Е.Ю.Спицын и К.В.Семин на “Красной линии”. “Точка зрения. Ленин – революционер и государственник!”

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_LqzEf-sp8Y
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В уединении рождается стремление к совершенству. В одиночестве душа беседует сама с собой, и часто ее энергия обретает действенность. Поэтому, если человек стремится стать счастливым, ему нужно оставлять больше времени для себя.
— Хемингуэй Эрнест Миллер
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