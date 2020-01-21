Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 21 января 2020

Подразделения 3 армейского корпуса Сирийской арабской армии начали переброску из провинции Хама в пригороды Алеппо.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

Со слов офицера Министерства обороны САР стало известно о планах Сирийской арабской армии провести наступательную операцию в провинции Алеппо. В частности, речь идет о подразделениях третьего армейского корпуса, которые занимают позиции в населенных пунктах Сурман и Джарджаназ провинции Хама.

Минувшей ночью подразделения 76 танковой бригады, дислоцирующиеся вблизи города Джарджанназ, начали движение в сторону Алеппо, эту информацию также подтверждают наблюдения местных жителей. Вместе с тем 3 десантно-штурмовая бригада начала передвижение из города Шаара провинции Хама на север в сторону Алеппо.

Предполагается, что данные силы направятся в район печально известного пункта пропуска «Абу-эд-Духур», который постоянно блокировался боевиками.

Отметим, что перемещение войск из провинции Хама в Алеппо проходит на фоне участившихся нарушений режима прекращения огня боевиками в идлибской зоне деэскалации.

В результате недавних обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований погибло 47 и ранено 77 военнослужащих Сирийской Арабской Армии, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей. Только за последнюю неделю режим прекращения огня боевиками в идлибской зоне деэскалации нарушался более 20 раз.

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