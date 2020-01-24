Почему такая спешка на высшем российском и глобальном уровне?

Когда после недавнего послания Федеральному Собранию было предложено некоторое изменение в полномочиях Президента РФ в части назначения министров, то это насторожило лишь слегка

В принципе, это можно трактовать как некоторую страховку на будущее после окончания президенства Путина.



Когда изменения Конституции РФ стали проводиться невиданно ускоренными темпами, то это уже насторожило серьёзнее. Ясно, что идёт гонка со временем в ожидании некоего, пока совершенно неясного события или его угрозы.



Но вот после помещённого ниже сообщения из Израиля уже начало возникать неоформленное чувство тревоги. Вероятность некоего события катастрофического характера явно не пренебрежимо мала. Причём события, затрагивающего всю планету. Резкий финансовый крах? Новое оружие, например, биологическое или генетическое, против которого пока нет противоядия? Нашествие инопланетян или геологический катаклизм?



Конечно, можно всему этому подыскать и более спокойные и приземленные объяснения. Например, беря во внимание опять-таки сегодняшнее сообщение в мировой прессе „Transparency International сообщила о рекордном уровне коррупции в США” как подтверждение следующей идеи: Россия получила от глобального управления „Добро” как на проведение внутренних реформ, так и на значительную активизацию своей деятельности на всей планете.



Цель – стабилизация мира в связи с грядущим отказом от доллара, переустройством центров глобального управления, превращением Западной Европы в зону постмодерна.



Последнее – это планы глобализаторов, но вряд ли Россия с этим согласится. Однако Германия уже отказалась от атомной энергии, а тут на днях и Франция заявила о закрытии в ближайшем будущем 14 ядерных реактора (одну четверть от их общего количества). А всего доля АЭС во Франции крайне высока: 72% от производимого в стране электричества. Понятно, что осталять будущим дикарям такую технологию – смертельно опасно для всех.



„Добро” на внутрироссийские реформы в этом случае вполне объяснимо: вы хотите, чтобы Россия поддерживала порядок на планете? Чтобы заокеанские, израильские или иные ублюдки не развязали ядерную войну на планете? Тогда нам нужны ресурсы.



В общем, выше – две версии, как-то объясняющие рекордную спешку по проведению реформ как в России, так и, что мы скоро увидим, в мире после саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН.



Конечно, можно отыскать и иные объяснения. Хотелось бы по этому поводу узнать мнение коллег.



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Путин предложил провести саммит „пятерки” постоянных членов СБ ООН