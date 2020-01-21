Сводки от ополчения Новороссии 21 января 2020

Группа военнослужащих ВСУ подорвалась на украинском минном поле в ходе наспех организованной вылазки с целью продвинуться в «серой зоне» в районе Золотого, в результате чего один оккупант погиб, еще пять получили ранения различной степени тяжести.

Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Наша разведка получила предварительные данные разбирательства, проводимого комиссией генштаба ВСУ по факту небоевых потерь в 72 бригаде 18 января этого года, результатом которого стала гибель одного и ранения восьмерых военнослужащих, а также уничтожение боевой машины пехоты и военного имущества в районе н. п. Золотое.

Кроме этого комиссией установлен очередной факт сокрытия потерь личного состава.

После произошедшего происшествия, пытаясь оправдаться перед вышестоящим командованием за понесенные потери в личном составе и технике, Богомолов наспех спланировал боевую вылазку в зоне ответственности 72 бригады, чтобы затем доложить о „боевых успехах“ и продвижении в серой в зоне. По его указанию была отправлена группа для изучения местности и оборудования позиций.

В ходе выдвижения в назначенный район группа военнослужащих зашла на минное поле оставленное их предшественниками из 54 омбр, в результате чего понесла потери.

Нам стало известно об одном погибшем — по фамилии Слободанюк и пятерых раненых военнослужащих, в числе которых два офицера — командир батальона подполковник Чумаков 1983 г. р. и командир роты огневой поддержки лейтенант Горов 1977 г. р., а также трое солдат — Кореневский 1977 г. р., Галайчук 1999 г. р. и Петраков 1985 г. р. с диагнозами взрывные травмы и акубаротравмы (контузия), полученные от своих мин».

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