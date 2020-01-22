Атлантида и Крит.

Извержение Санторина – самая крупная из подобных катастроф исторического времени. Полагают, что она повлияла на историю Средиземноморья и отразилась в греческих мифах, в библейском рассказе о «казнях египетских» и даже в легенде о гибели Атлантиды.

Несколько островов святой Ирины (Санторин), принадлежащих к Кикладскому архипелагу, лежат в Эгейском море между Критом и Пелопоннесом. Они обрамляют грандиозный подводный кратер вулкана, имеющий глубину в несколько сотен метров. Острова Санторина образовались после вулканических извержений. О происхождении самого крупного острова – Фера – повествует предание из цикла легенд об аргонавтах.

Когда аргонавты плыли из Крита в Грецию, герой Эвфем кинул в море комок волшебной земли, подаренный ему богом Тритоном. Из этого комка образовался остров, которому аргонавты дали имя Каллиста (потомки Эвфема назвали его Ферой). Возможно, в этом мифе сохранилось воспоминание об извержении Санторина середины II тыс. до н. э. Правда, сам остров Фера древнее, и та катастрофа лишь изменила очертания его берегов.

Другие острова Санторина образовались позднее и тоже после извержений. Страбон, античный географ (I в.), сообщил, что в 196 г. до н. э. в Эгейском море произошло извержение вулкана, которое привело к рождению острова «Палайя Каумени» – «Древний горевший». Микра Каумени и Неа Каумени образовались, соответственно, в 1573 и 1707 гг.

Но самое крупное извержение было около 1400 г. до н. э. Взрыв исполинской силы потряс Эгейское море. Остров, на котором прежде находился вулкан, взлетел в воздух и превратился в пыль. Погибла цивилизация этого острова. Огромная волна прокатилась по всему Средиземноморью, вызвав многочисленные наводнения.

В наше время большинство исследователей согласны с тем, что извержение Санторина может истолковать некоторые легенды. Например, библейский рассказ о «казнях египетских». Выпадением токсичного пепла можно объяснить превращение речных вод в кровь, описанное в Библии. Вулканический пепел часто имеет кровавый оттенок из-за наличия в нём соединений железа. Токсичность пепла приводит к отравлению питьевой воды – этим и объясняется случившаяся после выпадения пепла (и превращения вод в кровь) моровая язва. Также выносом пепла и вулканической пыли в верхние слои атмосферы можно объяснить и град, так как частицы пепла, попавшие в облака, могут служить центрами, вокруг которых потом нарастают слои льда. Это приводит к образованию градин. «Тьма египетская» также может быть следствием затемнения, начавшегося после выноса вулканической пыли в верхние слои атмосферы. Представление о боге, «шествующем в столпе облачном» и «в столпе огненном», возможно, навеяно рассказами о вулканических выбросах, об огненном и пылевом столбе, поднявшемся над вулканом. Волны, обрушившиеся на острова и побережье Средиземного моря после извержения, привели к появлению рассказа об отступлении вод и последующем затоплении войск фараона.

Правда, нет ни одного другого свидетельства о сём бедствии, кроме текста Священного Писания. Молчат надписи египетских царей. Одно можно сказать с уверенностью: ни один фараон не погибал так, как это описано в Библии. Тогда, в середине II тыс. до н. э., обширные территории Передней Азии, в том числе Палестина, были под властью египетских фараонов. Катастрофа приходится на годы правления знаменитого фараона-реформатора Аменхотепа IV Эхнатона (1424–1388 гг. до н. э.) и царицы Нефертити. Естественно, в сохранившихся документах того времени нет упоминания об исходе евреев и Моисее.

События, послужившие материалом для библейского рассказа, были слишком незначительны, чтобы удостоиться упоминания. Лишь в надписи на стеле в Карнаке времён Тутанхамона (1354–1345 гг. до н. э.), наследника Эхнатона, говорится о неких неудачных походах войск Эхнатона на границах Палестины: «Была страна в упадке. Отвернулись боги от этой страны. Если посылали войско в Палестину, чтобы расширить границы Египта, то не выпадал ему на долю какой-либо успех».

Позднее Палестина была ослаблена длительными войнами, вторжением «народов моря», а в XII–XIII вв. попала под власть иудеев. К этому времени относится и первое упоминание о государстве Израиль в надписи за 1243 год до н. э фараона Мернепта, сына Рамсеса П. Так что книга «Исход» рассказывает о событиях, значительно разнесенных по времени. Если «казни египетские» происходили около 1400 г. до н. э., то странствование иудеев по пустыне продолжалось не 40, а более 100 лет, в течение которых шла борьба между древней религией и новой верой.

Вполне возможно, что сама идея реформирования веры относится к периоду реформ Эхнатона. Культ Золотого Тельца, с которым боролся Моисей, напоминает культ тельца-Амона, с которым боролся Эхнатон. Моисей-реформатор – египтянин (имя его обычно переводят с египетского как «сын», «рожденный»). А значит, его реформа порождена религиозным брожением в Египте того времени.

Впрочем, имеется и иное толкование тех событий. Согласно ведической традиции, иудеи просочились на землю Палестины и смешались с хиберами («благими ариями») и «народами моря», которые покорили эту землю незадолго до этого. Сам же Моисей был не египтянином, а одним из вождей ариев-хиберов (соответственно, его имя переводится «мудрый»), а потом предания хиберов и иудеев соединились.

И в образе Моисея слились предания о неком неизвестном вожде иудеев (Аврааме?) и вожде хиберов, известном также Ведам, где он именуется родовичем Мосем.

Потоп, вызванный цунами после извержения Санторина, как полагают, нашёл также отзвук и в греческих мифах.

В частности, в мифе о Девкалионе и Пирре и, возможно, в легенде об Атлантиде.

Волна от Санторина пробежала более 100 километров и достигла Крита – острова, на котором в то время расцветала Минойская культура (эту цивилизацию многие учёные связывают с цивилизацией атлантов). Были потоплены корабли – слава и сила Кносса (столицы Крита), разрушены здания и храмы. Потом пепел, покрывший поля Крита метровым слоем, довершил начатое. Ослабленный Крит не смог противостоять вторжению ахейцев и был завоёван.

Согласно мифу о Девкалионе и Пирре, в Потопе погибли люди «медного века», которые понесли кару за человеческие жертвоприношения. Но относится ли этот миф к Криту?

Варварские обычаи во времена «золотого века» Крита уже изживались. Впрочем, легенда о Минотавре, которому приносили в жертву иноземцев, свидетельствует, что иногда и на Крите отступали от правил. Во время стихийных бедствий жрецы старались умилостивить богов человеческими жертвами. При раскопках храма, разрушившегося во время извержения, нашли останки жреца и жертвы на жертвенном столе. Катастрофа застигла их во время жертвоприношения.

В Греции искоренение человеческих жертвоприношений связывали с именем Геракла. В Азии – с именем Авраама. Аврааму явился ангел, запретивший приносить в жертву Исаака – его первенца. Возможно, библейский ангел Гавриил, один из сыновей Бога, отменивший принесение в жертву людей, – то же, что и Геракл, – также сын бога Зевса, также запрещавший сии жертвоприношения.

Вверху: образ Атлантиды, согласно рассказу Платона. Внизу: укрепления Микен, столицы Крита, II тыс. до н. э.

Однако многое заставляет думать, что первичный иудейский миф имел иную концовку. К этому же выводу приводят и археологические данные (найденные в одной из пещер Палестины кувшины с останками первенцев), подтверждающие, что обряд человеческого жертвоприношения, особенно жертвоприношения первенцев, был распространён в Передней Азии. Есть об этом упоминания и в Библии: «Освяти Мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота: Мои они» (Исх. 13, 2). Потом под освящением стало пониматься не принесение в жертву, а исполнение определённого обряда.

Итак, все реалии легенд о потопах в Греции и Палестине сродны. И катастрофа Санторина в самом деле запечатлелась в мифах Средиземноморья, но была ли она идентична катастрофе, погубившей Атлантиду?

Предположение об идентичности Атлантиды и Крита – одно из многих. Подтверждением его считается тот факт, что Платон, описывая столицу Атлантиды, дворец и ирригационные сооружения, имел в виду сооружения Крита, как, впрочем, и других мест. Но это говорит лишь о том, как создавался образ Атлантиды в рассказе Платона.

Но Крит не погрузился в море, он лишь пережил кратковременное затопление. Подобные катастрофы нередко случались и в других районах Средиземноморья.

Наконец, мифологический портрет острова Крит вполне определён. Он не похож на портрет Атлантиды. Жители Крита не считали своим родоначальником Атланта. В мифах также рассказано о путешествиях, совершаемых от земли Атланта к Криту. К тому же государство атлантов находилось где-то на окраине известного мира, а не в самом его центре.

Атлантида не идентична и погибшему острову Фера на месте вулкана Санторин. Это предположение опровергается результатами исследования мифа об аргонавтах. Согласно мифу, аргонавты вначале побывали в земле Атланта, потом – на Крите, и только после этого герой Эвфем уронил в море комок волшебной земли, что привело к образованию острова Фера.

Мы приходим к выводу, что Атлантиду греки помещали далеко от Крита и Санторина. Где же находилась Атлантида? Конечно, в Атлантическом океане. Но не только.

Источник: https://history.wikireading.ru/306134