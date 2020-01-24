Еврейские корни Стивена Спилберга.

Его родственники погибли в Катастрофе. Вторая жена прошла ортодоксальный гиюр. Неизвестные факты о режиссере.

Недавно вышедшая в свет книга Молли Хаскелл «Стивен Спилберг: жизнь в кино» рассказывает о еврейских корнях знаменитого режиссёра и о том, какое влияние на его творчество оказали детские годы и семейная история.

Когда Стивен был ребёнком, семья Спилбергов несколько раз переезжала: сначала из Огайо в Аризону, а затем — в Калифорнию. Часто они были единственной еврейской семьёй в округе. «Я был застенчивым, неловким, стеснялся своего еврейства, — вспоминал Спилберг. — В старших классах получал тумаки. Два раза мне основательно расквасили нос».

Часть семьи Спилбергов, те, кто остались на Украине и в Польше, погибла во время Холокоста. Родители Стивена всегда ощущали эту боль, помнили погибших и рассказывали о них. И в 46 лет Стивен, наконец, решился снять фильм о том страшном времени. На самом деле этот проект ему предложили десятью годами раньше, но тогда он ещё не созрел для работы над фильмом, который требовал огромного эмоционального и душевного напряжения.

Решение о начале работы над «Списком Шиндлера» он принял под влиянием событий, произошедших в его жизни. К тому времени в семье Спилбергов было уже пятеро детей, и Стивен сказал: «Возможно, я просто старею, но, когда родились мои дети, я понял, как важно для меня вырастить их хорошими евреями и дать им еврейское образование». Вторая жена Спилберга прошла ортодоксальный гиюр перед их свадьбой в 1991 году. С тех пор семья отмечает все еврейские праздники и обязательно зажигает субботние свечи. На дверях домов и офисов Спилберга висят мезузы, а в его доме в Лос-Анджелесе обустроена кошерная кухня, где мама Стивена, Лия Адлер, любила готовить праздничную еду для всей семьи. Сегодня у Спилбергов семеро детей и трое внуков.

Лия рассказывала, что её сын не был выдающимся учеником и не пользовался особой популярностью среди сверстников, но уже в раннем детстве обладал даром видеть мир под иным углом, не так, как все. Стивен вспоминал рассказы матери о Холокосте: «Когда я был маленьким, мама рассказала мне об одной своей подруге, пианистке, которая жила в Германии. Фашисты сломали ей все пальцы за исполнение симфонии, которая была запрещена. Я рос на историях о том, как фашисты ломали евреям пальцы».

В Огайо бабушка Стивена преподавала английский язык евреям, пережившим Холокост. Спилберг рассказывал, как выучил цифры по татуировке одного из бывших узников Освенцима: «Он закатывал рукав и показывал: вот это 4, а это 2, а это 7. Это было мое первое знакомство с арифметикой. Он говорил: “Сейчас я покажу тебе фокус!” Показывал на шестерку, потом поворачивал локоть и восклицал: “А теперь это девятка!” Холокост всегда присутствовал в моей жизни, в разговорах родителей. Мы потеряли много родни».

Спилберг открыто и активно поддерживает Израиль и много делает для того, чтобы увековечить память о Холокосте: «Я знаю, как важно существование и процветание Израиля. Как еврея меня глубоко волнует рост антисемитизма и антисионизма в мире. В настоящее время только в пяти штатах история Холокоста включена в школьную программу. Я прилагаю все усилия, чтобы это стало обязательным предметом во всех пятидесяти штатах».

После выхода на экраны «Списка Шиндлера» режиссёр стал получать тысячи писем и звонков от людей, переживших Катастрофу. У каждого была своя трагическая история. Чтобы голоса этих людей были услышаны, Спилберг основал в Калифорнии специальный фонд, который обеспечивает сбор и сохранение их свидетельств. Он также создал в Еврейском университете архив видеоматериалов, который содержит записи интервью с пережившими Холокост — тысячи часов.

Книга Молли Хаскелл говорит о картинах Спилберга как о ступенях его жизни. Извлекая опыт из прошлых ошибок и неудач, он прокладывает путь своей жизни от фильма к фильму.

С раннего детства Стивен придумывал истории, которые просто не мог удержать внутри. Как он сказал однажды в интервью: «Это мое топливо, это то, что мною движет». Благодаря энергии этого топлива Стивен Спилберг сумел громко заявить о себе миру не только как великий режиссёр, но и как еврей, гордящийся своим происхождением и болеющий за свой народ.

Источник: https://toldot.ru/articles/articles_29686.html