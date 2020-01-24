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“Путин пошёл на это, и они все в бешенстве”

09:20. 24 января 2020 259 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Политолог и экономист Михаил Делягин заметил, что закрепление в Конституции возвращённой пенсионерам индексации пенсий - это победа. По его словам, президент России Владимир Путин, внеся такого рода поправки, по сути, пошёл против либералов, продавивших пенсионную реформу. "И думаю, они все в бешенстве", - предположил эксперт.

Источник: https://yandex.ru/turbo?text=httpstsargrad.tvnewsputin-poshjol-na-jeto-i-oni-vse-v-beshenstve-deljagin-ob-izvinenii-pered-rossijskimi-pensionerami_235516&promo=navbar&utm_referrer=httpszen.yandex.com

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 24750 21526
    Вячеслав 24 января 2020 в 10:37

    Один пошёл, другие – в бешенстве, а народу сколько ещё ждать улучшений?

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  • 8248 2853
    nikolay 24 января 2020 в 10:41

    Путин всё делает для улучшения жизни еврейского народа, а другой народ его не интересует. Выдержка из выступления Президента Израиля при открытии памятника жертвам холокоста.
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