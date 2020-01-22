Новый состав правительства Российской Федерации | ПРЯМОЙ ЭФИР I

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lrbs2mJcmuQ
Давно сказана: “…а вы, друзья, как не садитесь…”. Пока природные ресурсы, общественное производство, образование.. – в руках “хозяев денег” – ничего хорошего нам не светит. Зомбирование продолжается…
Если и дальше будет усугубление ситуации, то какой тогда от них прок?
Лица другие, а дорога та же…
Кстати, хазары появились.
Другое приводит в недоумение – зачем он тогда с воодушевлением расхваливает прежний состав правительства, если с такой скоростью произвёл его обновление…
Он не может признать свои ошибки.
Рейтинг и так падает.
,.,З Д Р А В С Т В У Й Т Е,.,
Н-да…Тяжела НОША…”Императора” ВСЕЯ Руси…
Но господин Путин,а куда Ему деться…Старается…
Однако-же Ему “ЭТО”…по-всей ВИДИМОСТИ,даётся НЕ легко…
…Косвенные Признаки эТОГО :
_УВЕЛИЧИЛОСЬ(как-будто,бы…)количество МОРЩИН на лбу…
_УВЕЛИЧИЛИСЬ(как-будто,бы…)ДВА пятна(около правого глаза И около пробора)…
_НОС…(как-будто,бы…)- СТАЛ более…”ПОРИСТЫМ”…(где-то ВНУТРИ тела ПРИЧИНЫ…)
Но Он(ПВВ) молодец,старается держаться…хотя и ВИДНО,что Уже СДАЁТ…
[а про СОСТАВ "новых" ЧЛЕНОВ...как и некоторых СТАРЫХ - нет слов,один ИХ ВИД...]
[ну а как ТАМ..."вернейший-из-вернейшИХ"...полит-МАЛЫШ...dimon`чik = из ЧУЖ`ИХ...]
->>> Удачи России Пожелать – Хочется,но…при этИХ…получится-Li…Охо-хо-хо…
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…) настроения. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 22-1-20.
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Жизнь всегда тем более осмысленна, чем труднее она даётся.
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Давно сказана: “…а вы, друзья, как не садитесь…”. Пока природные ресурсы, общественное производство, образование.. – в руках “хозяев денег” – ничего хорошего нам не светит. Зомбирование продолжается…
Если и дальше будет усугубление ситуации, то какой тогда от них прок?
Лица другие, а дорога та же…
Кстати, хазары появились.
Другое приводит в недоумение – зачем он тогда с воодушевлением расхваливает прежний состав правительства, если с такой скоростью произвёл его обновление…
Он не может признать свои ошибки.
Рейтинг и так падает.
,.,З Д Р А В С Т В У Й Т Е,.,
Н-да…Тяжела НОША…”Императора” ВСЕЯ Руси…
Но господин Путин,а куда Ему деться…Старается…
Однако-же Ему “ЭТО”…по-всей ВИДИМОСТИ,даётся НЕ легко…
…Косвенные Признаки эТОГО :
_УВЕЛИЧИЛОСЬ(как-будто,бы…)количество МОРЩИН на лбу…
_УВЕЛИЧИЛИСЬ(как-будто,бы…)ДВА пятна(около правого глаза И около пробора)…
_НОС…(как-будто,бы…)- СТАЛ более…”ПОРИСТЫМ”…(где-то ВНУТРИ тела ПРИЧИНЫ…)
Но Он(ПВВ) молодец,старается держаться…хотя и ВИДНО,что Уже СДАЁТ…
[а про СОСТАВ "новых" ЧЛЕНОВ...как и некоторых СТАРЫХ - нет слов,один ИХ ВИД...]
[ну а как ТАМ..."вернейший-из-вернейшИХ"...полит-МАЛЫШ...dimon`чik = из ЧУЖ`ИХ...]
->>> Удачи России Пожелать – Хочется,но…при этИХ…получится-Li…Охо-хо-хо…
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…) настроения. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 22-1-20.