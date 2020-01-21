Сотни тысяч россиян и украинцев давным-давно жили в Велюве, Голландия

Эти люди, вероятно, говорили на праиндоевропейском языке, из которого происходят наши индоевропейские языки” . В этой связи мы не можем отказать себе в удовольствии в очередной раз порадовать читателей опубликованной А.А. Клёсовым весьма красноречивой таблицей из археологического труда. P.S. А вот насколько непротиворечиво по отношению к эпохе 5-ти тысячелетней давности звучит фраза „доисторические украинские мужчины” – судить вам.

Нет, конечно, последнее утверждение – вывод из сказанного ниже. О его правомочности решайте сами: „

Нет, конечно, последнее утверждение – вывод из сказанного ниже. О его правомочности решайте сами: „ Эти люди, вероятно, говорили на праиндоевропейском языке, из которого происходят наши индоевропейские языки” . В этой связи мы не можем отказать себе в удовольствии в очередной раз порадовать читателей опубликованной А.А. Клёсовым весьма красноречивой таблицей из археологического труда. P.S. А вот насколько непротиворечиво по отношению к эпохе 5-ти тысячелетней давности звучит фраза „доисторические украинские мужчины” – судить вам.

Обратите внимание: в последние пару лет всё чаще и чаще в западной прессе, в т.ч. научной, стали появляться публикации, речь в которых идёт либо об очень древнем заселении славянами Европы, либо, впридачу, как в этом обзоре – о древнерусском как прародителе европейских языков

Обратите внимание: в последние пару лет всё чаще и чаще в западной прессе, в т.ч. научной, стали появляться публикации, речь в которых идёт либо об очень древнем заселении славянами Европы, либо, впридачу, как в этом обзоре – о древнерусском как прародителе европейских языков

Сотни тысяч россиян и украинцев давным-давно жили в Велюве Так называется статья , которая вышла в голландском издательстве Volkskrant в августе 2019 года. Было озвучено сенсационное заявление голландских ученых, занимающихся исследованием древних захоронений.



Veluwe – это местность в провинции Гердерланд, общей площадью 91 200 гектаров. Ученый-археолог из Лейдена Квентин Буржуа, изучая этот регион вместе со своей командой с помощью современных технологий, обнаружил множество новых курганов.

Раньше считалось, что в Велюве находится 500-750 захоронений в виде курганов. Буржуа выяснил, что их число достигает 2000, и это не финальный результат, которого они достигли с мая 2019. Появление курганов датируется примерно 2800-1000 годами до нашей эры. И их создали мигранты, которые пришли сюда из российских степей.

Исследование проливает совершенно неожиданный свет на то, кем были далекие предки. «В Велюве мы на самом деле обнаруживаем следы появления общества, каким мы его знаем сегодня», – говорит Буржуа. – …Эти люди, вероятно, говорили на праиндоевропейском языке, из которого происходят наши индоевропейские языки".



Ученый из Университета Гронингена Стейн Арнольдуссен называет эти исследования "значимыми и ведущими". Он считает, что "Буржуа вдыхает новую жизнь в область исследований, которая до этого топталась на месте".

Доисторический курган возле Шпеульде (Speulde / муниципалитет Эрмело/Ermelo). Фото – Arjan Louwen



Как утверждает Буржуа, в каждом кургане покоится один человек. Сначала выкапывалась яма для тела с погребальной комнатой, в которой оставлялись подарки: глиняная чаша, лезвие, каменный топор-молот, кремневый топор, иногда – янтарные бусины. Затем насыпался холм. Но не всем доставалась такая монументальная могила. Скорее всего, в них покоятся важные люди из семьи или общины.

В основном останки представляют собой "тень тела" – остаточный след в песке, но находятся и костные останки. "Судебным генетикам, изучавших их в течение нескольких лет, удалось извлечь останки ДНК. Это международной исследование кардинально меняет восприятие доисторических обитателей этой части мира.

Ученые утверждают, что 75% нынешнего населения Европы генетически произошли от выходцев из современной России и Украины. В 2015 году мы узнали, что за 3 тысячи лет до Рождества Христова произошла основная волна миграции населения из русских степей в Западную Европу."

Дары погребения и ритуалы также соответствуют доисторическим русским и украинским: мужчины похоронены на правой стороне лицом на запад; женщины на левой стороне, лицом на восток. "Под Москвой вы найдете могилы, практически идентичные могилам в Велюве"- говорит Буржуа.

"Вопрос остается в том, по какой причине эти степные народы вместе со стадами домашнего скота передвинулись на запад:из-за болезней? В зубном налёте этих мигрантов мы обнаружили следы чумной бактерии."



Найденные курганы – лишь вершина айсберга: ведь большинство из них исчезло за пройденные столетия. Буржуа приходит к выводу, что среди прочего, исходя из наличия сельскохозяйственных и пастбищных угодий, безусловно, здесь жили десятки тысяч жителей, а возможно, даже сотни тысяч. Это делало Велюве очень густонаселенным районом в то время.

Gefotografeerd door: Elroy Spelbos



Лазерные лучи

Факт, что в последнее время было обнаружено много курганов, объясняется появлением новых изображений и большим количеством рабочей силы. Руководство получило детализированные снимки, снятые при помощи лазерных лучей с самолетов. Они регистрируют перепады высоты на земле, независимо от разнообразной растительности.

В сотрудничестве с "Наследием Гердерленда", в мае Буржуа запустил сайт Erfgoedgezocht.nl, так называемый гражданский научный проект. Сотни добровольцев просмотрели лазерные фотографии в Интернет. Чтобы прийти к правильному суждению, каждую фотографию просматривают пятнадцать человек.



Если они находят что-то, то находка непрофессионалов сначала проверяется археологами. «Результат превосходит мои самые смелые ожидания, – говорит Буржуа. – Уже было просмотрено почти 240 000 изображений. Это означает, что у нас уже есть треть доступного визуального материала. "

Таким образом, на сегодняшний день обнаружено около тысячи курганов. «Они располагаются в длинные ряды, точно так же, как в провинции Дренте, в Дании, в Польше и на Украине». В Эпе (Epe) был найден ряд холмов длиной 6 километров, с курганом каждые несколько сотен метров; и похоже, что эти холмы будут продолжаться еще 4 километра.

Bourgeois любит размышлять над идеями, которые привели к строительству курганов. Конечно, они являются памятниками умершим. Но они также формировали указатели: вы можете увидеть с одного кургана другой, чтобы найти дорогу. Возможно, создатели курганов надеялись, что предки таким образом будут защищать ваше путешествие. Даже если вы пройдёте весь путь до Западной Европы.

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/op-de-veluwe-woonden-eens-misschien-wel-honderdduizend-russen-en-oekrainers~b916bf75/

Симона Голландская,

живёт в Нидерландах



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