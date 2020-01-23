Манипуляция чувством вины.

Почему мы чувствуем себя виноватыми?

Вчера в магазине я наблюдал ситуацию — мама накричала на своего сына. Малыш надулся, при этом продолжал держать мать за руку, демонстративно показывая своё недовольство. Родительница какое-то время наблюдала за ним, а потом с криком «ну и обижайся на здоровье!» разжала свою руку.

Мальчик сжался и заплакал.

Чувство вины помогает управлять нами. Эмоциональное состояние человека, испытывающего чувство вины, нестабильно. Он сомневается, взвешивает и думает. На это и рассчитывает манипулятор. Чаще всего манипуляцию чувством вины осуществляют как раз близкие люди — родители, партнеры, дети. Мать и мальчик из примера — классический пример манипуляций родными.

Громко кричишь — у мамы болит голова. Из-за тебя у мамы болит голова — возникает чувство вины. И так по кругу. Мать что-то попросила сделать ребенка. Например, не кричать. Ребенок не послушал. Мама же начала манипулировать — «ты плохой, поэтому не получишь сладкого».

Сначала ребенок ушел в защиту и обиделся. Но потом, "ради мамы", он отказался от самозащиты, попытался сдержать свой инстинкт агрессии. И показал свои чувства. Мама же, в свою очередь, вместо того, чтобы признать, что использовала ребёнка для выброса раздражения и прояснить возникшую ситуацию, разорвала физический контакт и лишила ребенка поддержки. При повторе таких ситуаций, ребенок начнёт понимать, что его желания могут навредить отношениям и начнёт их стесняться и подавлять. Осадок, который останется от чувства вины, закрепит в голове установку «демонстрация эмоции может ухудшить отношения». В следующий раз мальчик не покажет своих чувств, выберет их подавлять, либо избегать. И так каждый раз. Так формируется шаблон поведения.

Что такое чувство вины?

Чувство вины - это агрессия, направленная против себя самого - самобичевание, самонаказание. Это шаблон (паттерн), который закладывается еще в детстве родителями и обществом. “Так делать плохо, а так делать хорошо” - удобные и абсолютно субъективные критерии оценки.

По сути это скрытый лаз в ваше сознание, одна из ступенек сценария, который использует манипулятор. Если вы его показываете, то манипулятор, видя слабость и неуверенность, просит вас еще раз подумать, рассказывает о сложной ситуации и том, как вам ее просто решить.

Чаще всего чувство вины еще и подогревается обидой собеседника. Мужчина и женщина поругались. В финале звучит фраза «Я с тобой больше не разговариваю!» Она демонстративно молчит в течении часа, потом дня, иногда и нескольких дней. А партнер испытывает чувство вины за свое поведение. В качестве аргумента приводится желание улучшить отношения. На самом же деле это не так. Партнер должен стать удобным, соответствовать ожиданиям.

Весьма странное представление об улучшении отношений, как считаете? У этого чувства есть интересный эффект — в сознании многих людей вина и долг являются равнозначными понятиями. Когда говорят «ты виноват/а», подразумевают «ты должен/должна». Следовательно человек, который демонстрирует обиду, считает что вы ему что-то должны. И если вы почувствовали вину, значит, согласились. Потому что манипуляция чувством вины работает только в одном случае — вы согласились играть в эту игру. Важный момент: для того, чтобы манипуляция имела эффект, между людьми должен быть близкий контакт:

Семейные отношения

Дружеские отношения

Рабочие отношения, с коллегами или руководством

Это позволяет "виноватому" чувствовать ответственность за эмоциональное состояние другого человека. Наиболее часто в роли манипуляторов выступают дети, партнёры, родные.

Как определить манипуляцию чувством вины?

Все просто: вы делаете что-то, что необходимо другому человеку, даже если это идёт вразрез с вашими личными интересами. И делаете не из-за того, что хотите этого или считаете правильным. А потому что у вас случилась одна из ситуаций:

Близкий человек просит что-то сделать, а вы не можете или не хотите этого.

Коллега говорит о недовольном работой начальнике, хотя это не ваш проект.

Знакомый или посторонний человек агрессивно разговаривает с вами и вынуждает что-то сделать.

Иногда человек может по привычке "манипулировать" сам собой. Идентифицировать данный вид манипуляции сложно, так как он находится в подсознании.

Но, если вы понимаете, что дело не в окружающих, ответьте на эти вопросы:

Делаете ли вы для себя то, чего хотите именно вы?

Когда вы делаете то, чего не хотите, вы поступаете так из-за другого человека, манипулятора, или просто сами решили, что должны, виноваты?

Обижаетесь ли вы на себя за ту или иную реакцию? Делаете ли вы самому себе хуже, например, для наказания?

Если ответ да, значит вы занимаетесь самобичеванием. Это роль жертвы, поздравляю. Найдите причину, по которой вы себя наказываете.

ЧЕМ ВАМ ЭТО ВЫГОДНО - испытывать чувство вины?

Как себя вести, если вы обнаружили манипуляцию?

1. Устранить уязвимость.

Страхи, слабые места — самый лучший инструмент воздействия. Если человек самодостаточен, манипуляция обидой на нём не сработает. Почему? Потому что при возникновении ситуации он сначала проанализирует её, отделит факты от эмоций, и найдет решение, а при необходимости обсудит ситуацию.

К слову, вы проходили наш "Марафон по работе со страхами"? Те, кто его прошли добились мощных результатов. Очень рекомендую.

Если человек слаб, хочет нравиться всем и всегда, то он привык быть виноватым, доставлять комфорт другим людям за счет своих неудобств. Это удобная и привычная позиция жертвы.

2. Не поддаваться на эмоции.

Не давайте власть эмоциям, которые пытается спровоцировать у вас манипулятор. Даже если поддались, то не показывайте страх или волнение. Не нужно открывать манипулятору своё состояние, он непременно этим воспользуется. Старайтесь не позволять эмоциям управлять разумом. Исключите переход на личности.

Как? возьмите за правило делать паузу каждый раз, когда выходите на эмоции.

3. Ваши желания — это главное.

Помните о своих установках, желаниях, целях, к которым стремитесь. Имея определённую жизненную позицию вам легко будет заметить манипуляцию, по скольку она будет противоречить вашим представления о жизни.

4. Говорите о чувстве вины.

Если вы чувствуете силы противостоять, проговаривайте вслух свои чувства. Например: «Когда со мной так говорят, я чувствую себя виноватым. В чем я по-твоему виноват?»

Источник: http://ilyastepanov.ru/blog/manipulyaciya-chuvstvom-viny-kak-perestat-chuvstvovat-sebya-vinovatym.html