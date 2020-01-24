Еврейские корни Стивена Спилберга.
Недавно вышедшая в свет книга Молли Хаскелл «Стивен Спилберг: жизнь в кино» рассказывает о еврейских корнях знаменитого режиссёра и о том, какое влияние на его творчество оказали детские годы и семейная история.
Когда Стивен был ребёнком, семья Спилбергов несколько раз переезжала: сначала из Огайо в Аризону, а затем — в Калифорнию. Часто они были единственной еврейской семьёй в округе. «Я был застенчивым, неловким, стеснялся своего еврейства, — вспоминал Спилберг. — В старших классах получал тумаки. Два раза мне основательно расквасили нос».
Часть семьи Спилбергов, те, кто остались на Украине и в Польше, погибла во время Холокоста. Родители Стивена всегда ощущали эту боль, помнили погибших и рассказывали о них. И в 46 лет Стивен, наконец, решился снять фильм о том страшном времени. На самом деле этот проект ему предложили десятью годами раньше, но тогда он ещё не созрел для работы над фильмом, который требовал огромного эмоционального и душевного напряжения.
Решение о начале работы над «Списком Шиндлера» он принял под влиянием событий, произошедших в его жизни. К тому времени в семье Спилбергов было уже пятеро детей, и Стивен сказал: «Возможно, я просто старею, но, когда родились мои дети, я понял, как важно для меня вырастить их хорошими евреями и дать им еврейское образование». Вторая жена Спилберга прошла ортодоксальный гиюр перед их свадьбой в 1991 году. С тех пор семья отмечает все еврейские праздники и обязательно зажигает субботние свечи. На дверях домов и офисов Спилберга висят мезузы, а в его доме в Лос-Анджелесе обустроена кошерная кухня, где мама Стивена, Лия Адлер, любила готовить праздничную еду для всей семьи. Сегодня у Спилбергов семеро детей и трое внуков.
Лия рассказывала, что её сын не был выдающимся учеником и не пользовался особой популярностью среди сверстников, но уже в раннем детстве обладал даром видеть мир под иным углом, не так, как все. Стивен вспоминал рассказы матери о Холокосте: «Когда я был маленьким, мама рассказала мне об одной своей подруге, пианистке, которая жила в Германии. Фашисты сломали ей все пальцы за исполнение симфонии, которая была запрещена. Я рос на историях о том, как фашисты ломали евреям пальцы».
В Огайо бабушка Стивена преподавала английский язык евреям, пережившим Холокост. Спилберг рассказывал, как выучил цифры по татуировке одного из бывших узников Освенцима: «Он закатывал рукав и показывал: вот это 4, а это 2, а это 7. Это было мое первое знакомство с арифметикой. Он говорил: “Сейчас я покажу тебе фокус!” Показывал на шестерку, потом поворачивал локоть и восклицал: “А теперь это девятка!” Холокост всегда присутствовал в моей жизни, в разговорах родителей. Мы потеряли много родни».
Спилберг открыто и активно поддерживает Израиль и много делает для того, чтобы увековечить память о Холокосте: «Я знаю, как важно существование и процветание Израиля. Как еврея меня глубоко волнует рост антисемитизма и антисионизма в мире. В настоящее время только в пяти штатах история Холокоста включена в школьную программу. Я прилагаю все усилия, чтобы это стало обязательным предметом во всех пятидесяти штатах».
После выхода на экраны «Списка Шиндлера» режиссёр стал получать тысячи писем и звонков от людей, переживших Катастрофу. У каждого была своя трагическая история. Чтобы голоса этих людей были услышаны, Спилберг основал в Калифорнии специальный фонд, который обеспечивает сбор и сохранение их свидетельств. Он также создал в Еврейском университете архив видеоматериалов, который содержит записи интервью с пережившими Холокост — тысячи часов.
Книга Молли Хаскелл говорит о картинах Спилберга как о ступенях его жизни. Извлекая опыт из прошлых ошибок и неудач, он прокладывает путь своей жизни от фильма к фильму.
С раннего детства Стивен придумывал истории, которые просто не мог удержать внутри. Как он сказал однажды в интервью: «Это мое топливо, это то, что мною движет». Благодаря энергии этого топлива Стивен Спилберг сумел громко заявить о себе миру не только как великий режиссёр, но и как еврей, гордящийся своим происхождением и болеющий за свой народ.
Да и хрен бы с ним и его корнями…
Господи,зачем ты это напечатал,тебя понесло ,зачем нам еврей Спилберг.Одухотворен подвигом Путина в Израиле??Все понятно Кот ,мы навечно вместе ,они навсегда сверху ,а мы благодарные внизу и нас обещали кормить,закрепив индексацию пенсии в Конституции,надо же благодетель-сначала поднял возраст до 67,а потом подкормил.Как это по еврейски,да и коррупционеров будут точно отлавливать прошедшие школу методологов Кириенко и Вайно министры -технари.А знаешь почему ??-потому что они не дадут грабить имущество этих 200 семей России ,этих Голиковых+Христенко и т.д.Мы же помешаны видите ли на справедливости -теперь она будет .И эти два мира не пересекутся никогда и даже культуру нашу у нас отберут -будет суржик .Но ведь это единственный выход в мире -да ??-против всего мира ,который в их руках не попрешь ведь в одиночку.И ты козак??Может ты наконец-то начнешь собирать материал про Холокост русских ,или 20 млн это маловато ,для общемирового гвалта ,что устроили в Израиле по поводу этих нескольких сотен в Освенциме,но каких.И я верю ,что спектакль в москве 9+ мая состоится ,все приедут и заключат мир .
Мари, Вы снова забываете, что я весьма нейтрально в плане эмоций оцениваю материал. Читайте следующую статью.
Вот тебе Кот наш министр культуры симпатяга Любимова,оказывается крестная дочь нашего Спилберга Никитушки благородного ,мечтает иметь Дуню,Прохора в своем коттедже пока(поместье к весне будет),на хрен мол отменили крепостное право ,ну прямо словами самого никитоса.А где все убранные министры за то что не справились -правильно присели в АП-что все враги ,чтобы держать близко или все-таки маневр для Дунь.Поздравляю Кота и Хохла ,Хохла потому что теперь- то Никитос оторвется на Сталинидзе.он ведь только его мордой в торт макнул ,сейчас он первым Оскара отхватит.https://cont.ws/@Putanik/1564618
Господи – это Кот штоли ? Но я верю, что совершенно замечательная и буйно справедливая когда нибудь скажет, почему в Белоруссии запретили георгиевские ленточки и нет парада великой Победы.
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Холокостом иудеи пытаются скрыть свою вину в организации Мировой Войны
эта афёра позволила иудеям скрыть чудовищный геноцид славян в войне и открыто ограбить множество стран
Нужно чтобы выросло новое поколение, а реальные свидетели отошли бы в мир иной. Ведь правда в том, что больше всего от той варварской войны, развязанной выкормленным иудеями Гитлером, пострадали народы России. Советский народ вынес основную тяжесть войны
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Жиды представляют собою племя, разносящее столь сильную заразу, нравственно столь прокаженное и опасное, что заслуживают, чтобы их уничтожали еще до рождения…
Жиды— народ всегда низменный, раболепный, бесчестный, обособленный, замкнутый, избегающий сношений с прочими народами, которых он преследует зверским презрением, навлекая на себя этим самым совершенно заслуженное презрение с их стороны.
============================ Джордано Бруно.=========
https://asd.news/articles/ukraina/kak-amerikantsy-pridumali-v-umani-evreyskiy-pogrom/
А вы не смотрели передачу Познера как евреи в Костроме избивали русских.
Евреи громко бегали с ножами, и не давали русским, сказать слово
в защиту конституции по лесному кодексу.