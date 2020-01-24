Главная » Аналитика, Политика

Ложный флаг

15:37. 24 января 2020 269 просмотров 21 коммент. Опубликовал:

i?id=85357db38bc7269de4ac6863d99411be-l&

Обставленное в качестве интриги оглашение списка нового правительства - банальный "ложный флаг" для населения и сугубо внутренняя кухня для тех, кто строит свои бизнес-схемы на конкретных фигурах у распределяющих краников разного размера. Для подавляющего числа населения страны конкретные персонажи из оглашенного сегодня списка не принесут ничего, кроме того, что и так существовало всё прежнее время.

Объяснение всему этому простое - члены правительства в России не формируют политику своих ведомств, а проводят указания вышестоящего руководства. Нет политики Лаврова или политики Сердюкова. Равно как и политики Мединского или Мутко. Есть лишь успешное или не очень (больше или меньше залетов, говоря по-простому) выполнение общих указаний нынешнего изгиба генеральной линии руководства. Внутри нее, безусловно, у каждого министра есть люфт и допуски, но только в предписанных рамках. Если политика министерства меняется - это означает лишь то, что поступила новая вводная, но это никак не самостоятельное решение конкретного министра.

Клановые балансы и расклады при любых подобных перестановках, безусловно, меняются, как меняются и получатели вожделенных бюджетных миллиардов - но вся эта возня в песочнице к реальной жизни миллионов людей не имеет и не будет иметь никакого отношения. И в этом смысле захлебывающиеся новости СМИ и аккаунты разнообразных кремленологов производят классический белый шум. Децибелл много, а информации в них - ноль.

В каком-то смысле перед нами сугубо технологический, причем довольно примитивный, прием. Податному сословию бросили кость в виде мелких подачек, чтобы оно ощутило неустанную заботу и внимание, элиту загрузили лихорадочным перечерчиванием схем и увязок, поднятием записей о взаимных договоренностях и долгах, выстраиванием новых отношений с новыми "нужными" людьми. В общем, все при деле, а реальная задача - правка конституции под конкретную задачу - движется. Что логично: именно на переходе из одного состояния в другое система наиболее уязвима, отсюда и скорость, с которой протаскиваются изменения, поэтому абсолютно странная процедура принятия поправок через какой-то невнятный опрос (но при этом крайне необходимая, чтобы пресечь в зародыше любую фронду в парламенте, риск которой минимален, но исключать его нельзя. А "левый" опрос придает поправкам пусть липовую, но легитимность - "вы что, против воли народа?"). Поэтому и отвлекающие мероприятия, которые выходят на первый план и отодвигают от внимания к реальной цели всего происходящего. В общем, все предельно просто, но именно простые схемы работают в таких неустойчивых ситуациях лучше всего.

Главная задача сейчас - конституция. А вот после принятия поправок неизбежно появятся другие инициативы, которые сейчас озвучивать рано. А то, что они будут, и будут масштабными, сомневаться почти не приходится - транзит только начинается, и сейчас под него лишь подводят базу. Потом придется ломать через колено существующую партийно-политическую систему (возможно, ликвидируя Единую Россию, а если вместо нее ничего создавать не будут, то заодно и все остальные квази-партии. Ну не оставлять же их в таком случае). А ликвидация ЕР неизбежно потребует проведения новых думских выборов - по любому основанию, найдут, мы в них верим. Уже вскользь заявлено о включении местного самоуправления в "вертикаль" - а это потребует масштабной перетряски уже на региональном уровне и создания региональных вертикалей, что опят-таки задача не из простых. И так далее. Логично, что на втором этапе сейчас никто внимание заострять не заинтересован. Чтобы не спугнуть. Лягушку варят медленно, начиная с теплой воды, иначе выскочит.

Так что сейчас Кремлю даже выгодно, чтобы были всё время какие-то информационные поводы, не имеющие отношения к главному, ради чего мы все здесь собрались. Пару недель пообсуждают новое правительство, затем подбросят что-то еще. И не одно. Всё крайне примитивно, но работает.

Впрочем, базового вопроса все это не снимает. Пока сложно оценить, насколько будет расшатана устойчивость нынешней вертикали и как долго она в таком состоянии способна будет функционировать. Не менее сложно оценить реакцию кланов, когда они сведут балансы и увидят, кто из них стал фатально слабым, а кто - избыточно усилился. А это, кстати, крайне чревато, так как поняв новые расклады, все дружно примутся за передел уже поделенного ранее. Наследство Чаек - это только самое начало, возможно, просто так получилось. Делить будут заново очень многое, а значит - градус элитных конфликтов будет только расти. В чем-то, кстати, повторяя историю предмайданной Украины, где кланы решились на переворот, когда уяснили для себя очевидное - их не просто делят, а фактически обнуляют в пользу очень немногих.

Транзит - это только звучит таинственно и непонятно. В реальности для страны в пикирующем положении это даже не угроза, а неизбежное столкновение, где ожесточенность схватки предопределена заранее. И уж в данном случае слова Путина "Мы попадем в рай, а они просто сдохнут" для тех, кого будут обнулять, станут реальным руководством к действию. Если в новой системе не предусмотрено для них места - то зачем она им?

Источник: https://el-murid.livejournal.com/4339319.html

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Два акта одной драмы
...? Возможно, этот фальшивый флаг или провокация, как утверждают...эту ложь, они продвинули ложный флаг в Сирии и «отреагировали»...все наши спекуляции будут ложными, и даже если российские...новой риторикой, другими "фальшивыми флагами", большим «возмездием»? Или ...
Норвегия: вооружённое нападение!
... «двухстадийной» операции «Под чужим флагом» – нападения на Норвегию по ...серия определённых мероприятий, проводимых под ложным флагом, планы таких мероприятий были ... тамплиерами, представляя их, как «ложный флаг», дающий западным королевским и банковским...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 21 июня 2019
...для США способом — операции под ложным флагом. В частности, американцы делают все...К оглавлению | Источник: rusvesna.su Ложная невинность Иранские военные выложили видео...американской войны. И именно эту ложную невинность американцы должны постоянно оспаривать...
Таинственный полет "самолета Судного Дня"
... остановил еще одну атаку под “ложным флагом” которую хотело провести ONI и... остановил еще одну атаку под “ложным флагом” которую хотело провести ONI и...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 мая 2017
... готовят новую химическую атаку под ложным флагом в Идлибе?» «23 детских тела... устроить очередную театральную постановку под ложным флагом в ближайшее время. Может быть...
Свирская победа: свинцовый ливень и ложный десант — забытый подвиг нашего народа (ФОТО, ВИДЕО)
... проход почетного караула и вынос флага. Ученики Лодейнопольской школы имени героев... поля на вражеский берег высадился ложный десант. «Им всего 18 лет... бойцы, удерживаясь на воде, тянули ложный десант к вражескому берегу. Финны...

21 Комментарий » Оставить комментарий


  • 24426 12668
    Ursus 24 января 2020 в 16:04

    интересно как лизать башмаки мишутке кинулись те, кто вчера даже не слышал про такого

    Ответить
    1
  • 8327 3511
    BlackCat 24 января 2020 в 16:13

    Думал что то новое, увы, старые песни о давно уже не главном…
    Но плюс за старания увлечь толпу в мрак все же поставлю.
    За старания, пускай они и безрассудны.
    Человек жив, пока он двигается, а куда – это уже совсем иной вопрос.

    Ответить
       
    • 6114 4688
      маринаBlackCat 24 января 2020 в 17:07

      Кот поясни мне ,что закодировал ГВИДОН в своих стихах,я его с утра упустила
      “Г.В.И.дон 24 января 2020 в 8:12
      ***
      О Ялты в память старшинстве
      Сегодня актуально очень
      «Пятерке» встретиться в Москве
      За сто секунд до «Полуночи».

      23.01.20. Иерусалим.

      Эксперты объявили о новом положении стрелок часов Судного дня проекта чикагского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков». Они переместились ближе к полуночи, что означает рост угрозы глобальной катастрофы.

      23.01.20. 23:58:20.”

      Ответить
         
      • 8327 3511
        BlackCatмарина 24 января 2020 в 17:16

        https://ru.wikipedia.org/wiki/Ялтинская_конференция

        Ответить
           
        • 6114 4688
          маринаBlackCat 24 января 2020 в 17:40

          да перечитала и подумала ,мы то все оплатили кровью 20 млн ,а они ,организаторы войны ,всего лишь милостиво признали нашу Победу в Ялте и при определенных условиях ,немного позволили отодвинуть границы безопасности от нас ,а сегодня снова все перемешали гады.

          Ответить
             
      • 8327 3511
        BlackCatмарина 24 января 2020 в 17:18

        Без России нет мира на Ближнем Востоке. Без мира на Ближнем Востоке нет мира на Земле.

        Ответить
        -1
        • 6114 4688
          маринаBlackCat 24 января 2020 в 17:45

          в сущности тоже самое ,что и в 1945-”при условии вступления в войну с Японией “-границы такие-то.И опять нам условия по БВ,слабо верится ,что мы их обошли стратегически,это только Пякин говорит,что они там все пи=д..ры и дураки.А Зазнобин намекал ,что именно в Сирии сердце нашей цивилизации ,а не в Египте ,потому за нее и драка.

          Ответить
             
        • 6114 4688
          маринаBlackCat 24 января 2020 в 17:57

          Вот скажи причем они здесь Франция и Германия до Сирии ,делить на зоны бегут,урвать кусок наживы ,в обмен может на Украину .Хотя кому теперь она нужна выпотрошенная.
          “”Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проведение встречи в формате Россия – Турция – Германия – Франция по Сирии можно провести в первом квартале 2020 года.

          Об этом сообщает РИА «Новости».

          В четверг в Госдепартаменте США заявили, что американские военные продолжают проводить операции на северо-востоке Сирии.””
          П.С. ну и кто считает ,что не идет третья мировая

          Ответить
             
      • 8327 3511
        BlackCatмарина 24 января 2020 в 17:19

        Придет время, Мари, и в откопанных от песка пирамидах в Египте прозвучат индийские мантры, и лишь для того, чтобы закрепить мир на Земле.

        Ответить
        -1
        • 6114 4688
          маринаBlackCat 24 января 2020 в 17:37

          Я помню ,что в начале было Слово ,но кого оно остановило.

          Ответить
             
          • 8327 3511
            BlackCatмарина 24 января 2020 в 17:56

            Задумайтесь о замкнутости Системы в виде Земли и о том, что пирамиды стоят по сторонам света и широким основанием в Землю. Они что усилитель-резонатор, и одновременно приемник и фокусировщик энергии Земли. Мы же помним из курса физики о том, что такое фазированная решетка РЛС. Представьте что грани пирамиды – это решетка, а излучатель и приемник – определенное место в пирамиде. Ну или еще проще – сворачивая в трубочку лист бумаги можно сделать усилитель передачи сигнала (голос например), а приложив эту же трубочку к уху – усилитель приема (звука, например).

            Ответить
            1
    • 10058 5988
      XAPAOHBlackCat 24 января 2020 в 17:52

      Кто’ж тебе думать-то позволил? Твоё дело стоять в стойле и не вякать.

      Ответить
      2

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)