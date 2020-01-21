Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 21 января 2020

18:54. 21 января 2020 25 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Украинские каратели открыли огонь по Зайцево

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

СРОЧНО: ВСУ попытались захватить серую зону и понесли потери

СРОЧНО: ВСУ попытались захватить серую зону и понесли потери | Русская весна

Группа военнослужащих ВСУ подорвалась на украинском минном поле в ходе наспех организованной вылазки с целью продвинуться в «серой зоне» в районе Золотого, в результате чего один оккупант погиб, еще пять получили ранения различной степени тяжести.

Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Наша разведка получила предварительные данные разбирательства, проводимого комиссией генштаба ВСУ по факту небоевых потерь в 72 бригаде 18 января этого года, результатом которого стала гибель одного и ранения восьмерых военнослужащих, а также уничтожение боевой машины пехоты и военного имущества в районе н. п. Золотое.

Кроме этого комиссией установлен очередной факт сокрытия потерь личного состава.

После произошедшего происшествия, пытаясь оправдаться перед вышестоящим командованием за понесенные потери в личном составе и технике, Богомолов наспех спланировал боевую вылазку в зоне ответственности 72 бригады, чтобы затем доложить о „боевых успехах“ и продвижении в серой в зоне. По его указанию была отправлена группа для изучения местности и оборудования позиций.

В ходе выдвижения в назначенный район группа военнослужащих зашла на минное поле оставленное их предшественниками из 54 омбр, в результате чего понесла потери.

Нам стало известно об одном погибшем — по фамилии Слободанюк и пятерых раненых военнослужащих, в числе которых два офицера — командир батальона подполковник Чумаков 1983 г. р. и командир роты огневой поддержки лейтенант Горов 1977 г. р., а также трое солдат — Кореневский 1977 г. р., Галайчук 1999 г. р. и Петраков 1985 г. р. с диагнозами взрывные травмы и акубаротравмы (контузия), полученные от своих мин».

Читайте также: Поклонская «размазала» Водонаеву

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Глава ЛНР назвал самое страшное в новой власти Украины

Глава ЛНР назвал самое страшное в новой власти Украины | Русская весна

Президент Украины Владимир Зеленский продолжил агрессивную политику в отношении Донбасса, проводимую украинскими властями с 2014 года. А самое страшное — новая украинская власть «все так же готова убивать» жителей Донбасса. Об этом на встрече с работниками коммунальных предприятий Стаханова заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он выразил сожаление, что киевские военные c начала 2020 года продолжили обстрелы мирных городов Республики.

«Это (обстрелы) о многом говорит. Вы знаете, что в 2014 году Украина была ориентирована на агрессивное отношение к нашим Республикам. В общем-то, ничего не меняется», — констатировал Пасечник.

«Политика эта продолжается. Был один президент — Петр Порошенко, который осуществлял в отношении нас агрессивную политику. Президенты поменялись, выбран на сегодняшний день Владимир Зеленский, вместе с тем ситуация абсолютно никак не меняется, и в отношении нас используют такие же методы, такие же формы. Обстрелы вот, по вашим словам (жителей прифронтовых районов), даже участились», — констатировал он.

Глава ЛНР отметил, что самым страшным в этой ситуации является то, что новая украинская власть «все так же готова убивать» жителей Донбасса.

При этом Пасечник отметил, что Республики Донбасса по-прежнему привержены Минским соглашениям.

«Лучше долго беседовать за столом переговоров, чем быстро друг по другу стрелять. У меня такой принцип, такой подход. Мы всегда готовы к диалогу, мы к этому призываем украинскую сторону, в частности, Владимира Зеленского, услышать нас», — сказал глава Республики.

«Мы готовы к переговорам, мы готовы слышать, слушать. Наша основная задача — прекратить огонь, наша задача, чтобы перестали гибнуть люди», — заявил Пасечник.

Читайте также: В Донецке подло убит командир спецназа ДНР (ФОТО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР за сутки. 21 января 2020

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

В Донецке подло убит командир спецназа ДНР (ФОТО)

В Донецке подло убит командир спецназа ДНР (ФОТО) | Русская весна

В ночь с понедельника на вторник в Донецке был подло убит заместитель командира полка Спецназначения Внутренних войск МВД ДНР Алексей «Грин».

«„Грин“, ты был лучшим из нас. Ты был настоящим русским офицером и боевым командиром. Своим примером и личным участием в боевых операциях ты сохранил не одну сотню бойцов.

Спасибо, что был рядом! Царства небесного и вечной памяти, брат! Мы тебя никогда не забудем!!!» — прокомментировал трагическое событие заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Читайте также: «Животное среднего рода», — Поклонская и Мосийчук схлестнулись в соцсети

В Донецке подло убит командир спецназа ДНР (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Вскрылись резонансные потери ВСУ: мощным взрывом уничтожена позиция с карателями и техникой (ВИДЕО)

Вскрылись резонансные потери ВСУ: мощным взрывом уничтожена позиция с карателями и техникой (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не происходило.

Украинское командование продолжает порочную практику сокрытия случаев небоевых потерь в рядах ВСУ, вследствие употребления алкогольных и наркотических веществ военнослужащими.

Так, 19 января на взводном опорном пункте в районе населённого пункта Орехово военнослужащий 72 бригады ВСУ после употребления наркотических веществ выстрелил из автомата в сослуживца, приняв его за врага, который от полученных ранений скончался.

Данный факт командиром бригады Богомоловым скрывается, военнослужащий подан как погибший в результате обстрела.

Читайте также: Новый указ Зеленского развязал руки спецслужбам: что творится на пунктах пропуска на Донбассе

В связи с недостаточным финансированием и задолженностью по выплате денежного довольствия, военнослужащие ВСУ продолжают продавать военное имущество, оружие и боеприпасы как местному населению, так и за пределы зоны проведения «операции объединённых сил».

Так, в районе н.п. Мироновский нарядом полиции была пресечена попытка незаконного сбыта стрелкового оружия военнослужащими 59 бригады.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. В соединении работает комиссия под руководством первого заместителя главного инспектора МО Украины генерал-майора Мартынюка.

Читайте также: В СНБО призвали ВСУ готовиться к силовому захвату Донбасса (ВИДЕО)

В связи с приближением годовщины вступления в должность президента Зеленского и с целью создания его положительного имиджа, командующий «ООС» генерал Кравченко отдал распоряжение скрывать всякого рода чрезвычайные происшествия в зоне «ООС», особенно в результате которых имеет место гибель военнослужащих.

По данным нашей разведки, командование «ООС» попыталось скрыть резонансный случай, произошедший в 72 бригаде ВСУ 18 января этого года, результатом которого стала гибель военнослужащих и уничтожение военной техники.

Благодаря родственникам пострадавших военнослужащих о произошедшем стало известно в ГШ ВСУ, руководство которого незамедлительно направило в соединение комплексную комиссию с целью проверки.

Изначально командующий ОТГ «Север» генерал Ромигайло настаивал на версии обстрела позиций одного из подразделений 72 бригады со стороны НМ ЛНР, для чего привлёк представителей украинских СМИ «1+1», «5 канал» и «ТСН» в сопровождении представителей оперативной группы 74-го центра информационно-психологических операций ВСУ для подготовки постановочных видеорепортажей «об обстрелах» позиций бригады.

В ходе проведения разбирательства представители ГШ ВСУ выяснили, что 18 января около 18 часов на позициях соединения в районе н.п. Золотое младший лейтенант Норов отмечал с сослуживцами досрочное присвоение очередного воинского звания «лейтенант», на данном мероприятии присутствовал также подполковник Чумак.

Изрядно выпив, один из участников торжества, в нарушение техники безопасности, попытался запустить сигнальную ракету, в результате чего произошло возгорание блиндажа и детонация боекомплекта, находящегося на позиции.

В итоге так называемого праздника один военнослужащий 72 бригады погиб, восемь получили ранения различной степени тяжести, также уничтожена боевая машина пехоты и военное имущество.

Читайте также: Авиации и артиллерии не дали открыть огонь по колонне ополчения, — генерал ВСУ о страшном предательстве на Донбассе (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2015
...действия якобы готовящимся наступлением ополчения.Из группы "Сводки ополчения Новороссии"."Горловка. Выйдя на...."* * *Сообщение от ИА "Новороссия"."В пригородах Донецка продолжаются бои... словам главы министерства, в январе текущего года на официальном сайте...
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
...несложное», — рассказывает информационному агентству «Новороссия» Пинчук. Ополченец, прибыв в ФМС... с корреспондентом Новороссия Инфо. После лечения в середине января 2015 года.... Есть такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к ним...
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2017
... цинк (стоит отметить, что группа "Сводки ополчения Новороссии" имеет проблемы с финансированием технической...похожая на ситуацию, сложившуюся в январе этого года, в той ...служба Народной милиции предоставила ИА «Новороссия» фрагменты перехваченнх сообщений с ...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
... те подразделения, которые противостояли народному ополчению Донбасса в 2014 году.Прошло... Донбасса.Только за период с января по декабрь 2016 года количество... еще. Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с финансами...
Сводки от ополчения Новороссии 30 мая 2015
... Сводка военных событий в Новороссии за 28.05.2015 Сводка военных событий в Новороссии... сотрудников правоохранительных органов. «4 января этого года трое неизвестных в...снайперская дуэль. По информации командиров ополчения, на том направлении находятся ...
Сводки от ополчения Новороссии 17 января 2016
....info Сводка МО ДНР за 17 января Сводка МО ДНР за 17 января К... милиции ЛНР Андрей Марочка в ополчении ЛНР был заместителем командира разведподразделения... оглавлению | Источник: news-front.info Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 16.01...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)