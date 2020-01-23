Мандала – один из инструментов самосовершенствования. Никита Грудев. Часть 1

Наша жизнь полностью подчиняется мандале, структуре, по которой все живёт, развивается и вновь рождается.



Автор-сказитель – Никита Грудев

Часть 2 – https://youtu.be/FkDe9NK4Ags



Вы научитесь творчеству, которое очищает внутренний мир и создаёт положительный вариант развития событий.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Tp_c82IqMl8