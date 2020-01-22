Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 января 2020

Руководитель российского МИД Сергей Лавров прокомментировал итоги прошедшей в Берлине конференции по Ливии. По его словам, слишком велики различия в подходах». Поэтому внутриливийский диалог пока не завязывается.

По окончанию переговоров он отметил, что итоговый документ содержит положения об устойчивом прекращении огня «и о том, как преодолевать нынешний ливийский кризис».

Как передаёт канал «Россия 1», в Кремле в целом результат этой встречи оценивают позитивно, а вот соглашения между двумя противоборствующими сторонами не получилось заключить ни после московской встречи, ни после берлинской.

Удалось, тем не менее, договориться о том, чтобы международные участники согласились пока не отправлять военную помощь ни одной из сторон, пока действует перемирие. Более подробно о ситуации в Ливии рассказал российский политолог Сергей Михеев.

«Если так, в общих чертах, то интересно следующее. Во-первых, Россия подтверждает свою способность быть модератором в таких сложных ситуациях и при этом не просто модератором, но и той страной, которая приводит к урегулированию конфликта.

Мы прекрасно продемонстрировали, как это можно сделать в Сирии. И на самом деле, если хотите, такая модель, рабочий формат и для многих других подобных ситуаций. А ситуаций таких в мире немало», — рассказал он в эфире «Вестей».

Потому, как заметил эксперт, «Россия показывает, что она может это делать» и, по его мнению, «для неё важно, чтобы ливийская ситуация была урегулирована».

«Потому что в Ливии достаточно сложная ситуация, что касается дипломатического уровня», — пояснил Михеев.

Во-вторых, как сказал Михеев, «мы хотим вернуться в Ливию, но не просто вернуться, а к ситуации, когда есть центральное правительство, которое контролирует положение дел в стране».

«В конце концов, нам это выгодно с точки зрения наших поставок туда, в том числе между прочим и оружия. Но уже вне формата войны. И в том числе с точки зрения экономических интересов.

Потому что на самом деле пока там был Каддафи экономических интересов у России там было достаточно. Нам это интересно с точки зрения экономики», — подчеркнул он.

В-третьих, как заметил эксперт, «прекратить войну в Ливии необходимо и с точки зрения борьбы с международным терроризмом».

«Много раз мы слышали о том, потерпевшие в Сирии поражение, неудачу террористы, они перебираются в разные края, в том числе в Ливию. В Ливии есть целые анклавы, которые они контролируют и там создают свои базы. И для нас ликвидация этих анклавов тоже принципиально важна», — сказал политолог.

Так, по словам Михеева, если бы Москва сейчас не вмешалась в ситуацию, «то в общем неизвестно ещё каких бы дров наломала там Турция». То есть, российская сторона «самим фактом перевода этой ситуации в дипломатический, в политический переговорный процесс на самом деле сдержали крайние варианты развития событий».

«Другое дело, что, да,вот Хафтар с Сараджем настолько друг друга ненавидят, что даже вот, так сказать такую испытываю неприязнь к потерпевшему, что кушать не могу. Даже не могут друг друга видеть. Но это обычная, если честно для Востока история. Хотя я не исключаю такой конспиративной тоже линии событий… Но дело в том, что давайте не забывать, кто такой Хафтар и как он оказался когда-то в США. Все его связи с США никуда не делись», — напомнил он зрителям канала «Россия 1».

Со слов Михеева, американцы были готовы к тому, чтобы именно Хафтар возглавил Ливию. При этом эксперт не исключил того, что, возможно, его отказ подписывать соглашение в Москве — «это какая-то игра с целью повысить роль американцев в этом процессе». С Северной Кореей у Трампа не получилось, с Ираном тоже, а с Китаем торговое соглашение — «серединка на половинку», как заметил политолог. Но он выдаёт это за победу, потому что Трампу в преддверии выборов в США «нужны какие-то очевидные успехи».

«Конечно, это моя субъективная точка зрения, может быть, даже немножко конспирологии для перца, что называется. Но я не исключаю, что Хафтар может в данном случае преследовать чьи-то интересы каких-то третьих стран», — поделился мнением эксперт.

Эксперт обратил внимание на то, что «вырисовывается ситуация, при которой Европа, Россия и Турция могут найти некий консенсус в урегулировании достаточно сложного конфликта».

«Американцы были представлены достаточно высоко, но всё-таки это Помпео и всё-таки это фактически министр иностранных дел. Но то, что европейские лидеры могут договориться по поводу ситуации в Ливии — это было бы важно и логически это было правильно.

В конце концов именно Европа обрушила Ливию в этот хаос. Франция в этом участвовала непосредственно. Кому как не Макрону исправлять в том числе эти ошибки…

Для Меркель — ну, они непосредственно участия не принимали, но для неё это важно и внешнеполитический успех был бы. Кстати, он происходит с подачи, в том числе президента Путина и России. Мне кажется, Меркель этим в общем-то довольна. Выглядела, по крайней мере, достаточно довольной», — подытожил Михеев.

Не исключено, что для Меркель, которая вскоре должна уйти, — это будет, может быть, последний большой успех.

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