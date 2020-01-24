1925. Уходящая натура. Село Никольское на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 6







01. Женщины у ворот









02. Баня





03. Баня





04. Внутренний вид бани: каменка





05. Внутренний вид бани: каменка





06. Вход в избу





07. Деревянный дом с мезонином





08. Деревянный дом





09. Изба крытая дранкой





10. Изба Сысоева-Лукашина





11. Изразцы русской печи





12. Печные изразцы и рукомойник





13. Русская печь с плитой в избе середняка И.И. Павлова





14. Печь в комнате





15. Хозяйственные постройки, крытые дранкой





16. Приготовленные острожки для стога.





17. Церковь





18. Звонарь на колокольне





19. Строительство дома.





20. На берегах реки Тосны



Источник: https://humus.livejournal.com/7046131.html