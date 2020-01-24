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Информационная война – как это делается

08:46. 24 января 2020 106 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Очень просто. Главное – в трактовке и подборке слов.

Вот российское СМИ рассказывает нам о факте. Факт таков: в российских территориальных водах российские пограничники задержали японское судно. Так «РИА Новости» и сообщает:

 «Сахалинские пограничники задержали у Курил японское промысловое судно».

А вот как ту же новость расскажет украинское СМИ.

Россию надо показать в негативном ключе, Россия агрессор, она все захватывает. Надо и подчеркнуть, что у России якобы есть спорные территориальные вопросы. Отсюда и текст укроСМИ. Акцент на словах «захватили» и «спорных»…

РОССИЯ ЗАХВАТИЛА ЯПОНСКОЕ СУДНО

Среда, 15 Января 2020, 14:47 Российские пограничники в среду, 15 января, захватили японскую рыбацкую лодку с шестью членами экипажа в водах возле спорных Южных Курил.

Деловая Столица

Люди – будьте бдительны! Не давайте накачать себя эмоциями манипуляторам от СМИ!

Источник: https://nstarikov.ru/informacionnaja-vojna-kak-jeto-delaetsja-112582

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 24750 21526
    Вячеслав 24 января 2020 в 9:02

    Информационная война, искажают… Всё это называется одним словом – наглое враньё… Не надо вставать на одну планку с балаболами и ввязывается с ними в перепалки, а просто надо быть правдивыми по отношению к себе, своим близким и делать молча свои дела на совесть… А балаболки поверещат и заткнутся…

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