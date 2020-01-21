Сводки от ополчения Новороссии 21 января 2020
- 18:54 Украинские каратели открыли огонь по Зайцево.
- 18:21 СРОЧНО: ВСУ попытались захватить серую зону и понесли потери.
- 17:11 Глава ЛНР назвал самое страшное в новой власти Украины.
- 15:09 Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР за сутки. 21 января 2020.
- 06:21 В Донецке подло убит командир спецназа ДНР (ФОТО).
- 04:00 Вскрылись резонансные потери ВСУ: мощным взрывом уничтожена позиция с карателями и техникой (ВИДЕО).
Украинские каратели открыли огонь по Зайцево
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СРОЧНО: ВСУ попытались захватить серую зону и понесли потери
Группа военнослужащих ВСУ подорвалась на украинском минном поле в ходе наспех организованной вылазки с целью продвинуться в «серой зоне» в районе Золотого, в результате чего один оккупант погиб, еще пять получили ранения различной степени тяжести.
Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
«Наша разведка получила предварительные данные разбирательства, проводимого комиссией генштаба ВСУ по факту небоевых потерь в 72 бригаде 18 января этого года, результатом которого стала гибель одного и ранения восьмерых военнослужащих, а также уничтожение боевой машины пехоты и военного имущества в районе н. п. Золотое.
Кроме этого комиссией установлен очередной факт сокрытия потерь личного состава.
После произошедшего происшествия, пытаясь оправдаться перед вышестоящим командованием за понесенные потери в личном составе и технике, Богомолов наспех спланировал боевую вылазку в зоне ответственности 72 бригады, чтобы затем доложить о „боевых успехах“ и продвижении в серой в зоне. По его указанию была отправлена группа для изучения местности и оборудования позиций.
В ходе выдвижения в назначенный район группа военнослужащих зашла на минное поле оставленное их предшественниками из 54 омбр, в результате чего понесла потери.
Нам стало известно об одном погибшем — по фамилии Слободанюк и пятерых раненых военнослужащих, в числе которых два офицера — командир батальона подполковник Чумаков 1983 г. р. и командир роты огневой поддержки лейтенант Горов 1977 г. р., а также трое солдат — Кореневский 1977 г. р., Галайчук 1999 г. р. и Петраков 1985 г. р. с диагнозами взрывные травмы и акубаротравмы (контузия), полученные от своих мин».
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Глава ЛНР назвал самое страшное в новой власти Украины
Президент Украины Владимир Зеленский продолжил агрессивную политику в отношении Донбасса, проводимую украинскими властями с 2014 года. А самое страшное — новая украинская власть «все так же готова убивать» жителей Донбасса. Об этом на встрече с работниками коммунальных предприятий Стаханова заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Он выразил сожаление, что киевские военные c начала 2020 года продолжили обстрелы мирных городов Республики.
«Это (обстрелы) о многом говорит. Вы знаете, что в 2014 году Украина была ориентирована на агрессивное отношение к нашим Республикам. В общем-то, ничего не меняется», — констатировал Пасечник.
«Политика эта продолжается. Был один президент — Петр Порошенко, который осуществлял в отношении нас агрессивную политику. Президенты поменялись, выбран на сегодняшний день Владимир Зеленский, вместе с тем ситуация абсолютно никак не меняется, и в отношении нас используют такие же методы, такие же формы. Обстрелы вот, по вашим словам (жителей прифронтовых районов), даже участились», — констатировал он.
Глава ЛНР отметил, что самым страшным в этой ситуации является то, что новая украинская власть «все так же готова убивать» жителей Донбасса.
При этом Пасечник отметил, что Республики Донбасса по-прежнему привержены Минским соглашениям.
«Лучше долго беседовать за столом переговоров, чем быстро друг по другу стрелять. У меня такой принцип, такой подход. Мы всегда готовы к диалогу, мы к этому призываем украинскую сторону, в частности, Владимира Зеленского, услышать нас», — сказал глава Республики.
«Мы готовы к переговорам, мы готовы слышать, слушать. Наша основная задача — прекратить огонь, наша задача, чтобы перестали гибнуть люди», — заявил Пасечник.
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Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР за сутки. 21 января 2020
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В Донецке подло убит командир спецназа ДНР (ФОТО)
В ночь с понедельника на вторник в Донецке был подло убит заместитель командира полка Спецназначения Внутренних войск МВД ДНР Алексей «Грин».
«„Грин“, ты был лучшим из нас. Ты был настоящим русским офицером и боевым командиром. Своим примером и личным участием в боевых операциях ты сохранил не одну сотню бойцов.
Спасибо, что был рядом! Царства небесного и вечной памяти, брат! Мы тебя никогда не забудем!!!» — прокомментировал трагическое событие заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
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Вскрылись резонансные потери ВСУ: мощным взрывом уничтожена позиция с карателями и техникой (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не происходило.
Украинское командование продолжает порочную практику сокрытия случаев небоевых потерь в рядах ВСУ, вследствие употребления алкогольных и наркотических веществ военнослужащими.
Так, 19 января на взводном опорном пункте в районе населённого пункта Орехово военнослужащий 72 бригады ВСУ после употребления наркотических веществ выстрелил из автомата в сослуживца, приняв его за врага, который от полученных ранений скончался.
Данный факт командиром бригады Богомоловым скрывается, военнослужащий подан как погибший в результате обстрела.
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В связи с недостаточным финансированием и задолженностью по выплате денежного довольствия, военнослужащие ВСУ продолжают продавать военное имущество, оружие и боеприпасы как местному населению, так и за пределы зоны проведения «операции объединённых сил».
Так, в районе н.п. Мироновский нарядом полиции была пресечена попытка незаконного сбыта стрелкового оружия военнослужащими 59 бригады.
Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. В соединении работает комиссия под руководством первого заместителя главного инспектора МО Украины генерал-майора Мартынюка.
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В связи с приближением годовщины вступления в должность президента Зеленского и с целью создания его положительного имиджа, командующий «ООС» генерал Кравченко отдал распоряжение скрывать всякого рода чрезвычайные происшествия в зоне «ООС», особенно в результате которых имеет место гибель военнослужащих.
По данным нашей разведки, командование «ООС» попыталось скрыть резонансный случай, произошедший в 72 бригаде ВСУ 18 января этого года, результатом которого стала гибель военнослужащих и уничтожение военной техники.
Благодаря родственникам пострадавших военнослужащих о произошедшем стало известно в ГШ ВСУ, руководство которого незамедлительно направило в соединение комплексную комиссию с целью проверки.
Изначально командующий ОТГ «Север» генерал Ромигайло настаивал на версии обстрела позиций одного из подразделений 72 бригады со стороны НМ ЛНР, для чего привлёк представителей украинских СМИ «1+1», «5 канал» и «ТСН» в сопровождении представителей оперативной группы 74-го центра информационно-психологических операций ВСУ для подготовки постановочных видеорепортажей «об обстрелах» позиций бригады.
В ходе проведения разбирательства представители ГШ ВСУ выяснили, что 18 января около 18 часов на позициях соединения в районе н.п. Золотое младший лейтенант Норов отмечал с сослуживцами досрочное присвоение очередного воинского звания «лейтенант», на данном мероприятии присутствовал также подполковник Чумак.
Изрядно выпив, один из участников торжества, в нарушение техники безопасности, попытался запустить сигнальную ракету, в результате чего произошло возгорание блиндажа и детонация боекомплекта, находящегося на позиции.
В итоге так называемого праздника один военнослужащий 72 бригады погиб, восемь получили ранения различной степени тяжести, также уничтожена боевая машина пехоты и военное имущество.
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