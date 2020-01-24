О публикации документов ЦРУ об “агенте Гитлера” Бандере

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры. Его в них называют фашистом и агентом Гитлера. Публикацию компромата на “героя Украины” прокомментировал политический эксперт Анатолий Вассерман.

Он отмечает, что фюрер Третьего рейха действительно лично знал многих националистов. Например, Гитлер был знаком с вождём судетских сепаратистов, располагавшихся между Чехословакией и Германией, а также с вожаком нацистов в Норвегии. Но они представляли собою реальные силы. Именно с их помощью координировалась разнообразная подрывная работа в этих странах. А Бандера был даже в лучшие свои годы всего лишь одним из множества мелких террористов, поясняет Анатолий Вассерман. Поэтому сомнительно, что Гитлер хотя бы знал о его существовании или общался с ним. Скорее всего, этим занимался кто-то из мелких нацистских чиновников, считает эксперт.

“Но даже если предположить, что действительно Бандера был известен на таком уровне, всё равно это мало что изменит во взаимоотношениях Украины с США… Я думаю, что потому и рассекречены сведения о Бандере, что это ничего не изменит”, – сказал Анатолий Вассерман в интервью Царьграду.

При этом эксперт не исключает, что информация о Бандере может быть использована в сочетании с американским законом № 447 о возвращении жертвам холокоста утраченного имущества для оказания давления на президента Украины Владимира Зеленского. Однако Вассерман подчёркивает, что у президента США Дональда Трампа и так много рычагов влияния на украинского лидера, на фоне которых информация о Бандере не так уж и важна.

“Это действительно очень хороший инструмент для давления на Украину. А Трамп достаточно грамотный бизнесмен, чтобы охотно пользоваться такими подручными инструментами. Так что весьма вероятно, что Трамп действительно нагнёт Зеленского. Но воспоминания о Бандере для этого вряд ли потребуются”, – подытожил Анатолий Вассерман.

Источник: https://vassermans.ru/com/o-publikaczii-dokumentov-czru-ob-agente-gitlera-bandere/