Почему такая спешка на высшем российском и глобальном уровне?
Когда изменения Конституции РФ стали проводиться невиданно ускоренными темпами, то это уже насторожило серьёзнее. Ясно, что идёт гонка со временем в ожидании некоего, пока совершенно неясного события или его угрозы.
Но вот после помещённого ниже сообщения из Израиля уже начало возникать неоформленное чувство тревоги. Вероятность некоего события катастрофического характера явно не пренебрежимо мала. Причём события, затрагивающего всю планету. Резкий финансовый крах? Новое оружие, например, биологическое или генетическое, против которого пока нет противоядия? Нашествие инопланетян или геологический катаклизм?
Конечно, можно всему этому подыскать и более спокойные и приземленные объяснения. Например, беря во внимание опять-таки сегодняшнее сообщение в мировой прессе „Transparency International сообщила о рекордном уровне коррупции в США” как подтверждение следующей идеи: Россия получила от глобального управления „Добро” как на проведение внутренних реформ, так и на значительную активизацию своей деятельности на всей планете.
Цель – стабилизация мира в связи с грядущим отказом от доллара, переустройством центров глобального управления, превращением Западной Европы в зону постмодерна.
Последнее – это планы глобализаторов, но вряд ли Россия с этим согласится. Однако Германия уже отказалась от атомной энергии, а тут на днях и Франция заявила о закрытии в ближайшем будущем 14 ядерных реактора (одну четверть от их общего количества). А всего доля АЭС во Франции крайне высока: 72% от производимого в стране электричества. Понятно, что осталять будущим дикарям такую технологию – смертельно опасно для всех.
„Добро” на внутрироссийские реформы в этом случае вполне объяснимо: вы хотите, чтобы Россия поддерживала порядок на планете? Чтобы заокеанские, израильские или иные ублюдки не развязали ядерную войну на планете? Тогда нам нужны ресурсы.
В общем, выше – две версии, как-то объясняющие рекордную спешку по проведению реформ как в России, так и, что мы скоро увидим, в мире после саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Конечно, можно отыскать и иные объяснения. Хотелось бы по этому поводу узнать мнение коллег.
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ИЕРУСАЛИМ, 23 января. Президент России Владимир Путин предложил провести в 2020 году саммит лидеров РФ, Китая, США, Франции и Великобритании по мировым проблемам.
"Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир", – заявил глава российского государства на международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом".
На его взгляд, "пример могут и должны подать страны-основательницы Организации Объединенных Наций, пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации". Путин сообщил об обсуждении такой идеи с некоторыми коллегами и уже последовавшей положительной реакции.
Российский лидер предложил "провести встречу глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН – России, Китая, США, Франции и Великобритании, в любой стране, любой точке мира, где это будет удобно коллегам".
"Россия готова к такому серьезному разговору, мы намерены не откладывая направить соответствующие послания лидерам "пятерки", – заверил российский лидер.
По его мнению, перед постоянными членами СБ ООН стоит "много задач". В качестве примера он привел обсуждавшуюся недавно в Берлине тему Ливии. "Нам предстоит в Совете Безопасности вернуться к этому вопросу и принять соответствующую резолюцию, но много и других проблем", – подчеркнул президент РФ. По его словам, "проведение такой встречи именно в этом, 2020 году, будет важным и символичным".
"Ведь мы отмечаем 75 лет окончания Второй мировой войны и основания Организации Объединенных Наций", – пояснил глава российского государства.
Он отметил, что "саммит государств, которые внесли главный вклад в разгром агрессора, создание системы послевоенного мироустройства сыграл бы огромную роль в поиске коллективных ответов на современные вызовы и, конечно, продемонстрировал бы общую верность духу союзничества, исторической памяти, тем высоким идеалам и ценностям, за которые плечом к плечу сражались наши предки, наши деды, наши отцы".
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