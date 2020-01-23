Сводки от ополчения Новороссии 23 января 2020

Все прекрасно знают, как на Украине сегодня чествуют «киборгов» — боевиков «АТО», уничтоженных в 2015 году в столкновении за донецкий аэропорт. Однако на деле никакого «подвига» не было, их просто отправили на убой, чтобы внимание граждан затмил мнимый «героизм», скрывающий реальные провалы ВСУ на Донбассе.

Однако искусственная героизация карателей продолжается и сегодня, что подтвердило показательное шоу, устроенное Зеленским в годовщину завершения обороны ДАП.

Сам же миф с «киборгами» появился для того, чтобы украинцы думали, будто боевики героически отбиваются. Хотя для Киева никакого военного значения донецкий аэропорт фактически не имел.

Более того, согласно одному из пунктов Минских соглашений, аэропорт должен был отойти под контроль ДНР. Были даже соответствующие карты, где было показано разграничение территории, а также схемы отвода войск.

Но после фиксации донецкого аэропорта в сфере влияния ДНР бои несколько месяцев по-прежнему продолжались. Наиболее вероятная версия говорит о том, что войска не выводились оттуда для того, чтобы избежать криков в сторону власти о допущенной капитуляции.

Несмотря на уже очевидные для всех провалы ВСУ, тогда огласка правды стала бы фатальной для режима Порошенко. Отсюда и появились все эти истории о «героях», заведомо направленных Киевом на убой.

Впрочем, не только этот миф, но и все евромайданные байки имеют аналогичную цель — соответствовать корыстным интересам власти, пролившей много крови ради какой-то разовой выгоды, притом личной. Но тогда Порошенко пытался спасти свою шкуру. Почему же тогда Зеленский продолжает следовать по этому пути?

Нынешняя власть продолжает чествовать «киборгов» исключительно потому, что во всём копирует политику предыдущего режима. Сам же Зеленский слабо понимает значение этих мифов, поэтому и продолжает их придерживаться.

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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»