С.А. Салль. Фейки и Провокации в Альтернативной Науке

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В первой части интервью Сергей Альбертович излагает своё видение развития науки на Западе. Во второй – подвергает критике некоторые альтернативные, т.е. не получивших академического признания, теории. Как в области истории, так и в физике. Не забыв при этом высказаться и о социологии: высоко оценив Концепцию обшественной безопасности, физик утверждает, что в последние годы её усиленно разваливают спецслужбы.По последнему утверждению хотелось бы получить более исчерпывающую информацию.В любом случае, критика, выдаваемая Сергеем Альбертовичем, на наш взгляд, хотя и часто, но далеко не всегда обоснована.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4849206.html