Что задумал Путин — Конституция и новое Правительство
В новом видеоблоге, выпущенном совместно с ресурсом «Политраша», обсуждали последние инициативы Президента В.В.Путина по реформированию Конституции, а также новое Правительство Российской Федерации.
Хронометраж:
0:20 — Почему Путин так быстро поменял кабинет министров, и кто знал о грядущих переменах?
2:44 — Каковы прогнозы по новому составу правительства?
6:52 — На что повлияют поправки в Конституцию?
18:10 — Стоит ли вносить в Конституцию пункт об интеграции с другими странами?
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Источник: https://nstarikov.ru/chto-zadumal-putin-konstitucija-i-novoe-pravitelstvo-112605