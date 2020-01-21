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УДК “Севастополь” и “Владивосток” заложат к 9 мая

15:24. 21 января 2020 34 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Главком ВМФ Евменов официально объявил https://severpost.ru/read/89892/, что к 9 мая 2020-го года будут заложены 2 новых российских вертолетоносца/УДК водоизмещением 25-28 тыс. тонн. При этом ясности с проектом (картинка сугубо иллюстративная), который будет реализован пока нет.

«Корабли будут заложены к 9 мая 2020 года. Это абсолютно новый проект. Их водоизмещение составит более 20 тысяч тонн с лучшими мореходными качествами, эксплуатационными и конструктивными характеристиками, с десантом и вертолётами»

Как уже ранее сообщалось, называться они будут "Севастополь" и "Владивосток" – точно также, как должны были называться "Мистрали", если бы их таки купили.
Строить новые УДК будут в Керчи на судостроительном заводе "Залив", что позволит оживить судостроительную отрасль на Черном море. При этом данные УДК станут первыми кораблями 1-го ранга построенными на Черном море после развала СССР.
В итоге опытным путем пришли к выводу, что вертолетоносцы флоту таки нужны, хотя сколько было разговоров о том, что нафига эти УДК вообще нужны, "это не наш метод".. В итоге не сумев купить, пришли к тому, что необходимо строить самим.
Как минимум 1 из них останется на Черном море, так что можно предположить, что проект строительства нового причала, казарм и вертолетных площадок на Северной стороне Севастополя, еще вполне может ожить.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5584555.html

Метки: вертолетоносцы, керчь, Россия, флот, черное море

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