Сводки от ополчения Новороссии 22 января 2020
- 06:00 Страшная зона возмездия: кровавый провал ВСУ в серой зоне, страх и бегство военных (ВИДЕО).
- 03:06 Правосудия не будет — Киев терзал Донбасс по договорённости с ОБСЕ.
- Вчера 23:15 Украина не будет разводить силы по всей линии разграничения, потому что в этом нет смысла, — минобороны.
Страшная зона возмездия: кровавый провал ВСУ в серой зоне, страх и бегство военных (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксирован один обстрел территории Республики со стороны ВСУ.
На славяносербском направлении военнослужащими 93 бригады ВСУ по приказу военного преступника Брыжинского с применением запрещенных Минскими соглашениями 82-х мм минометов подвергся обстрелу н.п. Березовское, по которому было выпущено десять мин.
Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
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Целенаправленное нарушение договоренностей о соблюдении полного и бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ дискредитирует президента Зеленского в глазах лидеров мировых держав как гаранта выполнения договоренностей, достигнутых во время нормандского саммита, и в очередной раз подтверждает его нежелание мирного урегулирования конфликта.
В свою очередь участившиеся случаи обвинений украинской стороной в нарушениях режима прекращения огня со стороны НМ в последние дни связаны с запланированным на сегодня визитом в зону «ООС» вновь назначенного председателя ОБСЕ в Европе Эди Рамы, и направлены на демонстрацию украинских вооруженных сил в качестве жертвы, а не в качестве агрессора, убивающего мирное население Донбасса.
Кроме того, с помощью постоянных обвинений Народных Республик в несуществующих обстрелах украинское военно-политическое руководство создает информационный фон, ставящий под угрозу принятия решения о дальнейшем разведении сил и средств.
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Противник продолжает размещать военную технику и вооружение в населенных пунктах вблизи линии боевого соприкосновения, создавая тем самым угрозу жизни мирным жителям.
Так, в зоне ответственности 72 бригады ВСУ зафиксировано:
— н.п. Золотое — девять боевых бронированных машин;
— н.п. Новоалександровка — одна боевая бронированная машина и одна боевая машина пехоты;
— н.п. Новозвановка — одна боевая машина пехоты.
Данная информация также подтверждается наблюдателями ОБСЕ.
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В рядах ВСУ отмечается резкое снижение уровня морально-психологического состояния, следствием этому служат участившиеся случаи гибели и травмирования военнослужащих в небоевых условиях.
Наша разведка получила предварительные данные разбирательства, проводимого комиссией генштаба ВСУ по факту небоевых потерь в 72 бригаде 18 января этого года, результатом которого стала гибель одного и ранение восьмерых военнослужащих, а также уничтожение боевой машины пехоты и военного имущества в районе н.п. Золотое.
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Кроме этого, комиссией установлен очередной факт сокрытия потерь личного состава.
После произошедшего происшествия, пытаясь оправдаться перед вышестоящим командованием за понесенные потери в личном составе и технике, Богомолов наспех спланировал боевую вылазку в зоне ответственности 72 бригады, чтобы затем доложить о «боевых успехах» и продвижении в серой в зоне. По его указанию была отправлена группа для изучения местности и оборудования позиций.
В ходе выдвижения в назначенный район группа военнослужащих зашла на минное поле, оставленное их предшественниками из 54 омбр, в результате чего понесла потери.
Нам стало известно об одном погибшем — по фамилии Слободанюк — и пятерых раненых военнослужащих, в числе которых два офицера — командир батальона подполковник Чумаков, 1983 г.р., и командир роты огневой поддержки лейтенант Горов, 1977 г.р., а также трое солдат — Кореневский, 1977 г.р., Галайчук, 1999 г.р. и Петраков, 1985 г.р. с диагнозами «взрывные травмы и акубаротравмы (контузия)», получив их от своих мин.
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Также проверяющими вскрыты случаи сокрытия потерь в период новогодних и рождественских праздников, которые составили четверо военнослужащих погибшими и семеро ранеными.
Только за указанный период двенадцать военнослужащих дезертировали с позиций, двое из которых с оружием, и об этих фактах командование 72 бригады в штаб «ООС» и ОТГ «Север» не докладывало.
Стало известно, что, по результатам проверки, комиссия Генштаба ВСУ будет рекомендовать рассмотреть Богомолова на предмет соответствия занимаемой должности за многочисленные факты сокрытия небоевых потерь и СОЧ, а также представление в вышестоящий штаб ложной информации о реальной боевой обстановке и обстрелах своих позиций.
Кроме того, в ходе разбирательства стало известно, что сотрудниками военной прокуратуры зафиксирована жалоба от военнослужащих 72 омбр о принуждении командиром роты участвовать в организации постановочного обстрела позиций ВСУ в преддверии визита председателя ОБСЕ Э. Рамы, для чего группа должна была выдвинуться в «серую зону», провести обстрел позиций ВСУ с привлечением для его фиксации представителей украинских телеканалов «1+1» и «5 канал».
При этом один из военнослужащих бригады, отказавшийся участвовать в данном мероприятии, совершил самовольное оставление части.
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Правосудия не будет — Киев терзал Донбасс по договорённости с ОБСЕ
Сколько надежд было возложено на ОБСЕ, когда все ещё думали, что «миротворческие наблюдатели» откроют глаза на преступления Киева в Донбассе.
Однако этого не случилось. Как оказалось, всё происходило с точностью наоборот при полном попустительстве бывшего представителя председателя ОБСЕ на Украине Мартина Сайдика.
Стало известно, что Сайдик поддерживал Киев в минском процессе за некое вознаграждение. Финансовая «благодарность» переводилась через различные лоббистские фонды и организации, через которые обычно Запад совершает все «теневые операции».
Однако сделка распространялась и на действия контактной группы ОБСЕ по урегулированию ситуации в Донбассе. Отсюда и все эти безнаказанные варварские операции киевских карателей, которые всячески игнорируются, несмотря на имеющийся багаж фактов.
По крайней мере, теперь понятно, почему в своём интервью Сайдик так накинулся на посредническую деятельность России, обвинив Донбасс в бессмысленном нежелании находиться в составе Украины.
Нашёл представитель ОБСЕ и ответ на вопрос, почему Киев не выполняет своих обязательств по урегулированию ситуации.
По его словам, решения нужно принимать пакетом. В силу невозможности, Украина так и поступает. Якобы для соблюдения мира необходимо предоставить Незалежной контроль над границей между Донбассом и Россией.
С чего бы, если этого пункта даже не было в перечне минских договоренностей? Сайдику стоило бы изучить хотя бы соглашения, прежде чем так паршиво отыгрывать роль лоббиста киевских интересов. К тому же, зачем так нелепо делать вид, будто никто не помнит, какие условия урегулирования ситуации подписывал Порошенко?
Смена политической силы не освобождает от выполнения этих обязательств, взятые на себя Украиной, всё ещё существующей в статусе государства. Пока Зеленский пытается увильнуть от ответственности, продажный представитель ОБСЕ пытается оправдать действия украинского лидера.
Смотрится это богомерзко, ведь всё это время украинская неонацистская нечисть продолжает терроризировать Донбасс.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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Украина не будет разводить силы по всей линии разграничения, потому что в этом нет смысла, — минобороны
Разведение сил по всей линии разграничения на Донбассе может занять годы. Это приведет к замораживанию конфликта и противоречит минским соглашениям.
Поэтому Украина выступает против разведения сил по всей границе в зоне конфликта.
Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
«Мы выступаем против разведения по всей линии, ведь такой путь является ошибочным, и таким, что противоречит самой сути минских соглашений. С кем разводиться, если они должны разоружаться?
На самом деле есть много причин, но это основная. Это как разные треки, которые не совпадают», — сказал Загороднюк.
Министр отметил, что разведение по всей линии разграничения протяженностью 410 км может занять годы.
«А как можно годами проводить разведение? Оно бы перешло в замороженный конфликт. А нам категорически не подходит признание замороженного конфликта.
Некоторые политики говорили и сейчас говорят: давайте признавать это замороженным конфликтом. Это и есть неправильный путь, потому что он фактически фиксирует соглашение с ситуацией, которая есть сейчас, и говорит: ну все, это нам подходит, это нам не подходит формально, но мы соглашаемся, что пусть так оно и будет. Тогда напряжение снимается, уже никто не говорит о возвращении территорий или говорит очень вяло, и точно снимается напряжение со всего международного сообщества, начинает лоббироваться снятие санкций, и все это будет продолжаться десятилетия», — сказал Загороднюк.
По его словам, если минские соглашения будут выполняться, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла.
«Эту войну можно завершить — они должны просто выполнить минские соглашения и уйти. В мире есть разные конфликты, есть недоразумения.
Но у нас на востоке Украины не было конфликтов до 2014 года, никаких преследований на этнической или языковой почве. Это конфликт, который был создан в 2014 году абсолютно искусственно. Как он был создан, так же его и можно завершить. Если минские соглашения выполнять, то в сплошном разведении по всей линии нет смысла», — уточнил министр.
Загороднюк сообщил, что украинская сторона предоставила предложения и определила новые участки разведения сил еще в прошлом году. Также он в который раз подчеркнул, что разведение может происходить в отдельных точках только как гуманитарная составляющая.
«Эти действия могут происходить в отдельных точках, как гуманитарная составляющая — это наша позиция и до, и в течение, и после нормандской встречи — чтобы люди могли пересекать линию разграничения, чтобы было хоть какое-то оживление экономики в этом регионе, потому что он очень депрессивный», — пояснил он.
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