Е.Ю.Спицын и Н.В.Стариков на канале России-24. “5-я студия. О жертвах Холокоста и забвении нацизма”

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Что так все маются с этим лохокостом? Ещё в XIX веке раввины говорили, что для создания государства израиль нужно принести в жертву 6 млн. евреев – вот откуда эта цифра… А в настоящее время даже ООН утверждает, что никакого лохокоста не было…
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А вот беседа с раввином Финкельштейном:
Холокост шести миллионов евреев
Вопрос: Видите ли, есть большая тема, что происходит вокруг в связи с этими шестью миллионами жертв Холокоста евреев, который имел место во время Второй мировой войны, в Бухенвальде, Освенциме и других местах. Мы здесь получили много информации на эту тему, раввин Финкельштейн, о том, что его все миф, и все это не более как гипотезы. Могу ли я получить ваш взгляд на это?
Ответ: Ну, все знают, что евреи никогда не лгали в истории мира. Тем не менее, будь то шесть миллионов 600 тысяч или 60 тысяч. Это просто число.
Вопрос: О, это просто число, но, однако, что я хочу, так это довести до вашего сведения, как вы знаете, в 1934 году во Всемирной Энциклопедии было сказано, что существовало только три с половиной миллиона евреев в Европе. Так вот, каким образом три с половиной миллиона евреев расплодились до шести миллионов? Я хочу чтобы вы ответили на это вопрос.
Ответ: Ну, это, безусловно, хороший вопрос, нет сомнений. Но количество, вы знаете, всего лишь цифры, что я могу сказать о цифрах. Но главное в том, что евреи всегда подвергались преследованиям на протяжении всей мировой истории, и до сих пор.
Даже когда мы врем, мы говорим правду!
Вопрос: Дело в том, что причина того, что они подвергаются преследованиям – так это потому что они воры, лжецы и убийцы, как это указано в книге Иоанна 8:44. Тем не менее, вы.
Ответ: [Прерывая] Все эти Библейские штучки.
Вопрос: Вы – еврейский лжец, вот кто вы такой. Вы – еврейский лжец!
Ответ: Эй, да, можно так сказать, но даже когда мы лжем мы говорим правду!
Вопрос: Ха-ха. Вы знаете, это очень иронично, потому как, вы знаете, я никогда не думал, что я смог бы заполучить кого нибудь, кто бы имел наглость присоединиться ко мне на моей передаче, в живом эфире, и, и, вы знаете, я только что вышел из программы с полковником в отставке, у которого очень много орденов и медалей, на моей последней передаче в эфире, на моей личной радиопередаче здесь, раввин Финкельштейн, и мы обсуждали банковский аспект и деньги в этой стране. Так вот, все, многие люди, которые изучали банковское дело и экономику – они знают, что Федеральная резервная система является частным еврейским банком. Так ли это?
Ответ: Ах, ну – да, и нет
Вопрос: Ну, а какая часть – да?
Ответ: Ну, то, что это банковское учреждение, это точно.
Вопрос: Видите ли, что мне в этом не нравится, так это то, что еврей никогда не знал, что такое тяжелая работа, и они никогда этого не знали, и, кроме того, вы знаете, что в этом интересно, так это то, что вы, евреи, всего лишь убийцы Христоса, как бы там не было.
Ответ: Да – это правда. Мы его убили, но он тоже был евреем.
Вопрос: О, нет, он был всемогущим Яхве, воплощенным в плоти и теле. Вот в чем проблема, которую ВЫ получили.
Ответ: Ну, мы говорим всем гоям, что они поклоняются еврею, и они в это верят, так какая разница?