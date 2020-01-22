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Позднесоветские мифы и историческая правда. А. Фурсов. Н. Сапелкин

22:47. 22 января 2020 38 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Историки Андрей Фурсов и Николай Сапелкин о жизненном пути известного советского писателя Андрея Платонова. Какие мифы существуют о нём. Как всё было на самом деле.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dx6GTz6UxpE

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