Ложный флаг
Обставленное в качестве интриги оглашение списка нового правительства - банальный "ложный флаг" для населения и сугубо внутренняя кухня для тех, кто строит свои бизнес-схемы на конкретных фигурах у распределяющих краников разного размера. Для подавляющего числа населения страны конкретные персонажи из оглашенного сегодня списка не принесут ничего, кроме того, что и так существовало всё прежнее время.
Объяснение всему этому простое - члены правительства в России не формируют политику своих ведомств, а проводят указания вышестоящего руководства. Нет политики Лаврова или политики Сердюкова. Равно как и политики Мединского или Мутко. Есть лишь успешное или не очень (больше или меньше залетов, говоря по-простому) выполнение общих указаний нынешнего изгиба генеральной линии руководства. Внутри нее, безусловно, у каждого министра есть люфт и допуски, но только в предписанных рамках. Если политика министерства меняется - это означает лишь то, что поступила новая вводная, но это никак не самостоятельное решение конкретного министра.
Клановые балансы и расклады при любых подобных перестановках, безусловно, меняются, как меняются и получатели вожделенных бюджетных миллиардов - но вся эта возня в песочнице к реальной жизни миллионов людей не имеет и не будет иметь никакого отношения. И в этом смысле захлебывающиеся новости СМИ и аккаунты разнообразных кремленологов производят классический белый шум. Децибелл много, а информации в них - ноль.
В каком-то смысле перед нами сугубо технологический, причем довольно примитивный, прием. Податному сословию бросили кость в виде мелких подачек, чтобы оно ощутило неустанную заботу и внимание, элиту загрузили лихорадочным перечерчиванием схем и увязок, поднятием записей о взаимных договоренностях и долгах, выстраиванием новых отношений с новыми "нужными" людьми. В общем, все при деле, а реальная задача - правка конституции под конкретную задачу - движется. Что логично: именно на переходе из одного состояния в другое система наиболее уязвима, отсюда и скорость, с которой протаскиваются изменения, поэтому абсолютно странная процедура принятия поправок через какой-то невнятный опрос (но при этом крайне необходимая, чтобы пресечь в зародыше любую фронду в парламенте, риск которой минимален, но исключать его нельзя. А "левый" опрос придает поправкам пусть липовую, но легитимность - "вы что, против воли народа?"). Поэтому и отвлекающие мероприятия, которые выходят на первый план и отодвигают от внимания к реальной цели всего происходящего. В общем, все предельно просто, но именно простые схемы работают в таких неустойчивых ситуациях лучше всего.
Главная задача сейчас - конституция. А вот после принятия поправок неизбежно появятся другие инициативы, которые сейчас озвучивать рано. А то, что они будут, и будут масштабными, сомневаться почти не приходится - транзит только начинается, и сейчас под него лишь подводят базу. Потом придется ломать через колено существующую партийно-политическую систему (возможно, ликвидируя Единую Россию, а если вместо нее ничего создавать не будут, то заодно и все остальные квази-партии. Ну не оставлять же их в таком случае). А ликвидация ЕР неизбежно потребует проведения новых думских выборов - по любому основанию, найдут, мы в них верим. Уже вскользь заявлено о включении местного самоуправления в "вертикаль" - а это потребует масштабной перетряски уже на региональном уровне и создания региональных вертикалей, что опят-таки задача не из простых. И так далее. Логично, что на втором этапе сейчас никто внимание заострять не заинтересован. Чтобы не спугнуть. Лягушку варят медленно, начиная с теплой воды, иначе выскочит.
Так что сейчас Кремлю даже выгодно, чтобы были всё время какие-то информационные поводы, не имеющие отношения к главному, ради чего мы все здесь собрались. Пару недель пообсуждают новое правительство, затем подбросят что-то еще. И не одно. Всё крайне примитивно, но работает.
Впрочем, базового вопроса все это не снимает. Пока сложно оценить, насколько будет расшатана устойчивость нынешней вертикали и как долго она в таком состоянии способна будет функционировать. Не менее сложно оценить реакцию кланов, когда они сведут балансы и увидят, кто из них стал фатально слабым, а кто - избыточно усилился. А это, кстати, крайне чревато, так как поняв новые расклады, все дружно примутся за передел уже поделенного ранее. Наследство Чаек - это только самое начало, возможно, просто так получилось. Делить будут заново очень многое, а значит - градус элитных конфликтов будет только расти. В чем-то, кстати, повторяя историю предмайданной Украины, где кланы решились на переворот, когда уяснили для себя очевидное - их не просто делят, а фактически обнуляют в пользу очень немногих.
Транзит - это только звучит таинственно и непонятно. В реальности для страны в пикирующем положении это даже не угроза, а неизбежное столкновение, где ожесточенность схватки предопределена заранее. И уж в данном случае слова Путина "Мы попадем в рай, а они просто сдохнут" для тех, кого будут обнулять, станут реальным руководством к действию. Если в новой системе не предусмотрено для них места - то зачем она им?
интересно как лизать башмаки мишутке кинулись те, кто вчера даже не слышал про такого
Думал что то новое, увы, старые песни о давно уже не главном…
Но плюс за старания увлечь толпу в мрак все же поставлю.
За старания, пускай они и безрассудны.
Человек жив, пока он двигается, а куда – это уже совсем иной вопрос.
Кот поясни мне ,что закодировал ГВИДОН в своих стихах,я его с утра упустила
“Г.В.И.дон 24 января 2020 в 8:12
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О Ялты в память старшинстве
Сегодня актуально очень
«Пятерке» встретиться в Москве
За сто секунд до «Полуночи».
23.01.20. Иерусалим.
Эксперты объявили о новом положении стрелок часов Судного дня проекта чикагского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков». Они переместились ближе к полуночи, что означает рост угрозы глобальной катастрофы.
23.01.20. 23:58:20.”
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ялтинская_конференция
да перечитала и подумала ,мы то все оплатили кровью 20 млн ,а они ,организаторы войны ,всего лишь милостиво признали нашу Победу в Ялте и при определенных условиях ,немного позволили отодвинуть границы безопасности от нас ,а сегодня снова все перемешали гады.
Это МЫ признали ИХ победу в Ялте.
И отдали пол. Берлина ибо ХАПНУЛИ чужое
Без России нет мира на Ближнем Востоке. Без мира на Ближнем Востоке нет мира на Земле.
в сущности тоже самое ,что и в 1945-”при условии вступления в войну с Японией “-границы такие-то.И опять нам условия по БВ,слабо верится ,что мы их обошли стратегически,это только Пякин говорит,что они там все пи=д..ры и дураки.А Зазнобин намекал ,что именно в Сирии сердце нашей цивилизации ,а не в Египте ,потому за нее и драка.
Суть в том, что на Ближнем Востоке все началось, им же и должно закончиться.
Бросьте уже глупостями голову забивать,”сердце”,”легкие” ,”задница” из любой территории можно сделать как голову так и задницу вопрос финансирования.
Вот скажи причем они здесь Франция и Германия до Сирии ,делить на зоны бегут,урвать кусок наживы ,в обмен может на Украину .Хотя кому теперь она нужна выпотрошенная.
“”Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проведение встречи в формате Россия – Турция – Германия – Франция по Сирии можно провести в первом квартале 2020 года.
Об этом сообщает РИА «Новости».
В четверг в Госдепартаменте США заявили, что американские военные продолжают проводить операции на северо-востоке Сирии.””
П.С. ну и кто считает ,что не идет третья мировая
Американские военные будут в Сирии пока Трамп не уничтожит те силы, которые желают держать Ближний Восток в хаосе войны. По многим причинам. Начиная от нефти и газа в регионе, и заканчивая странами-участницами региона.
Между тем, ходит легенда о том, что в Сирии есть гроб Авеля, прямо в 50 км от Дамаска.
https://rama909.livejournal.com/2382244.html
Причем находится на территории мечети.
Вот незадача будет, если евреи обнаружат то, что там на самом деле ветхозаветный великан-атлант. Мечеть и Ветхий Завет – сами понимаете. Весь секрет раскрыт будет.
Франция и Германия готовы ОТДАТЬ Сирию РОссии.
Им нужен ГАЗ по трубе через Сирию.
Это может организовать только Россия
http://www.ng.ru/ng_energiya/2018-03-20/15_7193_siria.html
Ты зачем мне этого уродца сунешь?
доктор военных наук Владимир Попов
Там весьма логичное опровержение Вашей мысли. Нет. Суть региона в ином. Но ресурсы, конечно, не крайняя идея.
https://dedushka-kumara.livejournal.com/photo/album/482/?mode=view&id=15246
Изучайте)
Придет время, Мари, и в откопанных от песка пирамидах в Египте прозвучат индийские мантры, и лишь для того, чтобы закрепить мир на Земле.
Я помню ,что в начале было Слово ,но кого оно остановило.
Задумайтесь о замкнутости Системы в виде Земли и о том, что пирамиды стоят по сторонам света и широким основанием в Землю. Они что усилитель-резонатор, и одновременно приемник и фокусировщик энергии Земли. Мы же помним из курса физики о том, что такое фазированная решетка РЛС. Представьте что грани пирамиды – это решетка, а излучатель и приемник – определенное место в пирамиде. Ну или еще проще – сворачивая в трубочку лист бумаги можно сделать усилитель передачи сигнала (голос например), а приложив эту же трубочку к уху – усилитель приема (звука, например).
Кто’ж тебе думать-то позволил? Твоё дело стоять в стойле и не вякать.