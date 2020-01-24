Они концентрируют внимание не на главном

За цифрами скрывается лес. Экономические циклы. 4 фазы. То что уже как 10 лет человечество не накрыло второй волной финансового кризиса, это чудо. За цифрами скрываются простые истины. Активы может прикупить только тот, у кого есть печатный станок. Компании без капитала будут поглощены более крупными. Капитализм- игра в одни ворота и никто кроме хозяев денег не победит. Национализация ЦБ - потому что ЦБ филиал ФРС. ЗВР хватило бы как раз на индустриализацию 2.0. Производство средств производства. Станкостроение - без этого можно дальше не говорить. Главное высшая цель, которой у нас не установлено.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=u2s27WqM2rI