопровержим, безупречен, потому что, действительно, есть и те, кто выживает, есть и те, у кого неплохо получается устроиться.

Объясните, как это волк может разочароваться в тайге? Чего такого обещала тайга волку, чтобы он в ней разочаровывался? Это естественная среда, сложившаяся в слепой спонтанности, она не формулирует никаких проектов перехода. Именно в этом её дремучая сила и дьявольская устойчивость. Когда проекты сломались, не получаются – человек возвращается на нулевой уровень, к стартовой черте, которая и является капитализмом.

+++

Что касается разочарования, неверия в лучшее будущее, в способность капитализма куда-то идти в сторону гуманитарного и научного прогресса – так это тоска людей по проектам и проектированию.

Устав жить, как звери, люди начинают сооружать какую-то искусственную (и потому противоестественную) конструкцию из идей, целеполагания, расчётов, методов, организационных практик и дисциплин.

Важно понимать (чтобы не разочаровываться, как дураки): если началось какое-то конструирование, то это уже не рыночная экономика и не капитализм. Потому что в любом проекте так или иначе включается планирование – а планирование не есть свободный рынок.

А. Леонидов



***

.