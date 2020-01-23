1920. II конгресс Коминтерна. Часть 2
09:09. 23 января 2020 76 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1920. II конгресс Коминтерна
1920. 19 июля. Участники торжеств, посвященных открытию II конгресса Коминтерна, входят в Смольный
1920. 19 июля. Участники торжеств, посвященных открытию II конгресса Коминтерна, входят в Смольный
1920. 19 июля. Делегаты II конгресса Коминтерна по пути из Смольного во дворец Урицкого
1920. 19 июля. Делегаты II конгресса Коминтерна по пути из Смольного во дворец Урицкого
1920. 19 июля. Делегаты II конгресса Коминтерна по пути из Смольного во дворец Урицкого
1920. 19 июля. У дворца Урицкого в день торжественного открытия II конгресса Коминтерна
1920. 19 июля. У дворца Урицкого во время торжественного заседания – открытия II конгресса Коминтерна
1920. 19 июля. Торжественное открытие II конгресса Коминтерна во дворце Урицкого. Общий вид зала заседаний
19 июля. В.И. Ленин выступает с докладом о международном положении и основных задачах Коммунистического Интернационала на торжественном заседании – открытии II конгресса Коминтерна во дворце Урицкого. На фотографии в президиуме: П. Леви, Г.Е. Зиновьев, Н. Бомбаччи, Н.И. Бухарин, Д. Серрати, К.Б. Радек
1920. 19 июля. Делегаты II конгресса Коминтерна выходят из дворца Урицкого после окончания торжественного заседания – открытия конгресса
1920. 19 июля. Вручение почетных знамен делегатам II конгресса Коминтерна у входа во дворец Урицкого
1920. 19 июля. Группа делегатов II конгресса Коминтерна около Таврического дворца после вручения им почетных знамен делегациями районных комитетов РКП, исполкома Совдепа
1920. 19 июля. В.И. Ленин с делегатами II конгресса Коминтерна у дворца Урицкого. Г.Е. Евдокимов, С.С. Зорин, М.М. Лашевич, К.Я. Грасис
19 июля. В.И. Ленин с делегатами II конгресса Коминтерна у дворца Урицкого. Л.М. Карахан, К.Б. Радек, Н.И. Бухарин, М.М. Лашевич, А.М. Горький, С.С. Зорин, Г.Е. Зиновьев, М. Пат-Рой, М.И. Ульянова, Н. Бомбаччи, Е.П. Певухин, А.Я. Беленький, Н.М. Анцелович
1920. 19 июля. Делегаты II конгресса Коминтерна возлагают венки на могилы жертв революции на площади Жертв Революции
1920. 19 июля. Манифестация на площади Жертв Революции во время торжественного открытия II конгресса Коминтерна