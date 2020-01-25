Истоки авраамических религий.
Эта и многие другие религии имеют одну основную общую черту: все они тюрьмы для души и родились под влиянием поклонению Солнцу и Луне, о чём мы поговорим ниже более подробно. Для Матрицы (система создания, внедрения и управления иллюзиями), пишет английский писатель-конспиролог Дэвид Айк, не имеет значения, какую именно религию вы выбираете, главное вот в чем – если вы придерживаетесь одной из них, то у вас уже есть шоры на глазах, и вы попали в Матрицу. Вызывает улыбку тот факт, что все религии думают, что исповедуют единственную в своем роде веру, когда на самом деле они все сделаны под копирку, и все требуют ношения форменной одежды. Увидев человека с бородой, в черной шляпе и длиннополом сюртуке, сразу становится понятно, что это ортодоксальный еврей. Точно так же, сразу можно узнать мусульманина, сикха, буддиста и христианского священника. Это проявления стадного чувства. Роль еще одного крючка в программе Бога играет поклонение основателю религиозного течения. У христиан это Иисус, у евреев – Авраам или Моисей, у мусульман – Мухаммед, у сикхов – гуру Нанак, у буддистов – Будда, а у индусов – Кришна.
Миф об Иисусе является постоянным источником конфликтов, смертей и разрушения, что еще раз продемонстрировал фильм Мела Гибсона, «Страсти Христовы», ужасная жестокость в котором, вероятно, вызывала у садомазохистов оргазм прямо в зрительном зале. Сначала АЛ – Антидиффамационная лига1 («антикливетническая» лига «БНАЙ-БРИТ», которой сейчас руководит сионист Генри Киссенджер —ВенКов..) – заявила, что фильм получился «антисемитским», но, насколько можно судить, в отсталом понимании этой лиги мало что не бывает антисемитским. Затем американская «Новая Партия Черных Пантер»2 (НПЧП) указала на изображение Иисуса белым, когда, по их мнению, он должен быть чернокожим. АЛ объявила кино расистским из-за обвинения в нем евреев в смерти Иисуса, а НПЧП посчитала ленту расистской из-за ошибки в выборе возможного внешнего облика Иисуса. «А вот что я скажу им, – пишет Д. Айк, – ребята, Иисуса не было – ни черного, ни белого, ни розового в голубую полоску! Все вы спорите о том, кого не существовало. Миф об Иисусе был скормлен чернокожим рабам их захватчиками с целью укрепления контроля, и сейчас мы наблюдаем жалкий вид якобы сильнейшей страны в мире, охваченной верой в религию, которая основана на поклонении вымышленному человеку. Если кандидат в президенты не проявляет глубокой веры в этот миф, у него нет никаких шансов на победу в выборах. И я сейчас слышу, как над нами смеется Матрица».
«Иисус Христос: Человек, Бог, миф или масон?»
В своей книге «Имсус Христос: Человек, Бог, миф или Масон?» Кристофер Найт и Роберт Ломас пишут, что основную трудность для церкви представляло то, что главный христианский миф был создан задолго до Иисуса Христа. В действительности он так же стар, как само человечество. Жизнь героя – от рождения девой в убогой обстановке до жертвенной смерти ради спасения своего народа – была описана давно и раз за разом повторялась в религиозных сказаниях ряда культур. Речь идет не о внешнем сходстве, а о полной повторяемости. История Митры (или Митраса), культ которого был также широко распространен в Римской империи, настолько близка к истории Христа, что отцам церкви пришлось приписать это совпадение козням дьявола, решившего создать пародию на Иисуса. То, что культ Митры существовал задолго до рождения христианского мессии, нисколько не смутило этих находчивых людей: они ничтоже сумняшеся заявили, что дьявол, этот хитрый старый лис, вернулся в прошлое и создал человека, который должен был дискредитировать «явную» оригинальность истории Христа. Перечислим только нескольких обожествляемых личностей, живших задолго до Христа:
Гаутама Будда – рожден девой Майей около 600 г. до н.э.
Дионис – греческий бог, рожденный девой на конюшне и превращавший воду в вино.
Квирин – спаситель раннего Рима, рожден девой
Аттис – рожден девой Намой во Фригии около 200 г. до н.э.
Индра – рожден девой в Тибете около 700 г. до н.э.
Адонис – вавилонский бог, рожден девой Иштар
Кришна – бог индуистского пантеона, рожден девой Деваки около 1200 г. до н.э.
Зороастр (Заратуштра) – рожден девой в 1500—1200 г. до н.э.
Митра – рожден девой на конюшне 25 декабря примерно 600 г. до н. э. Его воскресение праздновалось на Пасху.
Оказывается, великое множество невинных юных леди из века в век занималось тем, что рожало детей богов!
Культ Митры особенно смущал христиан, которые не разделяли теорию Сатаны, путешествующего во времени. Митраизм, являющийся сирийской версией более древнего персидского культа Заратуштры, впервые проник в Римскую империю примерно в 67 г. до н. э. Его догматы включают крещение, причащение, а также веру в бессмертие, в спасителя (который умирает и возрождается, чтобы служить посредником между богом и человеком), в воскресение, в последний суд, в рай и ад. Интересно, что в церемониях митраизма тоже используются свечи, курения и колокольный звон. Поклонники данного культа верили в божественность императора и спокойно мирились с другими культами, но в конце концов были поглощены куда более нетерпимыми христианами. Ниже будет показано, что подлинная секта Иисуса, так называемая Иерусалимская церковь, была лишена большинства языческих предрассудков; то были намного более поздние римские добавления, сделанные с целью создать теологический гибрид, который бы отвечал нуждам как можно большего количества граждан. Если плебеям нужны суеверия, в конце концов рассудили римляне, почему бы не объединить их в религию, которая будет контролироваться государством?
Источник: https://kartaslov.ru/книги/Ковалев_В_В_Тени_за_блеском_алтарей/5
Утверждение, что перечисленные боги родились от дев ошибочно:
Гаутама – сын индийского раджи, Дионис – сын Зевса, Индра – третий или седьмой сын в семье, Заратустра – четвертый, Митра рождён из скалы. Легко же проверяется, зачем обман?
“Миф об Иисусе является постоянным источником конфликтов, смертей и разрушения” – а до Иисуса в мире подобного не было? Ага…;))
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“Это проявления стадного чувства” – в армии тоже… стадное чувство? А в серьезных компаниях есть понятие дрескода. А в Японии, Китае в любой компании есть определенная форма одежды. Стадное чувство? Или безграмотность автора…;))
Вообще, похоже, что автор принял всерьез фильм “Дух времени”. Этот опус разоблачен уже давно и принимать его во внимание признак дурного тона…;)) Мягко говоря…