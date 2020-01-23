Сводки от ополчения Новороссии 23 января 2020
- 06:33 Киев прикрыл сдачу аэропорта Донецку отправленными на убой «киборгами».
- 03:00 Защитники Донбасса лишили карателей техники: сводка ЛНР.
- 00:30 В Госдуме ответили на заявление Зеленского о прекращении войны на Донбассе.
- Вчера 23:25 О гибели “Грина”.
- Вчера 23:04 Важно! Донбасс помнит. Пять лет убийству на Боссе.
Киев прикрыл сдачу аэропорта Донецку отправленными на убой «киборгами»
Все прекрасно знают, как на Украине сегодня чествуют «киборгов» — боевиков «АТО», уничтоженных в 2015 году в столкновении за донецкий аэропорт. Однако на деле никакого «подвига» не было, их просто отправили на убой, чтобы внимание граждан затмил мнимый «героизм», скрывающий реальные провалы ВСУ на Донбассе.
Однако искусственная героизация карателей продолжается и сегодня, что подтвердило показательное шоу, устроенное Зеленским в годовщину завершения обороны ДАП.
Сам же миф с «киборгами» появился для того, чтобы украинцы думали, будто боевики героически отбиваются. Хотя для Киева никакого военного значения донецкий аэропорт фактически не имел.
Более того, согласно одному из пунктов Минских соглашений, аэропорт должен был отойти под контроль ДНР. Были даже соответствующие карты, где было показано разграничение территории, а также схемы отвода войск.
Но после фиксации донецкого аэропорта в сфере влияния ДНР бои несколько месяцев по-прежнему продолжались. Наиболее вероятная версия говорит о том, что войска не выводились оттуда для того, чтобы избежать криков в сторону власти о допущенной капитуляции.
Несмотря на уже очевидные для всех провалы ВСУ, тогда огласка правды стала бы фатальной для режима Порошенко. Отсюда и появились все эти истории о «героях», заведомо направленных Киевом на убой.
Впрочем, не только этот миф, но и все евромайданные байки имеют аналогичную цель — соответствовать корыстным интересам власти, пролившей много крови ради какой-то разовой выгоды, притом личной. Но тогда Порошенко пытался спасти свою шкуру. Почему же тогда Зеленский продолжает следовать по этому пути?
Нынешняя власть продолжает чествовать «киборгов» исключительно потому, что во всём копирует политику предыдущего режима. Сам же Зеленский слабо понимает значение этих мифов, поэтому и продолжает их придерживаться.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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Защитники Донбасса лишили карателей техники: сводка ЛНР
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным наблюдателей СЦКК ЛНР, за прошедшие сутки зафиксирован один обстрел территории Республики со стороны ВСУ.
21 января военнослужащие 72 бригады ВСУ по приказу военного преступника Брыжинского подвергли обстрелу из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов н. п. Голубовское, по которому было выпущено девять мин.
Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
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Противник продолжает размещать военную технику и вооружение в населенных пунктах вблизи линии боевого соприкосновения, создавая тем самым угрозу жизни мирным жителям.
Так, в зоне ответственности 72 бригады ВСУ в н. п. Попасная зафиксирована одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина. В зоне ответственности 46 бригады в н. п. Счастье — один бронетранспортер.
С целью сокрытия вооружения вблизи линии боевого соприкосновения отмечается активное подавление каналов управления и навигации БЛА СММ ОБСЕ в зоне ответственности 72-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотое с применением станций радиоэлектронного подавления Р-934Б и «Буковель-АД» из состава 305-го батальона РЭБ ВСУ.
Данный факт также подтверждается СММ ОБСЕ.
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Вместе с тем украинские боевики продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты на линии боевого соприкосновения, тем самым продолжая нарушать Минские договоренности. Заверяю украинских оккупантов в бесполезности данных действий, так как подразделения ПВО НМ ЛНР регулярно пресекают такие попытки.
Вчера в районе населенного пункта Сокольники был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат типа «Фантом», принадлежащий 93 бригаде ВСУ, который вел воздушную разведку.
В настоящее время наши специалисты изучают беспилотный аппарат и имеющиеся на флэш-накопителе фото- и видеозаписи.
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Нам поступает информация, подтверждающая факты низкого тылового обеспечения военнослужащих ВСУ.
Так, со слов нашего информатора в 93 бригаде ВСУ, личный состав одного из подразделений этого соединения уже несколько недель не получает уголь для обогрева мест проживания.
С целью обеспечения топливом солдаты вынуждены идти на нарушение закона, проводя незаконную вырубку деревьев в соседнем лесничестве.
В итоге сотрудники полиции задержали пятерых военнослужащих 1 роты 93 омбр за незаконную вырубку леса в районе н. п. Трехизбенка.
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На фоне неудовлетворительного тылового обеспечения в подразделениях ВСУ, выполняющих задачи в зоне «ООС», отмечается снижение уровня морально-психологического состояния личного состава.
Так, по данным наших источников, в связи регулярными нарушениями воинской дисциплины и многочисленными фактами употребления алкоголя и наркотических веществ, в подразделения 72 бригады прибыла комиссия штаба «ООС» и военной службы правопорядка.
В ходе работы комиссии сотрудниками ВСП были задержаны четверо военнослужащих 72 омбр, находящиеся в состоянии наркотического опьянения.
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В Госдуме ответили на заявление Зеленского о прекращении войны на Донбассе
Окончание конфликта в Донбассе зависит исключительно от доброй воли Киева, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Так парламентарий прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, ранее заявившего, что проблемы на юго-востоке страны можно решить «завтра». По мнению украинского лидера, Киев «защищает» в Донбассе свои земли, но при обоюдном желании сторон «готов прекратить войну».
Бальбек предположил, что руководство ДНР и ЛНР также заинтересованы в завершении конфликта.
«Мне хочется верить, что президент Украины найдет слова и предпримет действия, чтобы миру в Донбассе зажегся зеленый свет, люди устали», — сказал он в комментарии телеканалу RT.
Также политик подчеркнул, что вместе с миллионами россиян и украинцев поддерживает стремление Зеленского к миру.
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О гибели “Грина”
Даниил Безсонов о гибели "Грина".
Вчера был ещё один трагичный день. Наверное, на войне каждый день трагичный, и за пять с половиной лет стоило бы к этому привыкнуть, но как-то не привыкается.
Вчера вечером в подъезде своего дома был подло убит мой друг, герой Донбасса, настоящий и принципиальный офицер, человек с большой буквы, любящий муж, сын, брат, отец, дедушка, подполковник Кривуля Алексей «Грин». Он был застрелен двумя выстрелами в голову со спины. Подло, хладнокровно, предательски.
С Грином мы познакомились в мае 2014 года в Славянске. На фоне других ополченцев он резко выделялся высокой дисциплиной и требовательностью – как к себе, так и к подчинённому личному составу. На то время у нас было мало толковых командиров, а Грин по образованию был военным. Мы прислушивались к нему. Он всегда знал, что делает. Кроме этого, он был крайне порядочным, принципиальным и надёжным человеком.
После Славянска наши пути несколько разошлись. Я ушёл в подразделение к «Хмурому», а Грин вместе с Козырем остались в батальоне «Дружка». Наше подразделение работало в районе Снежное-Красный Луч, а Грин с бойцами – в Шахтёрске.
После этого Грин участвовал в организации и зачистке Иловайского котла, где проявил себя бесстрашным и грамотным командиром.
Осенью 2014 года была сформирована 7-я бригада ВС ДНР. Грин был назначен на должность первого заместителя штаба бригады. Казалось бы, что полевая работа закончилась и наступила комфортная штабная служба, но только не для человека с таким характером и принципами, как у Алексея. В январе 2015 года, когда началась Дебальцевская операция, Грин со своими бойцами выдвинулся на передовую, где всегда был на острие атаки.
Отдельно хотел бы обратить внимание, что кроме перечисленного Лёша был отменным семьянином, с которого стоит брать пример. Теперь у него остались жена, дочь и внучка. Его зять тоже был боевым офицером, но погиб в конце февраля 2017 года.
Так сложилось, что раньше всех от нас уходят лучшие. Наша задача – честно и самоотверженно продолжить своё и их дело.
Те, кто причастен к гибели Грина, будут найдены и понесут кару.
https://asd.news/articles/dnr/o-pavshem-geroe/ – цинк
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Важно! Донбасс помнит. Пять лет убийству на Боссе
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