Сводки от ополчения Новороссии 22 января 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксирован один обстрел территории Республики со стороны ВСУ.

На славяносербском направлении военнослужащими 93 бригады ВСУ по приказу военного преступника Брыжинского с применением запрещенных Минскими соглашениями 82-х мм минометов подвергся обстрелу н.п. Березовское, по которому было выпущено десять мин.

Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

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Целенаправленное нарушение договоренностей о соблюдении полного и бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ дискредитирует президента Зеленского в глазах лидеров мировых держав как гаранта выполнения договоренностей, достигнутых во время нормандского саммита, и в очередной раз подтверждает его нежелание мирного урегулирования конфликта.

В свою очередь участившиеся случаи обвинений украинской стороной в нарушениях режима прекращения огня со стороны НМ в последние дни связаны с запланированным на сегодня визитом в зону «ООС» вновь назначенного председателя ОБСЕ в Европе Эди Рамы, и направлены на демонстрацию украинских вооруженных сил в качестве жертвы, а не в качестве агрессора, убивающего мирное население Донбасса.

Кроме того, с помощью постоянных обвинений Народных Республик в несуществующих обстрелах украинское военно-политическое руководство создает информационный фон, ставящий под угрозу принятия решения о дальнейшем разведении сил и средств.

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Противник продолжает размещать военную технику и вооружение в населенных пунктах вблизи линии боевого соприкосновения, создавая тем самым угрозу жизни мирным жителям.

Так, в зоне ответственности 72 бригады ВСУ зафиксировано:

— н.п. Золотое — девять боевых бронированных машин;

— н.п. Новоалександровка — одна боевая бронированная машина и одна боевая машина пехоты;

— н.п. Новозвановка — одна боевая машина пехоты.

Данная информация также подтверждается наблюдателями ОБСЕ.

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В рядах ВСУ отмечается резкое снижение уровня морально-психологического состояния, следствием этому служат участившиеся случаи гибели и травмирования военнослужащих в небоевых условиях.

Наша разведка получила предварительные данные разбирательства, проводимого комиссией генштаба ВСУ по факту небоевых потерь в 72 бригаде 18 января этого года, результатом которого стала гибель одного и ранение восьмерых военнослужащих, а также уничтожение боевой машины пехоты и военного имущества в районе н.п. Золотое.

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Кроме этого, комиссией установлен очередной факт сокрытия потерь личного состава.

После произошедшего происшествия, пытаясь оправдаться перед вышестоящим командованием за понесенные потери в личном составе и технике, Богомолов наспех спланировал боевую вылазку в зоне ответственности 72 бригады, чтобы затем доложить о «боевых успехах» и продвижении в серой в зоне. По его указанию была отправлена группа для изучения местности и оборудования позиций.

В ходе выдвижения в назначенный район группа военнослужащих зашла на минное поле, оставленное их предшественниками из 54 омбр, в результате чего понесла потери.

Нам стало известно об одном погибшем — по фамилии Слободанюк — и пятерых раненых военнослужащих, в числе которых два офицера — командир батальона подполковник Чумаков, 1983 г.р., и командир роты огневой поддержки лейтенант Горов, 1977 г.р., а также трое солдат — Кореневский, 1977 г.р., Галайчук, 1999 г.р. и Петраков, 1985 г.р. с диагнозами «взрывные травмы и акубаротравмы (контузия)», получив их от своих мин.

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Также проверяющими вскрыты случаи сокрытия потерь в период новогодних и рождественских праздников, которые составили четверо военнослужащих погибшими и семеро ранеными.

Только за указанный период двенадцать военнослужащих дезертировали с позиций, двое из которых с оружием, и об этих фактах командование 72 бригады в штаб «ООС» и ОТГ «Север» не докладывало.

Стало известно, что, по результатам проверки, комиссия Генштаба ВСУ будет рекомендовать рассмотреть Богомолова на предмет соответствия занимаемой должности за многочисленные факты сокрытия небоевых потерь и СОЧ, а также представление в вышестоящий штаб ложной информации о реальной боевой обстановке и обстрелах своих позиций.

Кроме того, в ходе разбирательства стало известно, что сотрудниками военной прокуратуры зафиксирована жалоба от военнослужащих 72 омбр о принуждении командиром роты участвовать в организации постановочного обстрела позиций ВСУ в преддверии визита председателя ОБСЕ Э. Рамы, для чего группа должна была выдвинуться в «серую зону», провести обстрел позиций ВСУ с привлечением для его фиксации представителей украинских телеканалов «1+1» и «5 канал».

При этом один из военнослужащих бригады, отказавшийся участвовать в данном мероприятии, совершил самовольное оставление части.

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