Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 21 января 2020
- 18:51 Ливийское урегулирование: как прошла конференция в Берлине.
- 18:43 В Иране объявлена новая сумма награды за убийство Трампа.
- 16:12 СРОЧНО: Танки и спецназ САА готовятся к масштабному удару в Алеппо.
- 13:30 Доцент МПГУ В.Л.Шаповалов на канале Россия-24. “Окна. О бизнес-интересах в Ливии”.
- 07:57 Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе.
- 00:46 СРОЧНО: По посольству США в Ираке нанесён ракетный удар (+ВИДЕО).
Ливийское урегулирование: как прошла конференция в Берлине
Подробности на https://tvzvezda.ru
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В Иране объявлена новая сумма награды за убийство Трампа
Власти Ирана предложили 3 миллиона долларов вознаграждения за убийство президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает депутат парламента Иран Ахмад Хамза во вторник, 21 января.
Предложение Хамза озвучил во время заседания иранского парламента.
«Заявляю от имени народа провинции Керман, что мы заплатим вознаграждение в три миллиона долларов наличными любому, кто убъет Трампа», — заявил он.
Других деталей относительно того, кто именно принял решение предложить такое вознаграждение, иранский дипломат не назвал.
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СРОЧНО: Танки и спецназ САА готовятся к масштабному удару в Алеппо
Подразделения 3 армейского корпуса Сирийской арабской армии начали переброску из провинции Хама в пригороды Алеппо.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
Со слов офицера Министерства обороны САР стало известно о планах Сирийской арабской армии провести наступательную операцию в провинции Алеппо. В частности, речь идет о подразделениях третьего армейского корпуса, которые занимают позиции в населенных пунктах Сурман и Джарджаназ провинции Хама.
Минувшей ночью подразделения 76 танковой бригады, дислоцирующиеся вблизи города Джарджанназ, начали движение в сторону Алеппо, эту информацию также подтверждают наблюдения местных жителей. Вместе с тем 3 десантно-штурмовая бригада начала передвижение из города Шаара провинции Хама на север в сторону Алеппо.
Предполагается, что данные силы направятся в район печально известного пункта пропуска «Абу-эд-Духур», который постоянно блокировался боевиками.
Отметим, что перемещение войск из провинции Хама в Алеппо проходит на фоне участившихся нарушений режима прекращения огня боевиками в идлибской зоне деэскалации.
В результате недавних обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований погибло 47 и ранено 77 военнослужащих Сирийской Арабской Армии, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей. Только за последнюю неделю режим прекращения огня боевиками в идлибской зоне деэскалации нарушался более 20 раз.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Доцент МПГУ В.Л.Шаповалов на канале Россия-24. “Окна. О бизнес-интересах в Ливии”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Фото: Reuters / © Ali Hashisho
Российская сторона на заседании Совета безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе, которое произошло в 2018 году, передает RT.
Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев представил на Совбезе показания жителей сирийского города.
Согласно показанию свидетелей, существуют неоспоримые доказательства того, что химическая атака в Думе была сфальсифицирована, отметил Григорьев.
Как сообщает РИА Новости, он зачитал ряд расшифровок разговоров с местными жителями, которые отмечали, что в госпиталь в Думе не поступали люди, пострадавшие от химатак.
Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин на заседании Совбеза, призвал организовать брифинг с участием экспертов Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии, работавших по инциденту в Думе.
Ранее Шульгин заявлял, что западные страны намеренно скрывают детали «химатаки» в сирийском городе Дума.
Согласно документам ОЗХО, опубликованным порталом WikiLeaks, токсикологи, проводившие экспертизу для организации, отвергли версию об отравлении хлором в сирийском городе Дума.
1 марта ОЗХО опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года, где утверждается, что при атаке использовалось «токсическое химическое вещество… вероятно, хлор».
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СРОЧНО: По посольству США в Ираке нанесён ракетный удар (+ВИДЕО)
По «зеленой зоне» в Багдаде нанесен ракетный удар, сообщают крупнейшие арабские СМИ.
По информации телеканала Al-Arabia, целью атаки было посольство США.
Три ракеты разорвались около американского посольства, уточняет телеканал Al Hadath.
Одновременно с атаками сработали сирены воздушной тревоги.
О пострадавших и разрушениях информация пока отсутствует.
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