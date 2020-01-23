1920. II конгресс Коминтерна. Часть 2

1920. 19 июля. Участники торжеств, посвященных открытию II конгресса Коминтерна, входят в Смольный1920. 19 июля. Участники торжеств, посвященных открытию II конгресса Коминтерна, входят в Смольный1920. 19 июля. Делегаты II конгресса Коминтерна по пути из Смольного во дворец Урицкого1920. 19 июля. Делегаты II конгресса Коминтерна по пути из Смольного во дворец Урицкого1920. 19 июля. Делегаты II конгресса Коминтерна по пути из Смольного во дворец Урицкого1920. 19 июля. У дворца Урицкого в день торжественного открытия II конгресса Коминтерна1920. 19 июля. У дворца Урицкого во время торжественного заседания – открытия II конгресса Коминтерна1920. 19 июля. Торжественное открытие II конгресса Коминтерна во дворце Урицкого. Общий вид зала заседаний19 июля. В.И. Ленин выступает с докладом о международном положении и основных задачах Коммунистического Интернационала на торжественном заседании – открытии II конгресса Коминтерна во дворце Урицкого. На фотографии в президиуме: П. Леви, Г.Е. Зиновьев, Н. Бомбаччи, Н.И. Бухарин, Д. Серрати, К.Б. Радек1920. 19 июля. Делегаты II конгресса Коминтерна выходят из дворца Урицкого после окончания торжественного заседания – открытия конгресса1920. 19 июля. Вручение почетных знамен делегатам II конгресса Коминтерна у входа во дворец Урицкого1920. 19 июля. Группа делегатов II конгресса Коминтерна около Таврического дворца после вручения им почетных знамен делегациями районных комитетов РКП, исполкома Совдепа1920. 19 июля. В.И. Ленин с делегатами II конгресса Коминтерна у дворца Урицкого. Г.Е. Евдокимов, С.С. Зорин, М.М. Лашевич, К.Я. Грасис19 июля. В.И. Ленин с делегатами II конгресса Коминтерна у дворца Урицкого. Л.М. Карахан, К.Б. Радек, Н.И. Бухарин, М.М. Лашевич, А.М. Горький, С.С. Зорин, Г.Е. Зиновьев, М. Пат-Рой, М.И. Ульянова, Н. Бомбаччи, Е.П. Певухин, А.Я. Беленький, Н.М. Анцелович1920. 19 июля. Делегаты II конгресса Коминтерна возлагают венки на могилы жертв революции на площади Жертв Революции1920. 19 июля. Манифестация на площади Жертв Революции во время торжественного открытия II конгресса Коминтерна

Источник: https://humus.livejournal.com/7042594.html