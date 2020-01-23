«Франция ударила в спину США»: теракт 11 сентября повесили на ЦРУ

Многие западные страны придерживались американской версии, что в теракте 11 сентября 2001 года виноваты террористы «Аль-Каиды»*. Эту версию американцы и использовали для того, что начать интервенцию на Ближний Восток.

Однако немало и тех, кто прекрасно понимал, что США в любом случае пошли бы в ближневосточный регион, поэтому рассматривали версию, что теракт был совершен американскими спецслужбами, а вся ответственность была просто переложена.

Но медийная программа американцев не позволила широко прижиться на Западе. Казалось бы, можно закрыть страницу уничтожения собственного народа, однако США получили удар оттуда, откуда не ждали — со стороны Франции.

Ещё в начале зимы в продажу поступил учебник «История XX века в кратком изложении» издательства Ellipses для подготовки к вступительным экзаменам в вузы. Однако только сейчас в нём заметили «спорное» утверждение по поводу теракта 11 сентября. Правда, спорное оно скорее для американцев.

Один из преподавателей истории написал в Facebook, что этот учебник купила его дочь-студентка. Дословно французское издание опубликовало такую формулировку:

«Это событие мирового значения, скорее всего, организованное ЦРУ (спецслужбами) для установления американского влияния на Ближнем Востоке, затронуло символы могущества Америки на её собственной территории», — говорится в учебнике.

Сообщение вызвало негативную реакцию по поводу недопустимости конспирологических теорий в учебной литературе. Гендиректор издательства Бриак Бенезе поспешил принести извинения, пообещав исправить «необоснованную фразу».

Конечно, был обнаружен и ряд других похожих утверждений, однако именно эта формулировка вызвала самую бурную реакцию. Вот только «необоснованно» ли это утверждение? Ведь многие бывшие сотрудники ЦРУ, рассказавшие в своих мемуарах о намеренной диверсии американского правительства, потом скончались при странных обстоятельства.

Кроме того, проведенный в 2018 году опрос общественного мнения показал, что 21% французов уверенны, что именно власти США причастны к теракту 11 сентября 2001 года.

А зная методы работы американцев, когда они пускают на убой не только жителей других стран, но и своей, неудивительно, что многие уверены в причастности Вашингтона к трагедии, как бы ни пытались это цензурировать.

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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

* запрещенная в РФ террористическая группировка