Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 января 2020
14:56. 24 января 2020 121 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
- 14:25 Антиамериканские протесты в Ираке.
- 12:55 Требования Ас-Садра.
- 01:11 Лучшие моменты избиения саудитов в Йемене.
- Вчера 23:50 В Ираке начинается кампания за вывод американских войск.
Антиамериканские протесты в Ираке
Сегодня несколько миллионов жителей Ирака вышли на улицы городов с требованием прекращения оккупации Ирака американскими войсками.
Несколько ранее Ас-Садр озвучил основные требования по выводу американских войск.
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Требования Ас-Садра
Политический лидер иракских шиитов и лидер самой крупной партии парламента Ирака Муктада Ас-Садр к начавшимся в Ираке антиамериканским протестов выпустил ряд тезисов по поводу вывода американских войск из Ирака.
1. Закрыть все военные базы США в Ираке.
2. Закрыть все офисы и базы американских ЧВК в Ираке и прекратить любую их деятельность.
3. Закрыть воздушное пространство Ирака для полетов боевых и разведывательных самолетов США.
4. Отменить все соглашения по безопасности с американскими оккупантами, потому что они не отвечают международному праву и были утверждены под давлением американской оккупации.
5. Трамп не должен смотреть свысока на Ирак в его решениях и заявлениях и демонстрировать чувство превосходства над Ираком, в противном случае он столкнется с последствиями.
6. Другие страны не должны вмешиваться в наши отношения с оккупантами, если США будут противиться уходу из Ирака.
7. Если США откажутся уходить, то они потеряют все основания на обоснование своего присутствия согласно межправительственному соглашению и будут считаться враждебной Ираку страной и это даст право иракцам перейти к активным действиям против оккупантам.
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Лучшие моменты избиения саудитов в Йемене
Хуситы выпустили итоговый ролик по итогам избиения саудитов и прочих интервентов в 2019 году, кульминацией которого стали разгром 3-х саудовских бригад в Наджране и удары по НПЗ Saudi Aramco.
В 15-минутный ролик вошла самая мякотка, где можно наглядно посмотреть, как мужики в юбках унижают одну из самых дорогих армий Ближнего Востока. Качественный монтаж и бодрая музыка прилагаются.
Ролик является одновременно и подтверждением и опровержением тезиса "Арабы не умеют воевать". Одни арабы не умеют, другие умеют и деньги в этом вопросе не самое главное.
Хуситам можно лишь пожелать, чтобы ролик по итогам 2020-го года был не менее замечательным.
Стоит также отметить, вчерашнюю атаку баллистическими ракетами на саудовский город-порт Джизан. Саудиты отбивались с помощью "Пэтриотов". Видео тут – https://twitter.com/search?q=Houthi&src=typed_query&f=live
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В Ираке начинается кампания за вывод американских войск
Завтра в Ираке намечена начала массированной кампании демонстраций с требованием немедленного вывода американских войск из Ирака.
Протесты поддерживают крупнейшие парламентские партии страны, проиранские формирования, шиитское духовенство Ирака и т.д.
НЕМЕДЛЕННЫЙ ВЫВОД ВОЙСК США ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ ИМИ СОГЛАШЕНИЯ И СУВЕРЕНИТЕТА ИРАКА
Парламент Ирака решил обратиться с просьбой о немедленном выводе всех иностранных сил из страны за нарушение условий их присутствия. США нарушили свои договорные обязательства перед правительством Багдада и поставили под сомнение суверенитет Ирака, поставив под угрозу его стабильность. Источники в канцелярии премьер-министра заявили, что «запрос на вывод войск неизбежен. Силы США нарушили соглашение. Таким образом, соглашение является недействительным. В соглашении предусматривалось, что американские войска должны быть уведомлены о выводе за один год, но, поскольку США нарушили условия соглашения, этот временной интервал больше не применяется».
Премьер-министр Адель Абдель Махди проинформировал все страны, имеющие вооруженные силы в Ираке, – США и их партнеров по коалиции – Великобританию, Канаду, Францию, Бельгию, Данию и т. д. – о безотлагательной необходимости скорейшего начала вывода войск. До сих пор, как я узнал, ни одна страна не дала положительного ответа на запрос по дипломатическим каналам. Только США даже ответили иракскому правительству, открыто заявив о своем отказе уйти. На правительство оказывается огромное давление и запугивание, чтобы убедить его не выполнять конституционное решение, за которое проголосовало парламентское большинство.
«Я вижу только одно решение: информировать страну о том, что Соединенные Штаты бросают вызов воле иракского народа, и объявить вооруженные силы США оккупационными силами, если все дипломатические средства исчерпаны», – сказал источник.
Официальные лица США открыто отказались выполнять законное демократическое решение парламента – таково их понятие демократии, которую как США утверждали, они принесли Ираку. Госсекретарь США Майк Помпео назвал решение Ирака « необязательным». Тем не менее, никакая иностранная военная сила не может оставаться во враждебном обществе, несмотря на количество военных баз и мощную армию, находящуюся под ее контролем.
Иракские шииты, 66% из 40-миллионного иракского населения, выражают свою ненависть к американским силам в частности и всем иностранным силам в целом. Ирак хотел бы, чтобы эти войска навсегда ушли, положив конец влиянию США в Месопотамии и Западной Азии. В эту пятницу, 24 января, будет организован массовый протест во главе с Сайедом Муктадой ас-Садром, который предупреждает США о последствиях игнорирования этого парламентского решения. Ожидается, что это будет самый массовый протест в истории Ирака. Но этот протест – только начало.
Американские силы совершили серьезные преступления в Ираке: по словам премьер-министра Аделя Абделя Махди, посол США в Багдаде проинформировал его об ответственности Израиля за пять нападений на иракские силы безопасности в середине 2019 года и убийстве с помощью беспилотника командира сил безопасности на Сирийско-иракской границе. Эти израильские атаки были совершены с ведома и разрешения американских сил в Ираке, которые позволили Израилю нарушить воздушное пространство Ирака и убить его сотрудников безопасности. Это нападение сделало США – которые поддерживают контроль над воздушным пространством Ирака – соучастником Израиля в нападении на принимающую страну.
В декабре 2019 года администрация Трампа совершила еще одно преступление, игнорируя иракское правительство и преднамеренно убивая еще больше иракцев без каких-либо правовых оснований. Американские самолеты атаковали позиции иракских сил на границе с Сирией, убив и ранив 79 офицеров и военнослужащих иракской армии, федеральной полиции и 45-й и 46-й бригад Народных мобилизационных сил. США атаковали лагерь Сил безопасности, которые базируются на границах, чтобы выслежвать боевиков ИГИЛ, перемещающихся через сирийско-иракские пустыни.
Эти силы находятся под непосредственным командованием премьер-министра Аделя Абделя Махди. США обвинили иракских солдат в этом лагере в нападении на их базу К1 в 540 км от американской базы. У США не было никаких доказательств того, что десятки офицеров, которых их ВВС убили в ходе своего последующего бомбардировки, стояли за убийством иракского американского подрядчика на базе К1. США даже отказались предоставить какие-либо доказательства этого по требованию премьер-министра Ирака до нападения.
Таким образом, уже в 2019 году условия мандата США в Ираке были нарушены. Затем США совсем недавно совершили еще одно преступление против Ирака, убив иракского командующего Абу Махди аль-Мухандеса и трех иракских офицеров в аэропорту Багдада. Кроме того, он продемонстрировал свое презрение к международному праву, убив генерал-майора Ирана Касема Сулеймани и четырех иранских офицеров (бригадный генерал Хоссейн Пурджафари, полковник Шахруд Мозаффариния, майор Хади Тареми и капитан Вахид Заманян), хотя США не объявили войну Ирану. Трамп провокационно хвастался убийством, говоря, что «убивает двоих по цене одного».
Еще одно доказательство презрения США к дипломатическому протоколу было предоставлено премьер-министром Абделем Махди, когда он объявил, что президент Трамп позвонил ему, чтобы попросить его посредничества, чтобы ослабить напряженность с Ираном. Абдель Махди сказал, что «Сулеймани прибыл в Ирак по моей просьбе, чтобы получить ответ Саудовской Аравии на мирную инициативу Ирана. Трамп убил иностранного офицера на территории, которую он должен защищать, и посланника мира, который приземлился по просьбе премьер-министра». Но это еще не все: общеизвестно, как объявил министр иностранных дел Ибрагим аль-Джаафари (11 июня 2016 года), что Сулеймани пользуется иммунитетом в Ираке в качестве советника по борьбе с ИГИЛ – по официальной просьбе Ирака.
Неверно говорить, что «Сулеймани готовил заговоры против граждан США, как он делал это годами». Президент Трамп и его администрация не представили доказательств такого утверждения. Воинственные политики и ученые вспоминают только американскую оккупацию Ирака и поддержку Сулеймани иракского сопротивления, обвиняя Солеймани в том, что «во время американской военной оккупации Ирака у него на руках кровь американских солдат».
Однако «Совет Безопасности прямо не осудил нападения на коалиционные силы, что подорвало бы неотъемлемое право на самооборону против иностранного вторжения и оккупации». Утверждается, что «вторжение в Ирак было незаконным актом (войной) агрессия, и что виновные в ней – военные преступники »(Mandel, 2004: McGoldrick, 2004). Поэтому вооруженное сопротивление против оккупационных сил в Ираке в то время было вполне законным.
Реакцию сопротивления и его последствия для оккупационных сил под руководством США, которые в 2003 году признали свой статус оккупационных сил, нельзя назвать террористическим актом. Генерал-майор Ирана Кассем Сулеймани не может нести ответственность за преступления против оккупанта, который так и не нашел «Оружие массового уничтожения», которое было использовано в качестве предлога для вторжения. США вторглись в Ирак без законных оснований, что привело к массовому уничтожению иракского населения и инфраструктуры страны, в результате чего погибли сотни тысяч иракцев.
Теперь мы узнаем новую "версию", почему Трамп убил Сулеймани: иранский генерал-майор «говорил плохие вещи» о США. «Какую часть этого дерьма мы должны слушать? Сколько мы будем слушать? – сказал Трамп донорам.
США продолжают позволять премьер-министру Биньямину Нетаньяху нарушать воздушное пространство Ирака, разрешая израильским самолетам бомбить Сирию в районе сирийско-иракской границе и оккупированной американскими войсками территории в Аль-Танфе. Официальные лица в Багдаде заявили, что «американские войска не уважают свое соглашение с Ираком. В течение некоторого времени они вели себя как оккупационные силы. Это не первый раз, когда это произошло. Мы информируем Сирию об этом каждый раз, когда это происходит».
Многочисленные преступления, совершенные США на Ближнем Востоке, постоянные нарушения международного права и, в частности, суверенитета Ирака, начались не с президента Трампа. Но Трамп и его команда подняли ситуацию на новый уровень в 2018 году, когда он отказался от ядерной сделки, известной как JCPOA, которая является частью резолюции 2231 СБ ООН. Ему это не понравилось, потому что это было «соглашение Барака Обамы». Таким образом, Трамп сделал Ближний Восток еще более нестабильным и поставил регион на грань войны. Поскольку он настаивает на сохранении американских сил в Ираке, ему однажды скоро придется объяснить американцам, почему перед лицом местного сопротивления американской оккупации гибнут американские солдаты.
Элайджа Магье
https://ejmagnier.com/2020/01/22/immediate-us-withdrawal-due-to-its-violation-of-the-agreement-and-iraq-sovereignty/ – цинк
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