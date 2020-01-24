«Агент Гитлера»: опубликованы архивные документы ЦРУ о Бандере

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», — в частности, сообщается в документе.

Под документом стоит подпись: «Рассекречено в соответствии с Законом о разоблачении нацистских военных преступников». Так назвали Бандеру архивисты ЦРУ. А далее описываются преступления на оккупированной фашистами территории: «10 тысяч евреев было уничтожено в ходе всего одной операции на границе с Закарпатской Украиной. Венгерские жандармы перевезли их с территории, оккупированной Венгрией и Германией. На границе их передали представителям вооруженных отрядов Бандеры, которые вывезли их в неизвестном направлении… Всего за 5 недель существования «государства» Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков».

«Надо было сжечь деревню — пожалуйста. Надо было кого-то с шахты покидать, так сказать, живьем — пожалуйста. И с удовольствием, естественно, они участвовали в уничтожении людей в лагерях смерти», — заявляет политолог и публицист Павел Шипилин.

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