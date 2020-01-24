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Коронавирус и власть

21:09. 24 января 2020 150 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Из-за нового коронавируса 2019-nCoV в Китае умерло уже 25 человек, сообщает AP со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению КНР. По ее информации, число заразившихся достигло 830 человек. О причинах возникновения эпидемий размышляет доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и профилактической медицины, демографии, социальной психологии Игорь Алексеевич Гундаров. Существует ли вакцина? Как бороться с коронавирусом? Что стало причиной эпидемии? Какова роль власти в возникновении эпидемий?

Источник: https://youtu.be/mDDDMvjkjLI

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