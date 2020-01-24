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Историки раскрыли новые подробности сговора Польши и фашистского рейха

16:15. 24 января 2020 181 просмотр 8 коммент. Опубликовал:
Источник: mk.ru @ Дмитрий Ефимов, Алексей Леонков

Варшаве обещали «решить украинский вопрос» в ее интересах

Правительство Польши отказалось пригласить президента РФ Владимира Путина на мероприятия, посвященные 75-летию освобождения концлагеря Освенцим войсками Советской Армии. Польская сторона мотивировала это решение действиями СССР и Третьего рейха в сентябре 1939 года. При этом Варшава совершенно замалчивает информацию о связях фашисткой Германии и Польши до Второй мировой. Директор по безопасности и стратегическому развитию Нового экспертного международного института Дмитрий Ефимов и военный эксперт Алексей Леонков привели дополнительные детали польско-германского сговора в 30-е годы. Согласно этим данным, польскому руководству не мешало бы извиниться за ту политику страны в отношении евреев.

Обвинения России, как преемницы СССР, со стороны Варшавы основаны на известном советско-германском пакте о ненападении. А вот о договоренностях фашистской Германии и Польского правительства за несколько месяцев до сентября 1939 года известно мало.

С помощью немецких коллег нам удалось получить доступ к полузабытым документам. Они собраны в сборнике «Причины и последствия развала Германии в 1918 и 1945 годах». Составили его профессор Герберт Михаэлис, доктора Эрнст Шрайплер и Гюнтер Шеель.

Первый документ — протокол беседы Риббентропа с министром иностранных дел Польши Джозефом Беком (Josef Beck), состоявшийся за 7 месяцев до германского вторжения. В документе содержатся данные о заключенном между Эрихом фон Риббентропом и Беком антисоветском консенсусе между Берлином и Варшавой.

Так, фон Риббентроп 26 января 1939 года в Варшаве сообщает польскому коллеге, что знает, «где мы сможем навредить русским» и рассказывает польскому коллеге о том, что Германия рассматривает Украину как зону «привилегированных» интересов Польши.

В разговоре с Беком фон Риббентроп подчеркивает, что «у фюрера было негативное отношение к созданию Великой Украины». «Проблема заключалась в том, что антироссийская агитация на Украине всегда имела определенные последствия для польского меньшинства и украинцев, проживающих в Закарпатье», — приводятся в сборнике слова Риббентропа.

Германский министр иностранных дел писал: «Однако, на мой взгляд, это можно было изменить только в том случае, если бы Рейх сотрудничал с Польшей во всех отношениях по украинскому вопросу. При общем щедром урегулировании всех проблем между Польшей и нами, мы могли бы рассматривать «украинский вопрос» как привилегию Польши и оказывать ей поддержку в решении этого вопроса. В этом контексте я сказал Беку, если он когда-нибудь захочет присоединиться к антикоминтерновскому соглашению, это будет значительный шаг для польской политики».

После признания фон Риббентропом интереса Польши к территории Украины, сам польский министр вспоминает, как он «был в Киеве» в 1920-м году с апреля по октябрь как офицер оккупационной армии Пилсудского. Судя по репликам из письма, он хотел повторения той истории.

Приводится в сборнике ещё один интересный документ. Он касается судьбы Польши уже после её оккупации и начала Второй мировой в сентябре 1939 года. Это письмо Муссолини Гитлеру, написанное в январе 1940 года. В нем Муссолини предлагает фюреру создать польское государство-сателлит в рамках «фашисткой Европы» для использования антирусского потенциала Польши.

Муссолини пишет: «Я убежден, что создание разоруженной и исключительно польской Польши (освобожденной от евреев, для которой я полностью одобряю ваш план по объединению их всех в большое гетто в Люблине) никогда больше не будет представлять для вас угрозу, и может означать создание Великой немецкой империи. Этот факт был бы очень значимым элементом, который лишил бы великие демократии любого оправдания для продолжения войны и уничтожил бы нелепую Польскую Республику, созданную французами и англичанами в Анжи. Если вы окончательно и решительно настроены вести войну в полной мере, я считаю, что создание польского государства под эгидой Германии станет элементом прекращения войны и достаточной предпосылкой для мира».

Муссолини критикует пакт о ненападении Молотова-Риббентропа, как уход от антибольшевистской ориентации национал-социалистов в Германии. Муссолини предлагает Гитлеру сорвать этот договор и заниматься «жизненным пространством» для германской нации на землях СССР.

«Вы не должны отказываться от антисемитского и антибольшевистского знамени, которое вы держали в течение двадцати лет, и за которое погибло так много ваших товарищей…, — пишет дуче. – Решение вопроса о вашем жизненном пространстве лежит в России, а не в другом месте, в России с ее огромной площадью 21 миллион квадратных километров и 9 жителей на квадратный километр. Это не часть Европы. Несмотря на свои размеры и население, у нее нет силы, но есть слабость. Большинство её населения славянские и азиатские народы. В старые времена Прибалтика была обязательным элементом, сегодня они евреи; но это все объясняет. Задача Германии — защитить Европу от Азии. Это не просто тезис Шпенглера. Четыре месяца назад Россия была врагом номер один в мире».

По мнению составителей сборника, этот документ важен тем, что он показывает: заключение пакта Молотова-Риббентропа было вынужденным шагом и со стороны нацистского режима. Этот шаг, как показывает письмо дуче, привёл к обострению внутренних противоречий фашистского лагеря, но гетто в Польше оказалось создано, как того и хотел Муссолини.

Как мы знаем теперь из архивов, которые Министерство обороны России опубликовало ко дню освобождения Варшавы, в этих гетто евреев уничтожали не только фашисты, но польские военные из Армии Крайовой. Они же уничтожили и почти всех украинцев в Варшаве. Вот такая «польско-украинская дружба» была тогда, больше похожая на отношения панства к украинским холопам во времена Речи Посполитой.

И наконец, ещё немного ассоциаций: риторика дуче крайне похожа на высказывания лидеров «революции достоинства», которой так гордятся нынешние нацисты на Украине.

Источник: https://nstarikov.ru/istoriki-raskryli-novye-podrobnosti-sgovora-polshi-i-fashistskogo-rejha-112576

Метки: чит.клуб

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8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 474 350
    Леонид 24 января 2020 в 17:15

    Национализм – всегда большая “бяка”, будь он немецким, будь польским, еврейским, или хохляцким… России таких пирогов не надо!

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    -1
    • 10058 5988
      XAPAOHЛеонид 24 января 2020 в 17:29

      Если вы против национализма, значит вы за интернационализм. То есть вы за:
      -смешанные браки;
      - пeдepacтию;
      - бл ядcтво;
      - уничтожение семьи;
      - уничижение человеческого достоинства;
      - общественную собственность (в том числе и на женщин), которая является основой паразитизма;
      - прочие богопротивные мерзости.
      П.С.
      Автор, как и вы, путаете и отождествляете противоположные по своей сути понятия (нацизм, фашизм и шовинизм)!

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      0
    • 24791 21567
      ВячеславЛеонид 24 января 2020 в 17:43

      Ты путаешь национализм с нацизмом… Национализм – отчизнолюбие; естественная потребность любого народа жить в соответствии с заповедями своих предков. Соблюдение обычаев и обрядов, следование культурному наследию и всему жизненному укладу, присущему предкам, помогают избежать ошибок в жизнедеятельности, в сохранении здоровья и благополучия своего народа. Если люди забывают опыт своих предков и становятся безродными космополитами, то их легко ввести в гибельное заблуждение, навязав ложные ценности.
      Соответственно, националист – отчизнолюб, стремящийся использовать в своей жизнедеятельности опыт предков, а нация – люди, принадлежащие к родному (нашему) народу (от словосочетания «наш народ и я»).

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  • 423 319
    Неохмыримые мстители 24 января 2020 в 17:23

    Так вот кому выпала честь – кормить КэВэЭн-щиков следующие несколько десятков лет. Ну, что сказать?.. Поздравляю! Таки довыебокивались.

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    2
  • 10058 5988
    XAPAOH 24 января 2020 в 17:34

    Стариков как всегда занимается подлогом, подменой понятий, одним словом БРЕШЕТ!

    Ответить
    1

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