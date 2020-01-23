Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 23 января 2020
- 13:43 Сирийская армия переместила одну из своих мощных ракетных систем на передовую в Алеппо.
- 12:58 Жестокие бои в Сирии: армия боевиков пошла в наступление, убиты и ранены 34 военных (КАРТА).
- 09:08 Террористы открыли огонь по западной части Алеппо.
- Вчера 22:11 Новое правительство Ливана.
Сирийская армия переместила одну из своих мощных ракетных систем на передовую в Алеппо
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Жестокие бои в Сирии: армия боевиков пошла в наступление, убиты и ранены 34 военных (КАРТА)
В редакцию «Русской Весны» поступила справка Минобороны РФ по обстановке в Сирийской Арабской Республике на 23 января 2020 г. С 14.00 9 января 2020 г. на территории Идлибской зоны деэскалации действует режим прекращения огня.
На разных участках фронта около 600 боевиков атаковали позиции правительственных войск САР. Погибло не менее 14 военнослужащих САА, ранены несколько десятков солдат. Бандформирования понесли сопоставимые потери.
На направлении «Алеппо»
Отряд боевиков численностью до 50 человек при поддержке четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами атаковал позиции правительственных войск в городе Алеппо с двух направлений: Рашидин-1 и Баллирамун.
Атака поддерживалась огнем минометов. Наступление отражено, бандформирования понесли потери — семь боевиков уничтожено, девять ранено. Среди военнослужащих ВС Сирии — двое убитых и четверо раненых.
В Идлибской зоне деэскалации
В 14.00 22 января на направлении Масеран — Барса отряд боевиков численностью до 30 человек при поддержке четырех пикапов с установленным на них тяжелым вооружением атаковал позиции Сирийской арабской армии. В результате огневого поражения ликвидированы трое и ранены семь членов незаконных вооруженных формирований.
Боевики отступили на исходные позиции. Потери правительственных войск составляют: убито трое и ранено четверо военнослужащих Сирийской Арабской Республики.
На направлении Гадфа — Абу-Дафна до 20 боевиков при поддержке четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами атаковали позиции правительственных войск. Огнем из танков подразделениями сирийской армии нападение отражено. Уничтожены двое и ранены пять боевиков. Среди военнослужащих правительственных войск имеются потери: погибло три и ранены восемь человек.
В 15.00 на направлении Дейр-эль-Гарби — Майсруна до 20 боевиков при поддержке четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами пытались прорваться к населенному пункту Эль-Тах.
Огнем артиллерии и стрелкового оружия атака отбита. Уничтожен один и ранено три боевика. В результате боестолкновения погибло двое и ранено пять сирийских военнослужащих.
На направлении Абу-Джрейф — Самка до 200 боевиков «Исламской партии Туркестана» при поддержке 20 пикапов, одного танка, двух БМП и двух «джихад-мобилей» атаковали позиции правительственных войск. Атаке предшествовала массированная огневая подготовка с применением «баллонометов», реактивных систем залпового огня, БПЛА кустарного производства. В результате огня боевиков сирийские военнослужащие были вынуждены оставить свои позиции.
К 7.00 боевикам на данном направлении удалось вклиниться в оборону правительственных войск на глубину до 1.2 км и до 3.5 км по фронту. Захвачено два населенных пункта Хуайн-эль-Шааф и Самка.
В 21.00 на направлении Маар-Шмарин — Крати два отряда террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» общей численностью до 250 боевиков при поддержке 34 пикапов с крупнокалиберными пулеметами, двух танков и боевой машины пехоты, а также двух «джихад-мобилей» атаковали подразделения сирийской армии и вклинились в оборону правительственных войск на глубину до 1,3 км и по фронту — до 2,5 км.
Сирийские правительственные войска продолжают вести боевые действия с незаконными вооруженными формированиями на юге населенного пункта Джарджаназ и западной окраине Крати.
В Заевфратье
Проведено наземное патрулирование по маршрутам:
Кобани в южном направлении до Телль-Осман и обратно;
Айн-Иса в юго-восточном направлении до Хаддж-Игаб и обратно;
Айн-Иса — электроподстанция «Мабрук» и обратно;
Камишлия в юго-западном направлении до Фархия и обратно;
Камишлия — электроподстанция «Мабрук» и обратно.
На направлении «Мембидж»
Подразделениями военной полиции ВС РФ проведено патрулирование зоны безопасности по маршрутам: Аджами — Каракозак, Аджами — Мембидж.
В общей сложности, российским Центром по примирению враждующих сторон зафиксировано 49 нарушений режима прекращения боевых действий в провинциях: Идлиб — 16, Латакия — 12, Алеппо — 18, Хама — 3.
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Террористы открыли огонь по западной части Алеппо
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Новое правительство Ливана
Часть нового облика правительства Ливана, которое стало не только более женским, но и несколько более про-иранским и все также поддерживаемым "Хезбаллой".
О новом составе правительства, которое сформировано после многомесячных протестов и попыток США и Израиля подорвать позиции "Хезбаллы" и Ирана в этой стране.
Что происходит?
▪️На фоне активизации протестов в Бейруте премьер-министр Ливана Хассан Дияб утвердил вместе со спикером парламента Набихом Берри и президентом страны Мишелем Ауном новый список «министров-технократов (https://twitter.com/lunasafwan/status/1219924832676196352?s=21)». В него вошли 20 человек (http://english.almanar.com.lb/921472).
▪️Большинство кандидатов поддержаны христианскими партиями «Альянса 8 марта», лояльными Хизбалле.
▪️Впервые с момента подписание Таифских соглашений 1989 г. в правительство не вошли представители «Движения за будущее» (Саад Харири), друзской общины (Валид Джумблат), «Ливанских сил» (Самир Джааджаа) и «Катаеб» (Пьер Жмаель).
▪️Уступкой Саудовской Аравии стало назначение на пост министра обороны исполнительного директора консалтинговой фирмы “Information International (https://information-international.com/)” Зейны А.Адры. Она консультировала руководителей крупных компаний США, КСА и ОАЭ. Неоднократно участвовала в совместных программах Агентства США по международному развитию (USAID).
▪️Министром внутренних дел стал Мухаммад Фахми, – кадровый военный, специалист центра по разминированию и близкий друг главы Бюро национальной безопасности Сирии.
▪️В экономический блок, от которого напрямую зависит рейтинг правительства, вошли профессиональные экономисты, знакомые с Диябом по работе в Американском университете Бейрута
Что это значит?
▪️В ходе неформальных переговоров лидеры ливанских общин достигли временного консенсуса. Но положение кабинета министров останется неустойчивым, а пространство для проведения структурных экономических реформ – сузится.
▪️Дияба считают новичком в большой политике. Премьер зависим от Хизбаллы и тесно связан с советником иранского Верховного лидера Али Велаяти (http://www.irdiplomacy.ir/en/news/1911953/ali-akbar-velayati). Он не пользуется поддержкой бывшего главы правительства Харири и в среде влиятельных суннитов.
▪️Несмотря на привычные угрозы Вашингтона о прекращении экономической и военной помощи Ливану, Пентагон продолжит предоставлять вооружение и кредиты этой ближневосточной стране, а Бейрут – балансировать в американо-иранском противостоянии.
Что дальше?
▪️Как мы отмечали ранее (https://t.me/rybar/6536), перед правительством сохранится угроза досрочного прекращения полномочий.
▪️Многое будет зависеть от готовности Хизбаллы и поддерживающих её партий пойти на инклюзивный национальный диалог. В условиях роста численности мусульман-шиитов он должен гарантировать защиту интересов этноконфессиональных меньшинств.
https://t.me/rybar – цинк
В целом, на текущем этапе выдернуть Ливан из шиитской дуги у США с Израилем очевидно не получилось, что и будет обуславливать неустойчивость нового правительства перед лицом объективных экономических проблем и внешнего давления.
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