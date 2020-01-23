Н.П.Таньшина и Е.Ю.Спицын: ученый и его книги. “Наполеон Бонапарт: между историей и легендой”

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Смысл объективен по меньшей мере постольку, поскольку его можно «найти», но нельзя «дать». Аналогичным образом лишь с объективностью смысла связано то, что его надо каждым раз открыть и нельзя изобрести.