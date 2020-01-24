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«Агент Гитлера»: опубликованы архивные документы ЦРУ о Бандере

13:52. 24 января 2020 96 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: tvzvezda.ru @ Вадим Иванов
Кем на самом деле был Степан Бандера? Журналисты программы «Специальный репортаж» изучили доклад американской разведки.
 
Центральное разведывательное управление США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов. Более 300 из них — о Степане Бандере. Все они рассекречены ещё 15 лет назад. Но в общий доступ попали только сейчас. Журналисты программы «Специальный репортаж» изучили 4-страничный доклад американской разведки, датированный 1951 годом, под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году».

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — в частности, сообщается в документе.

Под документом стоит подпись: «Рассекречено в соответствии с Законом о разоблачении нацистских военных преступников». Так назвали Бандеру архивисты ЦРУ. А далее описываются преступления на оккупированной фашистами территории: «10 тысяч евреев было уничтожено в ходе всего одной операции на границе с Закарпатской Украиной. Венгерские жандармы перевезли их с территории, оккупированной Венгрией и Германией. На границе их передали представителям вооруженных отрядов Бандеры, которые вывезли их в неизвестном направлении… Всего за 5 недель существования «государства» Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков».

«Надо было сжечь деревню — пожалуйста. Надо было кого-то с шахты покидать, так сказать, живьем — пожалуйста. И с удовольствием, естественно, они участвовали в уничтожении людей в лагерях смерти», — заявляет политолог и публицист Павел Шипилин.

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20201231825-wdJK4.html/player/

Источник: https://nstarikov.ru/agent-gitlera-opublikovany-arhivnye-dokumenty-cru-o-bandere-112584

Метки: чит.клуб

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