Главная » Мировоззрение, Наука

С.А. Салль. Фейки и Провокации в Альтернативной Науке

09:05. 23 января 2020 112 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
В первой части интервью Сергей Альбертович излагает своё видение развития науки на Западе. Во второй – подвергает критике некоторые альтернативные, т.е. не получивших академического признания, теории. Как в области истории, так и в физике. Не забыв при этом высказаться и о социологии: высоко оценив Концепцию обшественной безопасности, физик утверждает, что в последние годы её усиленно разваливают спецслужбы.

По последнему утверждению хотелось бы получить более исчерпывающую информацию.

В любом случае, критика, выдаваемая Сергеем Альбертовичем, на наш взгляд, хотя и часто, но далеко не всегда обоснована.



***


Источник: https://ss69100.livejournal.com/4849206.html

Метки: NASA, американцы, веды, глобализация, Запад, история, иудей, КОБ, космос, луна, марс, масоны, наука, Провокация, религия, Салль, спб, теория, управление, физика, Эйнштейн

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Видеоответ Левашову Н.В.
Видеоответ Леванову Н.В. на его видео Николай Левашов Об оппонентахИсточник http://via-midgard.info/
Когда люди предпочитают верить, а не знать - наступает время шарлатанов...
Как гласит древняя мудрость - истинна не может быть на одном из полюсов, истинна находится посередине. Для нахождения истинны, предлагаю уважаемым читателям портала Мидгард-ИНФО, доводы и аргументы противоположенного полюса... Сайт "Словенск" совместно с ...
Крым готов к референдуму
Сегодня с утра я прилетел в Симферополь. В аэропорту таможенники и пограничники в украинской форме спокойно выполняют свою работу. Никаких вооруженных людей в аэропорту и вокруг него нет. В городе все абсолютно спокойно. Только один раз увидел усиленный ...
План нападения США и Англии на СССР. Операция «Немыслимое»
Летом 1945 года союзники СССР по Второй мировой войне готовились ударить в спину нашим войскам и совершить то, что хотел, но не смог сделать Гитлер – уничтожить СССР и стереть с лица Земли Русов и другие братские народы… События и факты кажутся ...
Запрещённое Видео о том, Как Собрать Солнечную Батарею
Такая технология производства солнечных батарей была разработана еще 15 лет назад. С тех пор россиянские власти всячески препятствуют широкому распространению информации о данной технологии производства солнечных батарей в Россиянии. Доходит до того, что ...
Прямая трансляция выступления В.М. Зазнобина
Зазнобин В.М. Главная проблема современного мираhttps://www.youtube.com/watch?v=ZVDMf6n-s0Qhttps://www.youtube.com/watch?v=n5ScX1EIh1AИсточник: ss69100.livejournal.com

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)