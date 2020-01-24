“Путин пошёл на это, и они все в бешенстве”
Политолог и экономист Михаил Делягин заметил, что закрепление в Конституции возвращённой пенсионерам индексации пенсий - это победа. По его словам, президент России Владимир Путин, внеся такого рода поправки, по сути, пошёл против либералов, продавивших пенсионную реформу. "И думаю, они все в бешенстве", - предположил эксперт.
Источник: https://yandex.ru/turbo?text=httpstsargrad.tvnewsputin-poshjol-na-jeto-i-oni-vse-v-beshenstve-deljagin-ob-izvinenii-pered-rossijskimi-pensionerami_235516&promo=navbar&utm_referrer=httpszen.yandex.com
Один пошёл, другие – в бешенстве, а народу сколько ещё ждать улучшений?
Путин всё делает для улучшения жизни еврейского народа, а другой народ его не интересует. Выдержка из выступления Президента Израиля при открытии памятника жертвам холокоста.
«Вы родились в Ленинграде. Я видел дом, в котором вы родились», — заявил Реувен Ривлин, упомянув еврейскую бабушку, жившую в том же здании.
«Президент рассказывал, что лифта не было и он иногда ее на руках носил вверх», — цитирует РБК пояснение Пескова.”