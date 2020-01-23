Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 23 января 2020

В редакцию «Русской Весны» поступила справка Минобороны РФ по обстановке в Сирийской Арабской Республике на 23 января 2020 г. С 14.00 9 января 2020 г. на территории Идлибской зоны деэскалации действует режим прекращения огня.

На разных участках фронта около 600 боевиков атаковали позиции правительственных войск САР. Погибло не менее 14 военнослужащих САА, ранены несколько десятков солдат. Бандформирования понесли сопоставимые потери.

На направлении «Алеппо»

Отряд боевиков численностью до 50 человек при поддержке четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами атаковал позиции правительственных войск в городе Алеппо с двух направлений: Рашидин-1 и Баллирамун.

Атака поддерживалась огнем минометов. Наступление отражено, бандформирования понесли потери — семь боевиков уничтожено, девять ранено. Среди военнослужащих ВС Сирии — двое убитых и четверо раненых.

В Идлибской зоне деэскалации

В 14.00 22 января на направлении Масеран — Барса отряд боевиков численностью до 30 человек при поддержке четырех пикапов с установленным на них тяжелым вооружением атаковал позиции Сирийской арабской армии. В результате огневого поражения ликвидированы трое и ранены семь членов незаконных вооруженных формирований.

Боевики отступили на исходные позиции. Потери правительственных войск составляют: убито трое и ранено четверо военнослужащих Сирийской Арабской Республики.

На направлении Гадфа — Абу-Дафна до 20 боевиков при поддержке четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами атаковали позиции правительственных войск. Огнем из танков подразделениями сирийской армии нападение отражено. Уничтожены двое и ранены пять боевиков. Среди военнослужащих правительственных войск имеются потери: погибло три и ранены восемь человек.

В 15.00 на направлении Дейр-эль-Гарби — Майсруна до 20 боевиков при поддержке четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами пытались прорваться к населенному пункту Эль-Тах.

Огнем артиллерии и стрелкового оружия атака отбита. Уничтожен один и ранено три боевика. В результате боестолкновения погибло двое и ранено пять сирийских военнослужащих.

На направлении Абу-Джрейф — Самка до 200 боевиков «Исламской партии Туркестана» при поддержке 20 пикапов, одного танка, двух БМП и двух «джихад-мобилей» атаковали позиции правительственных войск. Атаке предшествовала массированная огневая подготовка с применением «баллонометов», реактивных систем залпового огня, БПЛА кустарного производства. В результате огня боевиков сирийские военнослужащие были вынуждены оставить свои позиции.

К 7.00 боевикам на данном направлении удалось вклиниться в оборону правительственных войск на глубину до 1.2 км и до 3.5 км по фронту. Захвачено два населенных пункта Хуайн-эль-Шааф и Самка.

В 21.00 на направлении Маар-Шмарин — Крати два отряда террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» общей численностью до 250 боевиков при поддержке 34 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, двух танков и боевой машины пехоты, а также двух «джихад-мобилей» атаковали подразделения сирийской армии и вклинились в оборону правительственных войск на глубину до 1,3 км и по фронту — до 2,5 км.

Сирийские правительственные войска продолжают вести боевые действия с незаконными вооруженными формированиями на юге населенного пункта Джарджаназ и западной окраине Крати.

В Заевфратье

Проведено наземное патрулирование по маршрутам:

Кобани в южном направлении до Телль-Осман и обратно;

Айн-Иса в юго-восточном направлении до Хаддж-Игаб и обратно;

Айн-Иса — электроподстанция «Мабрук» и обратно;

Камишлия в юго-западном направлении до Фархия и обратно;

Камишлия — электроподстанция «Мабрук» и обратно.

На направлении «Мембидж»

Подразделениями военной полиции ВС РФ проведено патрулирование зоны безопасности по маршрутам: Аджами — Каракозак, Аджами — Мембидж.

В общей сложности, российским Центром по примирению враждующих сторон зафиксировано 49 нарушений режима прекращения боевых действий в провинциях: Идлиб — 16, Латакия — 12, Алеппо — 18, Хама — 3.

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