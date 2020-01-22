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Путин проводит встречу со студентами в центре «Сириус» в Сочи

19:33. 22 января 2020 86 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Прямая трансляция. Президент России Владимир Путин в преддверии Дня российского студенчества посещает образовательный центр «Сириус» в Сочи. Глава государства встречается со студентами, показавшими высокие профессиональные и социальные достижения, а также их преподавателями.

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#ВладимирПутин #Студенты #Сочи

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4TV0utj_G80

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2369 1372
    Voyager 22 января 2020 в 20:09

    Тройная Звезда Сириус..Символом которой, является ДвухГлавый Орел с Третей Головой , как Короной Покровительства.С чего бы, ЭТО??? ….
    Путин не простой Человек, Ну или Та ,Контора, которая его Курирует… )))

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