Ставки растут. Большая Игра на европейском газовом рынке . Б. Марцинкевич

Какие три игрока определют все процессы на европейском газовом рынке. Каков расклад сейчас и какие сплетения ходов его обусловили. Кто является главным козырем в этой игре, способным перевесить чашу весов в одну из трёх сторон. Об этом и многом другом рассказывает в своей авторской программе специалист в области энергетики Борис Марцинкевич.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mcZetfTYclk