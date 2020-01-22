Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов, «апологет госкапитализма»

Государственник в кресле либерала

Логично, что именно на него и возложили президент и новый премьер конкретную работу по их реализации в роли куратора всего финансово-экономического блока правительства.Андрею Белоусову – 60 лет. Он потомственный экономист. Его отец Рэм Белоусов — известный историк экономики, входил в число разработчиков реформ Косыгина (тогдашнего главы правительства СССР). Стоит ли удивляться, что Андрей получил элитное, по советским меркам, образование, окончив Вторую физ-мат школу в Москве, а затем с отличием экономфак МГУ. В дальнейшем он прошел превосходную научную школу ведущих советских академиков-экономистов Александра Анчишкина и Юрия Еременко. Не затерялся он и в рыночные времена, основав аналитическую компанию – Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования прогнозирования (ЦМАКП), которая быстро завоевала авторитет в экспертных кругах. Центр этот благополучно функционирует и по сей день, и одну из топ-должностей в нем занимает родной брат Андрея Дмитрий — тоже известный экономист.Что касается Андрея Рэмовича, то на рубеже веков он входил в состав коллегии Министерства экономического развития, и выступал консультантом ряда премьеров — от Примакова до Фрадкова. 2006 год стал для нашего героя рубежным: он защитил докторскую диссертацию и перешел на работу в госслужбу, став заместителем Германа Грефа в Министерстве экономического развития (МЭР). Чиновничья карьера у Белоусова складывалась вполне успешно, и в мае 2012 году он занял пост главы МЭР. Но уже спустя год оставил правительство и перешел на должность помощника президента РФ по экономике. В тот момент СМИ писали, что якобы сам Белоусов считает это шагом вперед в своей карьере, поскольку недоволен кадровым составом тогдашнего кабинета Медведева.О личной жизни первого вице-премьера известно то, что он женат вторым браком, а от первого у него взрослый, 25-летний сын Павел. Свободное время Андрей Белоусов, судя по всему, посвящает гармоничному развитию души и тела, поскольку в числе его главных хобби значатся атлетическая гимнастика и история живописи.Надо сказать, что роль первого вице-премьера, отвечающего за весь финансово-экономический блок, и при премьере Медведеве и при премьере Путине была почти сакральной, учитывая то, что они оба не имели экономического образования. И занимали эту позицию люди, которых принято считать либералами от экономики: Алексей Кудрин, Игорь Шувалов, Антон Силуанов.У Андрея Белоусова бэкграунд совсем другой: он, как утверждают источники «МК» – безусловный рыночник, но далекий от либеральных взглядов, связанных в обывательском представлении с Высшей школой экономики или Гайдаровским институтом. В первую очередь Белоусова характеризуют как «государственника». Этот свой статус он весьма ярко и где-то даже скандально проявил в августе 2018 года, предложив в письме Владимиру Путину предложил изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов и направить их на выполнение майских указов. Такой «бесхитростный» способ экспроприации олигархических миллиардов ожидаемо не вызвал энтузиазма у бизнеса, была организована утечка соответствующей информации с последующим публичным скандалом, в котором позже Белоусов обвинил вероломных бизнесменов. Властям пришлось спускать ситуацию на тормозах, в результате вместо административного повышения фискальной нагрузки компаниям предложили добровольно увеличивать инвестиции в важные для государства проекты.Осенью 2019 года Белоусов озвучил три рецепта экономического роста: удешевить заимствования за счет снижения ключевой ставки ЦБ до 5%, улучшить инестклимат за счет снижения давления силовиков и запуска «регуляторной гильотины», повышысить доступность технологий для бизнеса и обеспечить предприятия современными кадрами. С либерального фланга эти рецепты были тут же раскритикованы, как банальные и недостаточные, а живущий и работающий сейчас в США экс-зампред Банка России Сергей Алексашенко даже написал по этому поводу в своем блоге: «Бедноватая экономическая политика у г-на Белоусова. Скудноват полет мысли».А вот экономисты-государственники довольны нынешним возвышением Белоусова. «Модернизация становится теоретически возможной, хотя и по-прежнему (пока в Банке России Набиуллина) маловероятной», – прокомментировал назначение ярый критик либералов, руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.Что же, строй который образовался в современной России спустя 30 лет после начала рыночных реформ, большинство экспертов называет «государственным капитализмом». В зависимости от собственных взглядов, кто-то произносит это словосочетание с разочарованием и осуждением, кто-то с восторгом и удовлетворением. Но как бы то ни было, логично что экономическую политику госкапитализма в правительстве будет олицетворять и проводить в жизнь государственник, а не либерал-западник.Впрочем, не стоит торопиться с выводами. Взгляды аналитика или даже помощника президента — это одно, а реальная работа вице-премьера — совсем другое. Самый наглядный пример — постдефолтное правительство Евгения Примакова, где в роли первого вице был Юрий Маслюков- ставленник КПРФ. Многие ждали от него и его экономической команды соответствующих шагов, типа национализации, пересмотра итогов залоговых аукционов и фиксированного курса рубля. Но жизнь заставила правительство идти по сугубо рыночному пути. На котором оно преуспело почище многих «либеральных» кабинетов.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9679367.html