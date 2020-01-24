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1925. Уходящая натура. Село Никольское на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 6

12:13. 24 января 2020 209 просмотров Нет комментариев Опубликовал:




01. Женщины у ворот




02. Баня


03. Баня


04. Внутренний вид бани: каменка


05. Внутренний вид бани: каменка


06. Вход в избу


07. Деревянный дом с мезонином


08. Деревянный дом


09. Изба крытая дранкой


10. Изба Сысоева-Лукашина


11. Изразцы русской печи


12. Печные изразцы и рукомойник


13. Русская печь с плитой в избе середняка И.И. Павлова


14. Печь в комнате


15. Хозяйственные постройки, крытые дранкой


16. Приготовленные острожки для стога.


17. Церковь


18. Звонарь на колокольне


19. Строительство дома.


20. На берегах реки Тосны

Источник: https://humus.livejournal.com/7046131.html

Метки: история, Россия, фото, этнография

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