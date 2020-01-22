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Новый состав правительства Российской Федерации | ПРЯМОЙ ЭФИР I

10:21. 22 января 2020 194 просмотра 6 коммент. Опубликовал:

Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lrbs2mJcmuQ

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 445 325
    Леонид 22 января 2020 в 10:42

    Давно сказана: “…а вы, друзья, как не садитесь…”. Пока природные ресурсы, общественное производство, образование.. – в руках “хозяев денег” – ничего хорошего нам не светит. Зомбирование продолжается…

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    2
  • 24667 21463
    Вячеслав 22 января 2020 в 10:45

    Если и дальше будет усугубление ситуации, то какой тогда от них прок?

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    1
  • 303 239
    Valeriy Bondarik 22 января 2020 в 10:59

    ,.,З Д Р А В С Т В У Й Т Е,.,

    Н-да…Тяжела НОША…”Императора” ВСЕЯ Руси…
    Но господин Путин,а куда Ему деться…Старается…
    Однако-же Ему “ЭТО”…по-всей ВИДИМОСТИ,даётся НЕ легко…

    …Косвенные Признаки эТОГО :

    _УВЕЛИЧИЛОСЬ(как-будто,бы…)количество МОРЩИН на лбу…
    _УВЕЛИЧИЛИСЬ(как-будто,бы…)ДВА пятна(около правого глаза И около пробора)…
    _НОС…(как-будто,бы…)- СТАЛ более…”ПОРИСТЫМ”…(где-то ВНУТРИ тела ПРИЧИНЫ…)
    Но Он(ПВВ) молодец,старается держаться…хотя и ВИДНО,что Уже СДАЁТ…
    [а про СОСТАВ "новых" ЧЛЕНОВ...как и некоторых СТАРЫХ - нет слов,один ИХ ВИД...]
    [ну а как ТАМ..."вернейший-из-вернейшИХ"...полит-МАЛЫШ...dimon`чik = из ЧУЖ`ИХ...]

    ->>> Удачи России Пожелать – Хочется,но…при этИХ…получится-Li…Охо-хо-хо…
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…) настроения. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 22-1-20.

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    1

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