Коронавирус и биржи, Каяться за Ленина, Еще ближе к Богу // Галопом по Европам #142
В этом выпуске:
- Госдума в первом чтении единогласно приняла путинские поправки в конституцию;
- Население России стремительно стареет – через 30 лет пенсионером будет каждый второй россиянин, это выводы аналитиков из Кредит Свисс;
- Бывший глава минэкономики Орешкин тем временем заявил о недопустимом уровне неравенства в стране;
- Форбс опубликовал рейтинг «королей российской недвижимости»;
- Контрольный пакет Сбербанка планируют передать от Центробанка под контроль правительства;
- Суд обязал мобильные операторы предоставлять налоговикам выписки со счетов абонентов без решения суда;
- Антимонопольная служба тем временем определилась с правилами предустановки российских программ на смартфоны и другие гаджеты;
- Китайские власти закрыли город Ухань, в котором произошла вспышка нового коронавируса;
- США угрожают расправой иранскому генералу Каани;
- На тульском заводе «Штамп» начались массовые сокращения сотрудников и урезания зарплат;
- В Ростовской области к апрелю планируют уволить 4,5 тысячи человек;
- Здание московского политехнического музея декоммунизировали;
- Пресс-секретарь Ельцина Якушкин во время выступления в центре имени своего начальника призвал покаяться за Ленина;
- Индекс демократии в России вырос на 15 сотых балла и сравнялся с уровнем Кении и Уганды и Парагвая;
- Путин пообещал рассмотреть вопрос строительства великой русской стены;
- В Свердловской области планируют построить самый большой в мире храм высотой в 77 метров и вместимостью в 37 тысяч человек.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам