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Лидеры ЕС слетелись в Берлин договориться с Путиным, забыв про «изоляцию России».

14:24. 22 января 2020 295 просмотров 7 коммент. Опубликовал:

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Президент России Владимир Путин провел 19 января на конференции по Ливии в Берлине целый ряд встреч с иностранными партнерами. Судя по тому, что собственно «ливийский вопрос» в ФРГ решен не был, да и не мог там быть решенным, эти встречи «на полях» выглядят так, словно ради них все и затевалось.

Такой вывод весьма логичен: «посткрымский» статус-кво явно исчерпал себя, и отставка правительства Дмитрия Медведева этот факт всего лишь зафиксировала — окончательно и бесповоротно. Выдвижение на первые роли в исполнительной власти России «тандема» Михаил Мишустин — Андрей Белоусов продемонстрировало готовность Москвы к самым решительным мерам в отношениях с Западом: не столько военным, сколько финансово-экономическим.

Многих позабавило заявление нового главы ФНС Даниила Егорова о том, что главная задача этого ведомства теперь будет заключаться в том, чтобы платить налоги было удобно и чуть ли не приятно. Но ничего забавного тут нет, если посмотреть «с обратной стороны Луны», где подразумевается, что очень скоро НЕ платить налоги будет, наоборот, очень неудобно и дико неприятно.

Если кто-то думает, что «сильных мира сего» это обстоятельство не коснется, затронув только средний и мелкий бизнес, а также «теневой» сектор отечественной экономики, — его право. На самом деле «вывод из налоговой тени» должен коснуться всех без исключения, поскольку его целью является не только увеличение доходов консолидированного бюджета, но и перекрытие всех каналов бегства капиталов из России за рубеж, ежегодно исчисляемых в десятки миллиардов долларов.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Это, в свою очередь, напрямую затрагивает интересы западных банкиров, являющихся конечными бенефициарами такого «бегства». Если добавить к сказанному уже явные процессы выхода России из доллара и намеченного Путиным на лето 2020 года «распечатывания» Фонда национального благосостояния, а также не слишком явные, но весьма ощутимые процессы вывода постсоветских активов из британских, американских и прочих западных оффшоров, то «коллективный Запад» оказался в цугцванге — любой его ход только ухудшит положение, а бесконечно «висеть на флажке» не получится.

Санкции санкциями, но пора и честь знать, иначе без штанов можно остаться. Поэтому на зов Ангелы Меркель о том, что Путин согласился «поговорить» с западными «партнерами» под не вызывающим подозрений поводом, слетелись практически все заинтересованные лица: и президент Франции Эммануэль Макрон, и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, и премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Не говоря уже про саму бундесканцлерин, выступавшую в роли радушной хозяйки. Так сегодня выглядит «изоляция России».

Особенно показательной в этом плане получилась встреча Путина с Джонсоном, даже в условиях «нулевой информационной видимости» напоминавшая помесь классических образцов «шпионского детектива» с не менее классическими произведениями Ильфа и Петрова.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

— Это не у вас продается новый славянский шкаф? В смысле «отравления Скрипалей» «новичком»? — Джонсон заговорщицки подмигивает, потеет, запускает пятерню в и без того всклокоченную соломенную шевелюру.

— Борис, скоро ваши кудри примелькаются, и вас начнут бить. Возможно, ногами. Не исключено, что шотландскими и североирландскими. Вы хотите предложить что-то конкретное?

— Я должен передать вам, что наши отношения не улучшатся, если вы не прекратите свою дестабилизирующую и угрожающую нашей безопасности и безопасности наших друзей активность.

— Борис, мы просто хотим забрать у вас свои деньги. И мы — не Венесуэла. Не надо нас шантажировать неизвестно чем. Или обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ — там вам помогут.

— А мы вас еще на Олимпиаду не пустим!..

— То есть никаких позитивных взаимовыгодных предложений у вас по-прежнему нет? Тогда есть предложение временно избавиться от роскоши нашего общения. Желаем дальнейших успехов на ниве Brexit…

kremlin.ru / Администрация президента России

Конечно, приведенный диалог — пока более чем гипотетический. Тем более что по встречам в Берлине — минимум открытой информации, но даже та, которая есть, говорит о наличии определенного конструктива в отношениях «партнеров» с Москвой. Все на Западе уже понимают: договариваться с Россией абсолютно необходимо, и чем раньше — тем лучше. Потому что завтра условия таких договоренностей будут для них хуже, чем есть сегодня, а те, которые имеются сегодня — уже хуже тех, что были вчера…

В этом плане и Макрон, и Меркель, и Конте, судя по всему, успели «вскочить на подножку уходящего поезда». А вот про Джонсона того же сказать нельзя.

Кстати, за происходящим в Берлине внимательно следили и отчасти пытались повлиять на него фактические главы внешнеполитических ведомств США и КНР: американский госсекретарь Майк Помпео и начальник Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи. Но ни о каком прямом и даже косвенном контроле речи уже не шло.

kremlin.ru / Администрация президента России

В отечественных, да и в мировых масс-медиа сегодня наиболее популярен тезис о том, что мероприятие в Берлине не удалось. Применительно к Ливии это, очевидно, так. Но есть еще один вывод, не связанный с североафриканской тематикой: Евросоюз, в его континентальной, франко-германской форме, при содействии России попытался продекларировать свое возвращение к роли самостоятельного субъекта мировой политики. И это ему, по большому счету, удалось.

Их попытка вернуться к этой роли скорее связана с тем, что США пытаются скинуть с себя весь лишний баласт, и Европа просто вынуждена брать на себя в чем-то лидирующую роль. Кроме того, США стали проводить жесткую конкурентную по отношении к Европе политику, что принуждает европейцев к сопротивлению и большей самостоятельности. Намного важнее поставить вопрос: удается ли европейцам проводить эффективную политику в этих условиях и представлять единый центр силы? До этого явно далеко.

Источник: https://riafan.ru/1243546-lidery-es-sletelis-v-berlin-dogovoritsya-putinym-zabyv-pro-izolyaciyu-rossii

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 413 309
    Неохмыримые мстители 22 января 2020 в 14:43

    Хмы! Обсели кружком и пытают: как это ты, дорогой товарищ Вова, так ловко кошек научилсо рисовать? Расскажи нам, научи.
    А меркелиха, видать, вапще не понила – как кошек рисовать. Всю дарогу просила – повтори да повтори. Бабы, куле…

    Сночало пускай научатся кошек рисовать!

    А то – слетелись они…

    https://www.youtube.com/embed/7Fij4SIL3OQ

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    2
    • 24673 21469
      ВячеславНеохмыримые мстители 22 января 2020 в 17:29

      Напомнило КВН,- когда какая-то команда старается найти нужный ответ… А то, что слетелись эти деятели в одно место,- лишнее доказательство тому, что галактика Млечный путь, вместе с нашей планетой, входят в зону высоких частот – люди начинают осознавать реальное положение вещей, у них начинает выравниваться понимание существования на нашей планете…

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  • 1440 1014
    Игорь 22 января 2020 в 15:12

    Они и раньше всем миром мирковали, потом бомбили сначала Ирак всем миром без нас потом Сирию всем миром с нами, кто ещё сирию не бомбил ау… Как сказал квакин – ультиматум, значит бить будут всем миром без зазрения совести. Какая разница кто там победит хафтар или антихафтар дайте им самим решить. Нет этим тимуровцам надо всюду влезть и придать войне бесконечный характер.

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    • 35 19
      СержИгорь 22 января 2020 в 15:49

      Да, ЕС нужны лишь деньги и им все равно, что напевает “дядя Вова”.
      А торговать будут при любых санкциях. Санкции раздевают неудобных и ненужных олигархов в окружении “дяди Вовы”. Например для того, чтобы он особо не дергался. Могут и самого “дядю Вову” раздеть. Но это может случится лишь в тот момент когда группа Чубайса устроит попытку “цветного переворота” в Москве.
      К тому же “дядя Вова” им удобен, т.к. торговля идет в одну сторону. Залежалое оборудование валом прет в РФ. А обратного тока нет, чубайс заблокировал и развитие нано-технологий и развитие компьютерной техники. Дядя Вова его туда специально поставил.

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      • 1440 1014
        ИгорьСерж 22 января 2020 в 16:05

        Чубайс всегда распилом грамотным занимается на любом месте работы, никто ведь не сказал – Толи скрысил лям, значит знатный передовой и проверенный пильшик полезный многим. Вопрос не на Вове завис, а на абсурде – зачем вся эта заварушка на востоке, все переговорщики в первую очередь бюрократы, так повелось с самого пакта всех со всеми, бюрократы отрабатывают свою пайку, как могут, как умеют, но чтоб не кто в них пальцем зря не тыкал.

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      • 8208 3460
        BlackCatСерж 22 января 2020 в 16:06

        Перелогиньтесь.

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  • 2797 1833
    чужой 22 января 2020 в 15:29

    Слетаются вороны на помойке, посмотреть что привезли.

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