Штрихи к портрету Любимовой
01:24. 22 января 2020 92 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Для тех, кто интересовался личностью нового министра культуры Ольги Любимовой.
1. Любимова о православном ТВ https://www.pravmir.ru/olga-lyubimova/
2. Любимова о российском кино https://www.youtube.com/watch?v=_7mRNhmrKPM + https://www.youtube.com/watch?v=I-rsBU0trIA
Мединский как оказалось недалеко ушел с насиженного места. Переехал в Кремль помощником Путина по культуре.
Скворцова, кстати, тоже не осталась без работы – она сменит в Росздравнадзоре Мурашко, который занял ее место в правительстве. Классика передвижения мебели.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5585012.html
На лицо симпатичная, а в остальном – посмотрим.
А вообще, конечно, отставка правительства странная получилась – многих отставленных приютила администрация президента. Если они такие хорошие специалисты, зачем их отставили, а если плохие, зачем приютили?