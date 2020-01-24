100 секунд до Апокалипсиса, Референдума не будет, Духоскрепные смартфоны // Галопом по Европам #143

В этом выпуске:

- Для референдума по поправкам в конституцию нет оснований – такого мнения придерживается



глава центризбиркома Памфилова;

- Промышленный рост в России в 2019 году замедлился еще на полпроцента;

- Глава ВТБ Костин рассказал о закрытом указе президента о списании долгов оборонным



предприятиям;

- Население России сокращается второй год подряд – за 18-й год минус почти 100 тысяч человек;

- Ученые-атомщики перевели стрелки часов судного дня на 20 секунд вперед, объяснив это ростом



угрозы глобальной катастрофы;

- Семидесятилетие освобождения Красной Армией Освенцима использовано кабинетом Нетаньяху для



нагнетания антииранской истерии;

- Кремль заявил, что готов отпустить израильтянку Иссахар, если она попросит о помиловании;

- Елизавета 2 подписала законопроект о выходе великобритании из Евросоюза;

- Антимонопольная служба определилась с правилами предустановки российских программ на



смартфоны и другие гаджеты.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kCq2PqmQ26U