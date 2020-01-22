Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 января 2020
- 10:20 Военные РФ и Сирии отбили атаку «боевиков» на учениях в Тартусе.
- 10:19 Другая Сирия. Снежные веселья.
- 09:15 Хуситы атаковали саудовскую авиабазу.
- 05:30 Война в Ливии: Россия начинает реализовывать свой план (ВИДЕО).
- 04:01 ИГИЛ скинуло 254 кг ненависти: на место «Джаббы-Джихат» пришёл новый главарь группировки, а он даже не араб (ФОТО).
Военные РФ и Сирии отбили атаку «боевиков» на учениях в Тартусе
Подробности на https://tvzvezda.ru
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Другая Сирия. Снежные веселья
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Хуситы атаковали саудовскую авиабазу
Как и ожидалось, после недавнего успеха с уничтожением лагеря хадистов в Марибе, хуситы снова вернулись к практике ударов по территории Саудовской Аравии. Ночью была предпринята атака балистическими ракетами на авиабазу имени "Короля Халида" в районе города Хамис Мушайт.
Про-саудовские источники отмечают, что защищавшие базу комплексы "Пэтриот" PAC 3 смогли сбить как минимум 1 баллистическую ракету Буркан-2.
Звучит достаточно расплывчато, так как речь шла об атаке несколькими ракетами. Куда попали остальные ракеты – пока неясно.
О жертвах и разрушениях на авиабазе не сообщается.
Сама база уже подвергалась атакам в прошлом году, когда местное ПВО прохлопало хуситские дроны, которые причинили некоторые разрушения на базе.
PS. Командование хадистов после чудовищных потерь в Марибе призывает саудитов подумать о прямом наступлении на Сану, чтобы "покончить с терроризмом хуситов". Это те самые люди, которые за полгода не смогли взять Ходейду в условиях благоприятной местности и подавляющего технического превосходства.
PS2. Также подтвердилась информация, что при ударах хуситов в Марибе погиб командир 4-й бригады хадистов. Также вчера был убит еще и командир 1-й бригады южных сепаратистов.
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Война в Ливии: Россия начинает реализовывать свой план (ВИДЕО)
Руководитель российского МИД Сергей Лавров прокомментировал итоги прошедшей в Берлине конференции по Ливии. По его словам, слишком велики различия в подходах». Поэтому внутриливийский диалог пока не завязывается.
По окончанию переговоров он отметил, что итоговый документ содержит положения об устойчивом прекращении огня «и о том, как преодолевать нынешний ливийский кризис».
Как передаёт канал «Россия 1», в Кремле в целом результат этой встречи оценивают позитивно, а вот соглашения между двумя противоборствующими сторонами не получилось заключить ни после московской встречи, ни после берлинской.
Удалось, тем не менее, договориться о том, чтобы международные участники согласились пока не отправлять военную помощь ни одной из сторон, пока действует перемирие. Более подробно о ситуации в Ливии рассказал российский политолог Сергей Михеев.
«Если так, в общих чертах, то интересно следующее. Во-первых, Россия подтверждает свою способность быть модератором в таких сложных ситуациях и при этом не просто модератором, но и той страной, которая приводит к урегулированию конфликта.
Мы прекрасно продемонстрировали, как это можно сделать в Сирии. И на самом деле, если хотите, такая модель, рабочий формат и для многих других подобных ситуаций. А ситуаций таких в мире немало», — рассказал он в эфире «Вестей».
Потому, как заметил эксперт, «Россия показывает, что она может это делать» и, по его мнению, «для неё важно, чтобы ливийская ситуация была урегулирована».
«Потому что в Ливии достаточно сложная ситуация, что касается дипломатического уровня», — пояснил Михеев.
Во-вторых, как сказал Михеев, «мы хотим вернуться в Ливию, но не просто вернуться, а к ситуации, когда есть центральное правительство, которое контролирует положение дел в стране».
«В конце концов, нам это выгодно с точки зрения наших поставок туда, в том числе между прочим и оружия. Но уже вне формата войны. И в том числе с точки зрения экономических интересов.
Потому что на самом деле пока там был Каддафи экономических интересов у России там было достаточно. Нам это интересно с точки зрения экономики», — подчеркнул он.
В-третьих, как заметил эксперт, «прекратить войну в Ливии необходимо и с точки зрения борьбы с международным терроризмом».
«Много раз мы слышали о том, потерпевшие в Сирии поражение, неудачу террористы, они перебираются в разные края, в том числе в Ливию. В Ливии есть целые анклавы, которые они контролируют и там создают свои базы. И для нас ликвидация этих анклавов тоже принципиально важна», — сказал политолог.
Так, по словам Михеева, если бы Москва сейчас не вмешалась в ситуацию, «то в общем неизвестно ещё каких бы дров наломала там Турция». То есть, российская сторона «самим фактом перевода этой ситуации в дипломатический, в политический переговорный процесс на самом деле сдержали крайние варианты развития событий».
«Другое дело, что, да,вот Хафтар с Сараджем настолько друг друга ненавидят, что даже вот, так сказать такую испытываю неприязнь к потерпевшему, что кушать не могу. Даже не могут друг друга видеть. Но это обычная, если честно для Востока история. Хотя я не исключаю такой конспиративной тоже линии событий… Но дело в том, что давайте не забывать, кто такой Хафтар и как он оказался когда-то в США. Все его связи с США никуда не делись», — напомнил он зрителям канала «Россия 1».
Со слов Михеева, американцы были готовы к тому, чтобы именно Хафтар возглавил Ливию. При этом эксперт не исключил того, что, возможно, его отказ подписывать соглашение в Москве — «это какая-то игра с целью повысить роль американцев в этом процессе». С Северной Кореей у Трампа не получилось, с Ираном тоже, а с Китаем торговое соглашение — «серединка на половинку», как заметил политолог. Но он выдаёт это за победу, потому что Трампу в преддверии выборов в США «нужны какие-то очевидные успехи».
«Конечно, это моя субъективная точка зрения, может быть, даже немножко конспирологии для перца, что называется. Но я не исключаю, что Хафтар может в данном случае преследовать чьи-то интересы каких-то третьих стран», — поделился мнением эксперт.
Эксперт обратил внимание на то, что «вырисовывается ситуация, при которой Европа, Россия и Турция могут найти некий консенсус в урегулировании достаточно сложного конфликта».
«Американцы были представлены достаточно высоко, но всё-таки это Помпео и всё-таки это фактически министр иностранных дел. Но то, что европейские лидеры могут договориться по поводу ситуации в Ливии — это было бы важно и логически это было правильно.
В конце концов именно Европа обрушила Ливию в этот хаос. Франция в этом участвовала непосредственно. Кому как не Макрону исправлять в том числе эти ошибки…
Для Меркель — ну, они непосредственно участия не принимали, но для неё это важно и внешнеполитический успех был бы. Кстати, он происходит с подачи, в том числе президента Путина и России. Мне кажется, Меркель этим в общем-то довольна. Выглядела, по крайней мере, достаточно довольной», — подытожил Михеев.
Не исключено, что для Меркель, которая вскоре должна уйти, — это будет, может быть, последний большой успех.
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ИГИЛ скинуло 254 кг ненависти: на место «Джаббы-Джихат» пришёл новый главарь группировки, а он даже не араб (ФОТО)
Вряд ли сейчас кто-нибудь вспомнит кровавого тирана аль-Багдади, «ликвидированного» силами США в Сирии.
Сейчас все внимание уделено пойманному главарю ИГИЛ*, получившему прозвище «Джабба-Джихат» из-за своего веса. А также пришедшему ему на смену боевику, который, по слухам даже не араб.
Но давайте обо всем по порядку.
Недавно в Ираке схватили главаря ИГИЛ Абу Абдул Бари — его поимка породила множество мемов в соцсетях из-за поразительного сходства с инопланетным злодеем по имени Джабба Хатт из «Звездных войн».
Из-за веса (а он составляет 254 кг) Абдул Бари нарекли «Джаббой-Джихат». Несмотря на то, что толстяк-террорист даже не мог подняться с места, за время своего «правления» он успел натворить немало зла.
«Джабба-Джихат» был муфтием и на основе религиозных приговоров разрешал ИГИЛ пытать, насиловать и убивать людей.
На его совести лежит больше сотни смертей женщин и детей, и имеются сведения, что некоторые «приговоры» он умудрялся исполнять лично. За ужасные преступления террористу грозит смертная казнь через повешение.
Но с поимкой Абул Бари существование ИГИЛ, к сожалению, не прекращается. Новым лидером группировки стал Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля, и он — не араб. Об этом пишет The Guardian.
Также журналисты со ссылкой на источники в спецслужбах утверждают, что преемники Багдади были скорее мифическими, но аль-Мауля — настоящий. Сам Рахман — туркоман, родом из иракского Телль-Афара.
В издании также отметили, что новый лидер ИГИЛ имеет связи в Турции, а его брат является представителем политического движения «Фронт иракских туркмен».
От себя добавлю: аль-Мауля выглядит гораздо серьезнее и злее толстого «Джаббы-Джихат», если его вообще можно назвать преемником Багдади.
А значит, ИГИЛ и дальше будет кошмарить Ближний Восток и европейские страны. К сожалению.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
*Запрещённая в РФ террористическая организация.
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