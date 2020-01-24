«Дорога памяти»: Минобороны создало пункты приема информации о героях войны
21:04. 24 января 2020 55 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Время не властно над великими мыслями, которые сегодня так же свежи, как и в ту пору, когда, много веков назад, они зародились в умах их авторов.