Истоки авраамических религий.

Эта и многие другие религии имеют одну основную общую черту: все они тюрьмы для души и родились под влиянием поклонению Солнцу и Луне, о чём мы поговорим ниже более подробно. Для Матрицы (система создания, внедрения и управления иллюзиями), пишет английский писатель-конспиролог Дэвид Айк, не имеет значения, какую именно религию вы выбираете, главное вот в чем – если вы придерживаетесь одной из них, то у вас уже есть шоры на глазах, и вы попали в Матрицу. Вызывает улыбку тот факт, что все религии думают, что исповедуют единственную в своем роде веру, когда на самом деле они все сделаны под копирку, и все требуют ношения форменной одежды. Увидев человека с бородой, в черной шляпе и длиннополом сюртуке, сразу становится понятно, что это ортодоксальный еврей. Точно так же, сразу можно узнать мусульманина, сикха, буддиста и христианского священника. Это проявления стадного чувства. Роль еще одного крючка в программе Бога играет поклонение основателю религиозного течения. У христиан это Иисус, у евреев – Авраам или Моисей, у мусульман – Мухаммед, у сикхов – гуру Нанак, у буддистов – Будда, а у индусов – Кришна.

Миф об Иисусе является постоянным источником конфликтов, смертей и разрушения, что еще раз продемонстрировал фильм Мела Гибсона, «Страсти Христовы», ужасная жестокость в котором, вероятно, вызывала у садомазохистов оргазм прямо в зрительном зале. Сначала АЛ – Антидиффамационная лига1 («антикливетническая» лига «БНАЙ-БРИТ», которой сейчас руководит сионист Генри Киссенджер —ВенКов..) – заявила, что фильм получился «антисемитским», но, насколько можно судить, в отсталом понимании этой лиги мало что не бывает антисемитским. Затем американская «Новая Партия Черных Пантер»2 (НПЧП) указала на изображение Иисуса белым, когда, по их мнению, он должен быть чернокожим. АЛ объявила кино расистским из-за обвинения в нем евреев в смерти Иисуса, а НПЧП посчитала ленту расистской из-за ошибки в выборе возможного внешнего облика Иисуса. «А вот что я скажу им, – пишет Д. Айк, – ребята, Иисуса не было – ни черного, ни белого, ни розового в голубую полоску! Все вы спорите о том, кого не существовало. Миф об Иисусе был скормлен чернокожим рабам их захватчиками с целью укрепления контроля, и сейчас мы наблюдаем жалкий вид якобы сильнейшей страны в мире, охваченной верой в религию, которая основана на поклонении вымышленному человеку. Если кандидат в президенты не проявляет глубокой веры в этот миф, у него нет никаких шансов на победу в выборах. И я сейчас слышу, как над нами смеется Матрица».