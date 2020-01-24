Главная » События, Творчество

Битва за шахматную корону

08:30. 24 января 2020 96 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Итак, сегодня решающий день матча за мировую шахматную корону в женских шахматах.
Либо Цзюй Веньцзюнь отстоит чемпионский титул, либо ее у нее отберет Александра Горячкина.
В классику Горячкина уже доказала, что играет не слабее чемпионки мира. Теперь же многое решит устойчивость нервной системы и способность преодолеть огромное напряжение, которое сопровождает такие моменты, когда решается, как ты попадешь в историю – как новая чемпионка в ряду великих предшественниц или же как претендентка, которая была близка, но в самый последний момент чего-то не хватило. В какой-то мере это не только шахматное испытание, но и испытание характера. В такиих партиях, цена одного хода и одной ошибки возрастает многократно и шахматная история знает немало моментов, когда в таких решающих сражениях за корону, крошилась нервная система даже у самых хладнокровных шахматистов и шахматисток, как у чемпионов, так и у претендентов.

После того, как 12 классических партий завершились со счетом 6-6 (соперницы выиграли по 3 партии, сведя в ничью остальные, причем Горячкина отыгралась в самой последней – смотри разбор победной партии тут https://www.youtube.com/watch?v=L6Zjg6utrns), борьба переходит на тай-брейк, где сначала соперницы сыграют 4 партии с контролем 25 минут + 10 секунд добавления за ход. Если счет и после этого будет равным, то тогда будут сыграны две блиц-партии с контролем 5 минут + 3 секунды добавления за ход. Если счет после них равный, то играют по этой схеме еще 4 раза по этой схеме. Всего 5.
Если и после этого будет ничья, то тогда мы увидим "партию смерти" или "Армагеддон". Белые получают 5 минут, черные 4 минуты (цвет определяется жребием), после 61 хода включается добавление – 3 секунды за ход. Ничья в этой партии приравнивается к победе черных, поэтому, белые обязаны победить любой ценой. Но есть мнение, что все решится еще до "Армагеддона".

Ниже, две трансляции на русском и английском языках.


Комментирует гроссмейстер и лучший шахматный комментатор Рунета Сергей Шипов.
Комментарии на русском языке.


Комментирует сильнейшая шахматистка современности и многократная чемпионка мира Хоу Ифань и гроссмейстер Найджел Шорт.
Комментарии на английском языке.

Болеем за Александру!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5589649.html

Метки: Видео, владивосток, горячкина, Дальний Восток, спорт, хоу ифань, цзюй вэньцзюнь, чемпионат мира по шахматам, шахматы, шипов

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Изучаем рыночную интеллигенцию
... СССР, женская и мужская мировые шахматные короны принадлежали исключительно выпускникам советских школ..., понесенные советским народом в этих битвах, относились ими не на счет... подлостью, а не с изяществом шахматной партии или хитринкой футбольной комбинации...
Священная история — основа национального самосознания (2)
... обострение в период матчей за шахматную корону 1978 и 1981 годов Карпов.... Там плачут. Как после Куликовской битвы, люди слезами встречали Победу. Если...
Издевательские британские карикатуры в прессе XIX в. - элемент гибридной войны против России
... русско-турецкой кампании: в битве при Кулевче русские разгромили турецкую... к знаменитому Механическому Турку - шахматному автомату австрийского механика Вольфганга фон... как марионетка России; Франциск, теряющий корону; Мул-Фердинанд в пышном испанском...
Бэкграунд, выпуск-237 за 3 декабря 2011
... контрнаступление советских войск в битве под Москвой. Битве завершившейся стратегической победой Советского... одной из главных жемчужин в короне Южной пальмиры. Сегодня от этой...-то библиотека и читальный зал, шахматно-шашечный клуб, эстрадная площадки и...
И.Сухов: Солдат «большой игры». Тайна гибели российского посла в Персии А.Грибоедова
... она была похожа на шахматную партию между двумя достойными ..., оказавшиеся в данном случае шахматной доской. Помимо «черных» ...полях сражений во время битв с наполеоновскими войсками. ...оскорбление посланник нанес персидской короне. Несколько персов забрались ...
Путин и стратегия Кутузова
...Бжезинский в своей книге «Великая шахматная доска» открыто выступил за «децентрализованную...Георгиевском, Андреевском и Александровском залах короновались русские цари». Во время ...сил противника, в которой решающая битва откладывается до того момента, ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)