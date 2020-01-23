Коронавирус и биржи, Каяться за Ленина, Еще ближе к Богу // Галопом по Европам #142

В этом выпуске:

- Госдума в первом чтении единогласно приняла путинские поправки в конституцию;

- Население России стремительно стареет – через 30 лет пенсионером будет каждый второй россиянин, это выводы аналитиков из Кредит Свисс;

- Бывший глава минэкономики Орешкин тем временем заявил о недопустимом уровне неравенства в стране;

- Форбс опубликовал рейтинг «королей российской недвижимости»;

- Контрольный пакет Сбербанка планируют передать от Центробанка под контроль правительства;

- Суд обязал мобильные операторы предоставлять налоговикам выписки со счетов абонентов без решения суда;

- Антимонопольная служба тем временем определилась с правилами предустановки российских программ на смартфоны и другие гаджеты;

- Китайские власти закрыли город Ухань, в котором произошла вспышка нового коронавируса;

- США угрожают расправой иранскому генералу Каани;

- На тульском заводе «Штамп» начались массовые сокращения сотрудников и урезания зарплат;

- В Ростовской области к апрелю планируют уволить 4,5 тысячи человек;

- Здание московского политехнического музея декоммунизировали;

- Пресс-секретарь Ельцина Якушкин во время выступления в центре имени своего начальника призвал покаяться за Ленина;

- Индекс демократии в России вырос на 15 сотых балла и сравнялся с уровнем Кении и Уганды и Парагвая;

- Путин пообещал рассмотреть вопрос строительства великой русской стены;

- В Свердловской области планируют построить самый большой в мире храм высотой в 77 метров и вместимостью в 37 тысяч человек.







_______________________________________________



Поддержать создание передач на канале:

https://agitblog.ru/donate/

_______________________________________________





Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.

galop.feedback@gmail.com





Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yfmXCKR9akE