Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика

100 секунд до Апокалипсиса, Референдума не будет, Духоскрепные смартфоны // Галопом по Европам #143

21:04. 24 января 2020 113 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Для референдума по поправкам в конституцию нет оснований – такого мнения придерживается

глава центризбиркома Памфилова;
- Промышленный рост в России в 2019 году замедлился еще на полпроцента;
- Глава ВТБ Костин рассказал о закрытом указе президента о списании долгов оборонным

предприятиям;
- Население России сокращается второй год подряд – за 18-й год минус почти 100 тысяч человек;
- Ученые-атомщики перевели стрелки часов судного дня на 20 секунд вперед, объяснив это ростом

угрозы глобальной катастрофы;
- Семидесятилетие освобождения Красной Армией Освенцима использовано кабинетом Нетаньяху для

нагнетания антииранской истерии;
- Кремль заявил, что готов отпустить израильтянку Иссахар, если она попросит о помиловании;
- Елизавета 2 подписала законопроект о выходе великобритании из Евросоюза;
- Антимонопольная служба определилась с правилами предустановки российских программ на

смартфоны и другие гаджеты.



_______________________________________________

Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________


Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест

событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com


Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kCq2PqmQ26U

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Неолиберальный апокалипсис: деньги, энергия, информация, человек
... производительностью 1,223х1017 операций в секунду (122,3 ПФлопс), с ... уровне 1019-1020 операций в секунду (10-100 эксаФлопс). Уже ... человека».То есть всадники «неолиберального» Апокалипсиса провозглашают неизбежность и необходимость «информационного...
В. Авагян: Часы апокалипсиса
... Судного дня на 30 секунд ближе к «ядерной полуночи...бомбы, чтобы через образ Апокалипсиса и ядерного взрыва передать ...Часы ядерной полночи близки к апокалипсису. Это и немудрено, учитывая...не отдадим, чужое - отберём"... Апокалипсис совсем рядом. Вас что-то...
Неолиберальный апокалипсис: деньги, энергия, информация, человек (2)
...тексте составляет не более 5 секунд, за которые «сканируется» заголовок....Сегодня всадники «неолиберального» Апокалипсиса стремятся уничтожить не только ... обозримую историческую перспективу. «Неолиберальный» Апокалипсис не состоится. Распрягайте, хлопцы,...
10 случаев, когда Земля была на грани апокалипсиса
... ядерным оружием. Они были в секундах от взлета и доставки атомного...
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...? Сотни тысяч кубов в секунду? Включите воображение… Что заставляет...выжили люди после последнего апокалипсиса, до апокалипсиса все люди имели ... которые не умели мерить секунды и как следствие диагностика ... 1 марта на первых секундах восхода в начало Невского ...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...осадков? Сотни тысяч кубов в секунду? Включите воображение… Что заставляет .... Снова оценим обстановку. После апокалипсиса человечество несколько тысячелетий возрождалось, забыв... выжили люди после последнего апокалипсиса, до апокалипсиса все люди имели белый ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)