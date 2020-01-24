Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 января 2020

Антиамериканские протесты в Ираке

Сегодня несколько миллионов жителей Ирака вышли на улицы городов с требованием прекращения оккупации Ирака американскими войсками.Несколько ранее Ас-Садр озвучил основные требования по выводу американских войск.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Требования Ас-Садра

Политический лидер иракских шиитов и лидер самой крупной партии парламента Ирака Муктада Ас-Садр к начавшимся в Ираке антиамериканским протестов выпустил ряд тезисов по поводу вывода американских войск из Ирака.1. Закрыть все военные базы США в Ираке.2. Закрыть все офисы и базы американских ЧВК в Ираке и прекратить любую их деятельность.3. Закрыть воздушное пространство Ирака для полетов боевых и разведывательных самолетов США.4. Отменить все соглашения по безопасности с американскими оккупантами, потому что они не отвечают международному праву и были утверждены под давлением американской оккупации.5. Трамп не должен смотреть свысока на Ирак в его решениях и заявлениях и демонстрировать чувство превосходства над Ираком, в противном случае он столкнется с последствиями.6. Другие страны не должны вмешиваться в наши отношения с оккупантами, если США будут противиться уходу из Ирака.7. Если США откажутся уходить, то они потеряют все основания на обоснование своего присутствия согласно межправительственному соглашению и будут считаться враждебной Ираку страной и это даст право иракцам перейти к активным действиям против оккупантам.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Лучшие моменты избиения саудитов в Йемене

Хуситы выпустили итоговый ролик по итогам избиения саудитов и прочих интервентов в 2019 году, кульминацией которого стали разгром 3-х саудовских бригад в Наджране и удары по НПЗ Saudi Aramco.В 15-минутный ролик вошла самая мякотка, где можно наглядно посмотреть, как мужики в юбках унижают одну из самых дорогих армий Ближнего Востока. Качественный монтаж и бодрая музыка прилагаются.Ролик является одновременно и подтверждением и опровержением тезиса "Арабы не умеют воевать". Одни арабы не умеют, другие умеют и деньги в этом вопросе не самое главное.Хуситам можно лишь пожелать, чтобы ролик по итогам 2020-го года был не менее замечательным.Стоит также отметить, вчерашнюю атаку баллистическими ракетами на саудовский город-порт Джизан. Саудиты отбивались с помощью "Пэтриотов". Видео тут – https://twitter.com/search?q=Houthi&src=typed_query&f=live

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

В Ираке начинается кампания за вывод американских войск

Завтра в Ираке намечена начала массированной кампании демонстраций с требованием немедленного вывода американских войск из Ирака.Протесты поддерживают крупнейшие парламентские партии страны, проиранские формирования, шиитское духовенство Ирака и т.д.Парламент Ирака решил обратиться с просьбой о немедленном выводе всех иностранных сил из страны за нарушение условий их присутствия. США нарушили свои договорные обязательства перед правительством Багдада и поставили под сомнение суверенитет Ирака, поставив под угрозу его стабильность. Источники в канцелярии премьер-министра заявили, чтоДо сих пор, как я узнал,На правительство оказывается огромное давление и запугивание, чтобы убедить его не выполнять конституционное решение, за которое проголосовало парламентское большинство., – сказал источник.Официальные лица США открыто отказались выполнять законное демократическое решение парламента – таково их понятие демократии, которую как США утверждали, они принесли Ираку. Госсекретарь США Майк Помпео назвал решение Ирака « необязательным». Тем не менее, никакая иностранная военная сила не может оставаться во враждебном обществе, несмотря на количество военных баз и мощную армию, находящуюся под ее контролем.Иракские шииты, 66% из 40-миллионного иракского населения, выражают свою ненависть к американским силам в частности и всем иностранным силам в целом. Ирак хотел бы, чтобы эти войска навсегда ушли, положив конец влиянию США в Месопотамии и Западной Азии. В эту пятницу, 24 января, будет организован массовый протест во главе с Сайедом Муктадой ас-Садром, который предупреждает США о последствиях игнорирования этого парламентского решения. Ожидается, что это будет самый массовый протест в истории Ирака. Но этот протест – только начало.Американские силы совершили серьезные преступления в Ираке: по словам премьер-министра Аделя Абделя Махди, посол США в Багдаде проинформировал его об ответственности Израиля за пять нападений на иракские силы безопасности в середине 2019 года и убийстве с помощью беспилотника командира сил безопасности на Сирийско-иракской границе. Эти израильские атаки были совершены с ведома и разрешения американских сил в Ираке, которые позволили Израилю нарушить воздушное пространство Ирака и убить его сотрудников безопасности. Это нападение сделало США – которые поддерживают контроль над воздушным пространством Ирака – соучастником Израиля в нападении на принимающую страну.В декабре 2019 года администрация Трампа совершила еще одно преступление, игнорируя иракское правительство и преднамеренно убивая еще больше иракцев без каких-либо правовых оснований. Американские самолеты атаковали позиции иракских сил на границе с Сирией, убив и ранив 79 офицеров и военнослужащих иракской армии, федеральной полиции и 45-й и 46-й бригад Народных мобилизационных сил. США атаковали лагерь Сил безопасности, которые базируются на границах, чтобы выслежвать боевиков ИГИЛ, перемещающихся через сирийско-иракские пустыни.Эти силы находятся под непосредственным командованием премьер-министра Аделя Абделя Махди. США обвинили иракских солдат в этом лагере в нападении на их базу К1 в 540 км от американской базы. У США не было никаких доказательств того, что десятки офицеров, которых их ВВС убили в ходе своего последующего бомбардировки, стояли за убийством иракского американского подрядчика на базе К1. США даже отказались предоставить какие-либо доказательства этого по требованию премьер-министра Ирака до нападения.Затем США совсем недавно совершили еще одно преступление против Ирака, убив иракского командующего Абу Махди аль-Мухандеса и трех иракских офицеров в аэропорту Багдада. Кроме того, он продемонстрировал свое презрение к международному праву, убив генерал-майора Ирана Касема Сулеймани и четырех иранских офицеров (бригадный генерал Хоссейн Пурджафари, полковник Шахруд Мозаффариния, майор Хади Тареми и капитан Вахид Заманян), хотя США не объявили войну Ирану. Трамп провокационно хвастался убийством, говоря, что «убивает двоих по цене одного».Еще одно доказательство презрения США к дипломатическому протоколу было предоставлено премьер-министром Абделем Махди, когда он объявил, что президент Трамп позвонил ему, чтобы попросить его посредничества, чтобы ослабить напряженность с Ираном.Неверно говорить, что «Сулеймани готовил заговоры против граждан США, как он делал это годами». Президент Трамп и его администрация не представили доказательств такого утверждения. Воинственные политики и ученые вспоминают только американскую оккупацию Ирака и поддержку Сулеймани иракского сопротивления, обвиняя Солеймани в том, что «во время американской военной оккупации Ирака у него на руках кровь американских солдат».ОднакоУтверждается, что(Mandel, 2004: McGoldrick, 2004).Теперь мы узнаем новую "версию", почему Трамп убил СулейманиМногочисленные преступления, совершенные США на Ближнем Востоке, постоянные нарушения международного права и, в частности, суверенитета Ирака, начались не с президента Трампа. Но Трамп и его команда подняли ситуацию на новый уровень в 2018 году, когда он отказался от ядерной сделки, известной как JCPOA, которая является частью резолюции 2231 СБ ООН. Ему это не понравилось, потому что это было «соглашение Барака Обамы». Таким образом, Трамп сделал Ближний Восток еще более нестабильным и поставил регион на грань войны. Поскольку он настаивает на сохранении американских сил в Ираке, ему однажды скоро придется объяснить американцам, почему перед лицом местного сопротивления американской оккупации гибнут американские солдаты.Элайджа Магье https://ejmagnier.com/2020/01/22/immediate-us-withdrawal-due-to-its-violation-of-the-agreement-and-iraq-sovereignty/ – цинк

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com