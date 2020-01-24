Обставленное в качестве интриги оглашение списка нового правительства - банальный "ложный флаг" для населения и сугубо внутренняя кухня для тех, кто строит свои бизнес-схемы на конкретных фигурах у распределяющих краников разного размера. Для подавляющего числа населения страны конкретные персонажи из оглашенного сегодня списка не принесут ничего, кроме того, что и так существовало всё прежнее время.

Объяснение всему этому простое - члены правительства в России не формируют политику своих ведомств, а проводят указания вышестоящего руководства. Нет политики Лаврова или политики Сердюкова. Равно как и политики Мединского или Мутко. Есть лишь успешное или не очень (больше или меньше залетов, говоря по-простому) выполнение общих указаний нынешнего изгиба генеральной линии руководства. Внутри нее, безусловно, у каждого министра есть люфт и допуски, но только в предписанных рамках. Если политика министерства меняется - это означает лишь то, что поступила новая вводная, но это никак не самостоятельное решение конкретного министра.

Клановые балансы и расклады при любых подобных перестановках, безусловно, меняются, как меняются и получатели вожделенных бюджетных миллиардов - но вся эта возня в песочнице к реальной жизни миллионов людей не имеет и не будет иметь никакого отношения. И в этом смысле захлебывающиеся новости СМИ и аккаунты разнообразных кремленологов производят классический белый шум. Децибелл много, а информации в них - ноль.

В каком-то смысле перед нами сугубо технологический, причем довольно примитивный, прием. Податному сословию бросили кость в виде мелких подачек, чтобы оно ощутило неустанную заботу и внимание, элиту загрузили лихорадочным перечерчиванием схем и увязок, поднятием записей о взаимных договоренностях и долгах, выстраиванием новых отношений с новыми "нужными" людьми. В общем, все при деле, а реальная задача - правка конституции под конкретную задачу - движется. Что логично: именно на переходе из одного состояния в другое система наиболее уязвима, отсюда и скорость, с которой протаскиваются изменения, поэтому абсолютно странная процедура принятия поправок через какой-то невнятный опрос (но при этом крайне необходимая, чтобы пресечь в зародыше любую фронду в парламенте, риск которой минимален, но исключать его нельзя. А "левый" опрос придает поправкам пусть липовую, но легитимность - "вы что, против воли народа?"). Поэтому и отвлекающие мероприятия, которые выходят на первый план и отодвигают от внимания к реальной цели всего происходящего. В общем, все предельно просто, но именно простые схемы работают в таких неустойчивых ситуациях лучше всего.

Главная задача сейчас - конституция. А вот после принятия поправок неизбежно появятся другие инициативы, которые сейчас озвучивать рано. А то, что они будут, и будут масштабными, сомневаться почти не приходится - транзит только начинается, и сейчас под него лишь подводят базу. Потом придется ломать через колено существующую партийно-политическую систему (возможно, ликвидируя Единую Россию, а если вместо нее ничего создавать не будут, то заодно и все остальные квази-партии. Ну не оставлять же их в таком случае). А ликвидация ЕР неизбежно потребует проведения новых думских выборов - по любому основанию, найдут, мы в них верим. Уже вскользь заявлено о включении местного самоуправления в "вертикаль" - а это потребует масштабной перетряски уже на региональном уровне и создания региональных вертикалей, что опят-таки задача не из простых. И так далее. Логично, что на втором этапе сейчас никто внимание заострять не заинтересован. Чтобы не спугнуть. Лягушку варят медленно, начиная с теплой воды, иначе выскочит.

Так что сейчас Кремлю даже выгодно, чтобы были всё время какие-то информационные поводы, не имеющие отношения к главному, ради чего мы все здесь собрались. Пару недель пообсуждают новое правительство, затем подбросят что-то еще. И не одно. Всё крайне примитивно, но работает.

Впрочем, базового вопроса все это не снимает. Пока сложно оценить, насколько будет расшатана устойчивость нынешней вертикали и как долго она в таком состоянии способна будет функционировать. Не менее сложно оценить реакцию кланов, когда они сведут балансы и увидят, кто из них стал фатально слабым, а кто - избыточно усилился. А это, кстати, крайне чревато, так как поняв новые расклады, все дружно примутся за передел уже поделенного ранее. Наследство Чаек - это только самое начало, возможно, просто так получилось. Делить будут заново очень многое, а значит - градус элитных конфликтов будет только расти. В чем-то, кстати, повторяя историю предмайданной Украины, где кланы решились на переворот, когда уяснили для себя очевидное - их не просто делят, а фактически обнуляют в пользу очень немногих.

Транзит - это только звучит таинственно и непонятно. В реальности для страны в пикирующем положении это даже не угроза, а неизбежное столкновение, где ожесточенность схватки предопределена заранее. И уж в данном случае слова Путина "Мы попадем в рай, а они просто сдохнут" для тех, кого будут обнулять, станут реальным руководством к действию. Если в новой системе не предусмотрено для них места - то зачем она им?

Источник: https://el-murid.livejournal.com/4339319.html