Спор об истории с «польским голубем»

Есть такое выражение, даже анекдот.

«Спорить с дураком — всё равно, что играть в шахматы с голубем. Он раскидает фигуры, нагадит на доску и улетит всем рассказывать, как он тебя уделал».

В последнее время именно так выглядит дискуссия с польскими «партнерами» по поводу начала Второй мировой войны. Её начал президент России В.В. Путин, четыре раза за считанные дни высказавшись на тему реального польского вклада в провоцирование Второй мировой войны. Надо сказать, что глава нашего государства был крайне мягок и дипломатичен, так как не сказал, что без Польши и ее поистине огромных усилий, начаться самая разрушительная война в истории просто бы не могла.

Доказать этот тезис проще пареной репы. Претензии Германии на польскую территорию были общеизвестны задолго о прихода Гитлера к власти. Ведь в 1918 году Польша была снова «самопровозглашена» Пилсудским и сделана из кусков территории, которые до этого более века были частью территории России, Германии и Австро-Венгрии. Поэтому появление Польши на карте не могло не вызвать военных и политических конфликтов сразу с несколькими странами, к числу которых сразу добавилась Литва и Чехословакия.

Так вот именно Польша в 1934 году заключила с молодым и только что пришедшим к власти канцлером Германии А. Гитлером Пакт Гитлера-Пилсудского, ознаменовав появление у нацистов первого европейского союзника. Не заключи этот Пакт Пилсудский с Гитлером, как бы будущий глава Третьего рейха нарушал Версальский договор, если этим автоматически создавал претензии на польские территории? Ответ – никак. Война Польши и Германии в 1939 году закончилась для поляков печально, но её угроза в 1934—1935 гг., когда у Германии, по существу, не было армии, немедленно привела бы к свержению А. Гитлера. Заяви Варшава, что любое нарушение немцами Версаля и статуса кво немедленно приведет к войне с Польшей, и путь нацистов к дальнейшему усилению был бы наглухо закрыт. И даже неважно, какую бы позицию заняли Париж и Лондон – да хоть нейтральную!

Но речь сейчас не об исторических проблемах, а… о способах их ведения. Поскольку польская позиция полностью состоит из позиции Запад, выработанной ещё в 1947 году В Вашингтоне и Лондоне, то российские либералы строго придерживаются точно такого же взгляда на историю. Стержень этой концепции состоит в том, что в развязывании Второй мировой в равной степени виноваты Германия и СССР. Поскольку Германии на вторую половину 40-х годов, как самостоятельной и суверенной силы уже не было, то получалось, что из действующих мировых акторов виноват исключительно Советский Союз. С Гитлера то какой спрос – он застрелился. Некоторых подручных повесили в Нюрнберге. Получалось, что теперь главные виновники Второй мировой – это Сталин, Москва, СССР и советский народ. Как видите «легким росчерком пера, главную жертву той войны, превратили в главного виновника. (Последствий у этого действия было много, вплоть до нарушения союзниками договоренностей по репарациям в пользу СССР!)

Вот почему подобная концепция «вины СССР – России» так важна для Запада.

Понимая это Сталин ещё в 1948 году выпустил в СССР брошюру «Фальсификаторы Истории», в которой спокойно и аргументировано разбивается вся ложь о той войне. Её надо внимательно прочитать всем, кто хочет разбираться в истории и уверенно себя чувствовать в дискуссиях.

Так вот – о дискуссиях.

В «Фальсификаторах истории» в первых строках предисловия описан главный «приёмчик», с помощью которого исторические шулера передергивают факты. Стараясь во всем обвинить СССР-Россию.

«В конце января Государственный Департамент Соединённых Штатов Америки в сотрудничестве с английским и французским Министерствами Иностранных Дел опубликовал сборник донесений и различных записей из дневников гитлеровских дипломатических чиновников, снабдив этот сборник таинственным заглавием «Нацистско-советские отношения 1939–1941 г.г.»… Обращает на себя внимание при этом то обстоятельство, что в опубликованный сборник оказались включёнными лишь материалы, относящиеся к 1939–1941 годам, материалы же, относящиеся к предшествующим годам и, в частности, к мюнхенскому периоду, в сборник Государственным Департаментом не включены и, таким образом, скрыты от мирового общественного мнения. Это, конечно, не случайно и преследует цели, не имеющие ничего общего с объективным и добросовестным отношением к исторической правде». Фальсификаторы истории

Фокус в том, что к 1939 году соотношение сил в Европе и мощь Германии неизмеримо возросла и Гитлер МОГ начать войну. В 1934—1938 гг. он к реальной войне не готовился! План удара по Польше, то есть ПЕРВОЙ военной операции Третьего Рейха (план «Вайсс» — Белый план) Гитлер отдал приказ разработать только 1 апреля 1939 года. Когда при попустительстве Запада и Польши немцы вошли в начале 1938 года в Австрию и присоединили её к Рейху, то половина германских танков не смогла доехать до Вены, забив поломанными машинами все дороги к австрийской столице.

Но Запад и Польша со всеми действиями Гитлера соглашались. Варшаве они были выгодны. Сразу после присоединения Австрии к Германии, весной 1938 года поляки попытались точно также присоединить к себе Литву. Начались провокации на польско-литовской границе, угрозы и ультиматумы из Варшавы. Только «беседа» советского руководства с польским послом и угроза военного вмешательства Москвы в дело защиты Литвы от Польши, остудила пыл польских националистов.

Но это ещё не все.

Когда Гитлер угрожал Чехословакии и требовал отдать ему Судеты, населенные немцами, СССР заявил, что выполнит обязательства, которые имел по договору с чехами. То есть – если Прага окажется в войне с немцами, Москва направит на помощь чехам войска. В этот момент Польша заявила, что не допустит вступления Красной армии на свою территорию, и будет сбивать самолеты, летящие на помощь Чехословакии. Объясняя это поведение Польши, нам говорят, что она «боялась» большевиков. Это значит не только, что поляки не боялись Гитлера, будучи его союзниками. Это значит, что Польша вместе с Германией собиралась «откусить» себе немного Чехословакии! И сделала это самым подлым образом. Когда чехи под давлением Лондона и Парижа подписали документы Мюнхенского сговора (так называют совещание Гитлера, Чемберлена, Муссолини и Даладье 29–30 сентября 1938 года в Мюнхене), по которому часть территории Чехословакии отходила Гитлеру, они думали, что это всё.

Не тут-то было! Через день Польша предъявила ультиматум Праге – или немедленная, в течении суток (!) передача Тешинской области (Заользья) или — война! Чехи были вынуждены согласиться.

Думаю, что вопрос, почему поляки не сотрудничали с СССР в деле предотвращения усиления Германии, теперь очевиден каждому.

Следующей жертвой, чью территорию собирались делить Берлин и Варшава был сам Советский Союз.

Но факты упрямая вещь. Оспорить факты их невозможно, можно лишь начинать дискуссию с 1939 года, когда из-за позиции Лондона Варшава и Берлин поссорились в конце марта. Но как только начинаешь смотреть всю историю роста Третьего рейха — всё сразу очевидно. Спорить невозможно. Можно лишь громко кричать и набрасывать факты вперемешку с ложью из более поздних периодов!

Именно так и ведут дискуссию и Польша, и наши либералы.

Вот пример.

Стоило мне опубликовать твит, напомнив о событиях 1938 года, как в ответ не появилось ни одного факта. А попытки сразу перескочить в 1939 и даже 1941 год.

Спрашиваешь, зачем Польша вместе с Гитлером делила Чехословакию, а они тебе, про расстрелянного Тухачевского, про «не готового к войне Сталина», про сентябрь 1939 года. Про что угодно, лишь бы не отвечать на неудобный вопрос и не вести дискуссию о том, как Польша своими руками копала могилу. Думала, что копает её СССР-России, а по факту оказалась в ней сама на долгие годы вплоть до воссоздания Польши Сталиным.

Скажите лучше что сделал ваш Сралин 22 июня 1941 года? Армия была не боеготова — распущен на отпуска личный состав, командиры, техника в парках, на хранении, боеприпасы на хранении, не развёрнута связь, санитарная служба, разведка. Не было планов обороны, не подготовлены рубежи. — ☮ Duke (@mik_updown) January 14, 2020





Хотя Сралин абсолютно точно знал о нападении!! С марта 1941 — около тысячи донесений по линии внешней разведки, мида. Предупреждений от Болгарии, Швеции, Ватикана. Эта усатая сука подготовилась ? — ☮ Duke (@mik_updown) January 14, 2020

Остался невыясненным один вопрос: почему президент заговорил о событиях предвоенного периода именно сейчас?

И так много:

Об этом мы поговорим в следующей статье…

Источник: https://nstarikov.ru/spor-ob-istorii-s-polskim-golubem-112568