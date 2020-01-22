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Бензин, вода и длинные трубы. История трубопроводных войск

19:28. 22 января 2020 79 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: ИСТОРИЯ.РФ @ Антон Трофимов

14 января 1952 года в Советском Союзе появились единственные в мире трубопроводные войска

Первая мировая война показала: все грядущие военные конфликты будут в первую очередь войнами машин. Вторая мировая со всей очевидностью продемонстрировала, что важнейшим ресурсом любой армии стало топливо: от того, как быстро и как много его доставят в войска, зависел успех любой стратегической операции. Именно на основе опыта Великой Отечественной войны в СССР и был создан новый род войск. И трубопроводные войска до сих пор не имеют аналогов ни в одной стране мира.

Бензин, вода и длинные трубы. История трубопроводных войск

Прокладка подводного трубопровода на Ладоге, май 1942 года. Источник: wwii.space


Довоенные планы и военный опыт

Первые опыты с разработкой и прокладкой полевых трубопроводов, которые позволяли бы снабжать войска топливом быстрее и в больших объемах, чем автомобильным и железнодорожным транспортом, в Советском Союзе провели ещё в начале 1930-х годов. В декабре 1933 года Управление снабжения горючими и смазочными материалами РККА получило от треста «Нефтепроводстрой» проект полевого сборно-разборного магистрального трубопровода. Он стал первым в военной истории. Характеристики его сегодня кажутся несолидными: длина — 100 км, диаметр — всего 75 мм, а пропускная способность — 350 тонн топлива в сутки. Но для своего времени это был настоящий прорыв! Вскоре заказ на изготовление опытной партии таких трубопроводов был передан в производство, но выполнить его не удалось, поскольку страна в тот момент не имела отработанной технологии производства нужных труб, а тратить деньги на импортные не было возможности. Но об идее полевых магистральных трубопроводов военные с того момента не забывали: опыт снабжения войск топливом во время конфликтов у озера Хасан и на Халхин-Голе еще и еще раз подтверждал необходимость таких сооружений. В итоге к маю 1941 года на свет появился ещё один проект сборно-разборного магистрального трубопровода, но его реализации помешала Великая Отечественная война.

Именно во время войны советские войска получили уникальный опыт прокладки полевых магистральных трубопроводов в боевых условиях, буквально под огнем противника. Самым ярким примером может служить трубопровод, который в апреле 1942 года решено было проложить по дну Ладожского озера, чтобы наладить бесперебойное снабжение Ленинградского фронта и Балтийского флота топливом. За полтора месяца, с 5 мая по 16 июня была собрана магистраль длиной 29 километров, из которых 21 км проложили под водой, на глубине около 12 метров. Это был настоящий полевой трубопровод: трубы имели резьбовые соединения, которые затем для надежности ещё и укрепляли сваркой, и делалось это все на расстоянии пары километров от линии фронта, под постоянными обстрелами и бомбежками. А в конце 1944 года были сформированы первые четыре батальона перекачки горючего, которые занялись прокладкой полевого трубопровода длиной 220 км от нефтеперерабатывающего завода в румынском Плоешти до советской нефтебазы в Рени в Одесской области. Матчасть пришлось использовать импортную: в рамках ленд-лиза из США поступил 100-миллиметровый сборно-разборный трубопровод. По этой магистрали войска 2-го и 3-го Украинских фронтов, Черноморский флот и Дунайская флотилия получили в общей сложности свыше 600 тысяч тонн горючего.

Бензин, вода и длинные трубы. История трубопроводных войск

Военные трубопроводчики монтируют полевую «нитку» в Афганистане. Источник: rsva-ural.ru


Рождение трубопроводных войск

После Победы сформированные в 1944 году батальоны перекачки топлива и приданный им батальон охраны трубопровода расформировали, но полученный ими уникальный опыт не был забыт. Он был востребован очень скоро, когда в Советском Союзе начали разрабатывать концепцию массированного танкового удара по вражеской территории. Такая доктрина предусматривала поставку в действующую армию колоссального объема топлива в короткие сроки, что для железнодорожного и автомобильного транспорта было непосильной задачей. Да и опыт переброски топлива для танковых соединений с помощью авиации, полученный во время Маньчжурской операции в августе 1945 года, показывал, что и этот способ не дает нужных результатов. В итоге военные вернулись к концепции полевых магистральных трубопроводов, взяв за основу полученный в 1944 году американский комплект труб и отечественные полевые коллекторы. Постановление об изготовлении опытного образца трубопровода нового поколения председатель Совмина СССР Иосиф Сталин подписал 22 ноября 1951 года. А 14 января 1952 года вышла директива «О формировании отдельного батальона перекачки горючего по трубопроводу» за подписью военного министра Советского Союза маршала Александра Василевского. Этот день и считается днем рождения отечественных трубопроводных войск, а первой их частью стал 71-й отдельный батальон, сформированный в городе Горьком (ныне Нижний Новгород).

Развитие нового рода войск шло ускоренными темпами. К 1953 году отечественная промышленность изготовила шесть опытных комплектов полевых трубопроводов диаметром 100 мм и длиной 100 км, которые отправились на полевые испытания в разные военные округа, чтобы понять, как они будут работать на холоде и в жару, в лесах и пустынях. И в это же время началось проектирование сборно-разборных магистралей увеличенного диаметра — 150 мм, которые приняли на вооружение уже в 1958 году. К этому времени в Советской Армии насчитывалось уже 11 трубопроводных батальонов, а в 1961 году появились и первые трубопроводные бригады, каждая из которых имела в своем составе четыре батальона. Это было связано с тем, что новым войскам пришлось взять на себя снабжение топливом не только обычных полевых войск, но и новых, ракетных, которые тоже требовали больших объемов топлива, да к тому же такого, которое нельзя прокачивать по уже имеющимся топливным магистралям. С того же момента трубопроводные войска перешли в подчинение Центрального управления ракетного топлива и горючего Минобороны, которому подчиняются и сейчас.

Бензин, вода и длинные трубы. История трубопроводных войск

Военные трубопроводчики монтируют обвязку полевой насосной установки в зоне ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Источник: trubafgan.ru


На войне и в мирной жизни

К началу 1970-х годов советские трубопроводные войска представляли собой уникальное формирование, аналогов которому не было (и, заметим, нет до сих пор) ни в одной армии мира. Уникальной была и техника, которую трубопроводчики получали на вооружение: трубомонтажные машины, которые заменяли собой сразу добрый десяток бойцов, полевые насосные установки и собственно полевые трубопроводы, позволявшие в короткий срок собирать линии перекачки топлива длиной до 600 километров. И довольно скоро трубопроводные войска получили возможность доказать свою эффективность в условиях, близких к боевым. Когда в 1972 году Москва оказалась в кольце лесных и торфяных пожаров, трубопроводчики проложили свыше 1300 километров своих полевых «ниток» от подмосковных водоемов к очагам пожаров, что и позволило достаточно быстро справиться с огнем.

В реальных боевых условиях трубопроводные войска действовали с начала 1980 года и до последнего дня пребывания в Афганистане Ограниченного контингента советских войск. Общая протяженность собранных ими полевых магистральных трубопроводов составила более 1200 километров, что позволило обеспечить топливом не только все советские войска, но и оказать помощь афганскому населению. Как образно выражались сами трубопроводчики, без них в Афганистане «и танки не ездили бы, и самолеты не летали», что недалеко от истины: по полевым магистральным трубопроводам поступало до 80% всего объема топлива для советского контингента. В то же время трубопроводные войска были задействованы в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, где прокладывали полевые водопроводы снабжения ликвидаторов незараженной водой, а чуть позже — при ликвидации последствий землетрясения в Армении, когда обеспечивали водой разрушенный Спитак. Были и другие примеры, например, снабжение водой Севастополя в 1984 году, когда город «обсох» из-за аварии на штатном водопроводе.

Бензин, вода и длинные трубы. История трубопроводных войск

Военнослужащие отдельного трубопроводного батальона ведут ручной монтаж полевого магистрального трубопровода для подачи воды к очагам лесных пожаров, Рязанская область, 2010 год. Источник: rusplt.ru

Трубопроводным войскам довелось повоевать и в постсоветское время: они прокладывали полевые «нитки» в ходе обеих кампаний в Чечне. Регулярно привлекаются российские военные трубопроводчики к тушению крупных лесных пожаров: например, в 2010 году под Москвой им, как и три с лишним десятилетия назад, пришлось обеспечивать спасателей и пожарных водой из окрестных рек и озер. И хотя сегодня численность трубопроводных войск России вдвое ниже, чем была в конце 1980-х, на которые пришелся пик их развития, они по-прежнему готовы наладить бесперебойное обеспечение топливом военных в любой точке страны или прийти на помощь гражданским, оказавшимся в сложной ситуации.

Источник: https://nstarikov.ru/benzin-voda-i-dlinnye-truby-istorija-truboprovodnyh-vojsk-112463

Метки: чит.клуб

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