Главная » Мировоззрение, Политика

Штрихи к портрету Любимовой

01:24. 22 января 2020 92 просмотра Один комментарий Опубликовал:


Для тех, кто интересовался личностью нового министра культуры Ольги Любимовой.

1. Любимова о православном ТВ https://www.pravmir.ru/olga-lyubimova/
2. Любимова о российском кино https://www.youtube.com/watch?v=_7mRNhmrKPM + https://www.youtube.com/watch?v=I-rsBU0trIA

Мединский как оказалось недалеко ушел с насиженного места. Переехал в Кремль помощником Путина по культуре.
Скворцова, кстати, тоже не осталась без работы – она сменит в Росздравнадзоре Мурашко, который занял ее место в правительстве. Классика передвижения мебели.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5585012.html

Метки: кино, Культура, Любимова, Мединский, правительство

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:


Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1817 1485
    Антон 22 января 2020 в 9:32

    На лицо симпатичная, а в остальном – посмотрим.

    А вообще, конечно, отставка правительства странная получилась – многих отставленных приютила администрация президента. Если они такие хорошие специалисты, зачем их отставили, а если плохие, зачем приютили?

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)