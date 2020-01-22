Позднесоветские мифы и историческая правда. А. Фурсов. Н. Сапелкин
Историки Андрей Фурсов и Николай Сапелкин о жизненном пути известного советского писателя Андрея Платонова. Какие мифы существуют о нём. Как всё было на самом деле.
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