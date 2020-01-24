1925. Уходящая натура. Село Никольское на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 6
01. Женщины у ворот
02. Баня
03. Баня
04. Внутренний вид бани: каменка
05. Внутренний вид бани: каменка
06. Вход в избу
07. Деревянный дом с мезонином
08. Деревянный дом
09. Изба крытая дранкой
10. Изба Сысоева-Лукашина
11. Изразцы русской печи
12. Печные изразцы и рукомойник
13. Русская печь с плитой в избе середняка И.И. Павлова
14. Печь в комнате
15. Хозяйственные постройки, крытые дранкой
16. Приготовленные острожки для стога.
17. Церковь
18. Звонарь на колокольне
19. Строительство дома.
20. На берегах реки Тосны