Мандала – один из инструментов самосовершенствования. Никита Грудев. Часть 2
Наша жизнь полностью подчиняется мандале, структуре, по которой все живёт, развивается и вновь рождается.
Автор-сказитель – Никита Грудев
Часть 1 – https://youtu.be/Tp_c82IqMl8
Вы научитесь творчеству, которое очищает внутренний мир и создаёт положительный вариант развития событий.
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