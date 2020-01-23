Коротко о разном. 23.01.2020
12:33. 23 января 2020 118 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1. Бывший министр труда и социальной защиты Топилин назначен руководителем Пенсионного фонда. А бывший руководитель Пенсионного фонда Дроздов назначен заместителем министра финансов Силуанова.
2. Госдума вчера вечером приняла законопроект о поправках в Конституцию РФ в первом чтении. Тянуть особо не стали.
3. Также Госдума приняла законопроект о должности заместителя председателя СБ РФ, которую должен занять Медведев.
4. Министр культуры Любимова оказывается была блогером в ЖЖ https://kropalik.livejournal.com/, но там уже все подтерли, после того как компроментирующие скрины начали расползаться по сети.
5. Вице-премьер Белоусов теперь будет курировать транспорт и расходование 7 трлн. рублей на транспортную инфраструктуру.
6. Слухи о досрочных выборах в Госдуму, в самой Госдуме решительно опровергают. Поправка о самороспуске не планируется.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5587276.html