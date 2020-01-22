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Почему происходят измены? Алексей Орлов и Михаил Ять

17:14. 22 января 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Как происходят измены.

Алексей Орлов и Михаил Ять

В редакцию Народного Славянского Радио пришло такое сообщение:

“Здравия! Откуда берутся измены и желания изменять? Как к изменам относились наши предки?
Ведь у нормальных людей такого желания нет и у меня в том числе. Я считаю это опасным грехом, а как считаете вы?”

Чтобы ответить на эти вопросы подробней, мы решили записать эту передачу…

Что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Rf7xwjeTIkw

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