100 секунд до Апокалипсиса, Референдума не будет, Духоскрепные смартфоны // Галопом по Европам #143
В этом выпуске:
- Для референдума по поправкам в конституцию нет оснований – такого мнения придерживается
глава центризбиркома Памфилова;
- Промышленный рост в России в 2019 году замедлился еще на полпроцента;
- Глава ВТБ Костин рассказал о закрытом указе президента о списании долгов оборонным
предприятиям;
- Население России сокращается второй год подряд – за 18-й год минус почти 100 тысяч человек;
- Ученые-атомщики перевели стрелки часов судного дня на 20 секунд вперед, объяснив это ростом
угрозы глобальной катастрофы;
- Семидесятилетие освобождения Красной Армией Освенцима использовано кабинетом Нетаньяху для
нагнетания антииранской истерии;
- Кремль заявил, что готов отпустить израильтянку Иссахар, если она попросит о помиловании;
- Елизавета 2 подписала законопроект о выходе великобритании из Евросоюза;
- Антимонопольная служба определилась с правилами предустановки российских программ на
смартфоны и другие гаджеты.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам