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Что задумал Путин — Конституция и новое Правительство

09:44. 25 января 2020 155 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом видеоблоге, выпущенном совместно с ресурсом «Политраша», обсуждали последние инициативы Президента В.В.Путина по реформированию Конституции, а также новое Правительство Российской Федерации.

Хронометраж:
0:20 — Почему Путин так быстро поменял кабинет министров, и кто знал о грядущих переменах?
2:44 — Каковы прогнозы по новому составу правительства?
6:52 — На что повлияют поправки в Конституцию?
18:10 — Стоит ли вносить в Конституцию пункт об интеграции с другими странами?

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/chto-zadumal-putin-konstitucija-i-novoe-pravitelstvo-112605

Метки: блог, Видео

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