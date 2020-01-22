Путин проводит встречу со студентами в центре «Сириус» в Сочи
19:33. 22 января 2020 86 просмотров Один комментарий Опубликовал: brahman
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#ВладимирПутин #Студенты #Сочи
Тройная Звезда Сириус..Символом которой, является ДвухГлавый Орел с Третей Головой , как Короной Покровительства.С чего бы, ЭТО??? ….
Путин не простой Человек, Ну или Та ,Контора, которая его Курирует… )))