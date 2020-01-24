“Путин пошёл на это, и они все в бешенстве”

Политолог и экономист Михаил Делягин заметил, что закрепление в Конституции возвращённой пенсионерам индексации пенсий - это победа. По его словам, президент России Владимир Путин, внеся такого рода поправки, по сути, пошёл против либералов, продавивших пенсионную реформу. "И думаю, они все в бешенстве", - предположил эксперт.

Источник: https://yandex.ru/turbo?text=httpstsargrad.tvnewsputin-poshjol-na-jeto-i-oni-vse-v-beshenstve-deljagin-ob-izvinenii-pered-rossijskimi-pensionerami_235516&promo=navbar&utm_referrer=httpszen.yandex.com