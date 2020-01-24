Коронавирус и власть
Из-за нового коронавируса 2019-nCoV в Китае умерло уже 25 человек, сообщает AP со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению КНР. По ее информации, число заразившихся достигло 830 человек. О причинах возникновения эпидемий размышляет доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и профилактической медицины, демографии, социальной психологии Игорь Алексеевич Гундаров. Существует ли вакцина? Как бороться с коронавирусом? Что стало причиной эпидемии? Какова роль власти в возникновении эпидемий?
Источник: https://youtu.be/mDDDMvjkjLI
И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи.
…
Ибо из корня змеиного выйдет аспид и плодом его будет летучий дракон
Пророк Исаия, глава 11.
Не быть Вам New-Исайей-ей !)